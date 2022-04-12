Как построить успешную карьеру — 5 советов от директора Softline Казахстан

Анна Дю, опытный руководитель и директор Softline Казахстан, поделилась пятью советами, которые помогут вам в карьере.





Анна Дю, город — Алматы, директор Softline Казахстан





О себе и карьере

Алматы — мой родной и любимый город. Я кореянка, но сердцем и душой — казашка. Знаю несколько иностранных языков. Теперь моя цель — казахский язык, хочу говорить и писать в совершенстве.

По образованию я экономист-международник. Окончила Университет «Нархоз». Свою профессиональную деятельность начала в Национальном банке Казахстана. Поработав по специальности, поняла, что хочу заниматься другим. Начала поиски своего призвания. Стартовала в академической среде, в иностранном университете. А в 2005 году получила первый опыт работы в сфере информационных технологий. Работала администратором в проекте по внедрению в одном из крупнейших банков Казахстана. С тех пор я в IT.

В 2007 году я пришла в Softline, где работаю по сей день. Компания всегда отличалась проактивным маркетингом, и я начала свой путь в Департаменте маркетинга с позиции менеджера. Постепенно росла, стала директором по маркетингу, затем занималась развитием бизнеса. 12 лет назад мне предложили возглавить представительство бизнеса в Казахстане.

Карьерные советы

1. Занимайтесь любимым делом





Жизнь непредсказуемая, а скорость ее проживания настолько быстрая, что не нужно заниматься тем, к чему не лежит душа. Какой будет наша жизнь, зависит только от нас. Чем мы ее наполним? Именно на этот вопрос вы должны отвечать каждый день, идя на работу. Безусловно, стоит каждый день наполнять радостью и желанием изменить окружающий мир к лучшему.

2. Будьте любознательными, не переставайте учиться





Когда ребенок начинает познавать мир, его любимый вопрос: «Почему?» В корпоративном мире все так же. В профессиональной жизни я часто была стажером. В начале, жутко боялась задавать вопросы. Но без вопросов нельзя получить ответы, без знания ответов — трудно выполнять задачи с полной отдачей. Не довольствуйтесь отказами или стандартными ответами — копайте, ищите истину.

3. Ставьте конкретные цели и добивайтесь их





Я заканчиваю каждый рабочий день с анализа того, что было сделано и что буду делать завтра. Ставьте себе цели на каждый день — маленькие, большие — неважно. Не лишайте себя радости от победы, когда цель достигнута. Это прекрасное, окрыляющее чувство.

4. Будьте всегда на позитиве





В любой ситуации ищите плюсы. Поверьте моему опыту, про минусы вам много и нудно будут говорить другие, а про плюсы не расскажет никто. Никогда не опускайте руки, пока мы живы и здоровы, всегда можно найти выход. Любая ситуация, даже самая плохая, содержит уроки, выучив которые, мы приобретем ценный опыт. Помните, что любой кризис можно превратить в точку роста.

5. Время для себя





Благодаря современным технологиям человек доступен 24/7 в любой точке мира. Нет временных, географических границ. Есть только личные границы, личное пространство, и это надо беречь. Я категорически против фразы: «Отдохнуть мы всегда успеем». Нет, для отдыха также нужно выделять время и оберегать его, использовать по максимуму. Чем полноценнее ваш отдых, тем насыщеннее ваша жизнь, в том числе профессиональная. Выделяйте время для общения с семьей, родными и близкими, друзьями. Все карьерные достижения меркнут на фоне эмоций, которые приносит простое человеческое общение с любимыми людьми.