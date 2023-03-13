Как живут креативные люди Центральной Азии: где проводят время, знакомятся, работают и отдыхают

Как живут представители творческих профессий в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.







Видеографы





Алена Лужанская, 24 года, город — Бишкек, видеограф, @ancaria.kg





Мы с коллегами-фотографами часто устраиваем творческие съемки. Чем необычнее работа, тем она интереснее. Весной мы ездили в Ала-Арчу, в горы. Взяли с собой огромные ангельские крылья, нашли модель, подготовили образ и отсняли видео портрет ангела в горах. Такие съемки вдохновляют и получают огромный отклик в социальных сетях.

Единомышленников из креативной индустрии можно встретить на различных мастер-классах или на фестивалях. В этом году проходили NOMAD photo fest, фестиваль SHAMAL, другие мероприятия. Было бы круто, если у нас проводилось еще больше подобных мероприятий.

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SMM-специалисты

Елдос Сансызбаев, 32 года, город — Алматы, SMM-специалист, ментор, @yeldos.sun

Я вдохновляюсь предпринимателем Гари Вайнурчуком. Я начал снимать полезные видео для людей, потому что был замотивирован его деятельностью.

В Алматы есть Медеу, Большое Алматинское озеро, Кок-Тобе — места, которые прекрасно подходят для отдыха и поиска вдохновения.

В свободное время я хожу на шопинг, вкусно обедаю с женой, гуляю по Арбату и провожу время с друзьями.

Люблю ходить на мероприятия, связанные с SMM, маркетингом, бизнесом.

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Режиссеры





Анвар Мадраимов, 27 лет, город — Ташкент, режиссер,​ @anvar_madraimov





Ташкент — столица мира и добра. В каждом уголке можно насладиться изяществом национального колорита Узбекистана. Можно найти вдохновение везде: от местных базарчиков до исторических достопримечательностей.

Свободное время провожу с семьей и близкими друзьями. Мы ходим вместе в театры, на концерты, в кино. Нравится отдыхать в горах, особенно зимой.

Парк имени Тельмана, нынешний Центральный Парк Ташкента — лучшее место для прогулки с сыном.

Ежегодный Ташкентский Международный кинофестиваль — одно из самых больших мероприятий, где собираются все кинематографисты Узбекистана и зарубежных стран.

Кинопремьеры — еще одно хорошее мероприятие, где можно встретить людей из нашей отрасли.

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Инфлюенсеры

Даниэля Кыдырбаева, 25 лет, город — Алматы, блогер, @danielya_kdrbv





Я обожаю проводить время наедине с собой, потому что иногда нужно просто побыть в моменте, не думать о проблемах и работе. Есть традиционные вечера с родителями, которые меня наполняют, в особенности с нашей 93-летней ажешкой.

Я обожаю кофейни: Aroma, Cafeteria, Vanilla. Люблю азиатскую кухню в Satori, Korean House, Sumosan, Raw, Ladurée. Ну а выпить коктейли с подругами люблю в Barmaglot, Lolita, Afisha, Nikulin, Ldinka, Powder Bar.

В Алматы огромное количество мероприятий. Иногда не успеваешь попасть на все. В основном эти события созданы для нетворкинга. Я хожу на те, которые касаются моего блога: beauty, lifestyle & fashion.

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Музыканты





Шахбоз Далимжанов, 19 лет, город — Ташкент, музыкант, @dalimjanov







Я люблю свою страну и свой город. В последние годы Ташкент стал еще красивее: голубые купола, скверы, новые парки. Можно бесконечно перечислять все достопримечательности. Если коротко, то Ташкент — вдохновение!

Люблю собираться с друзьями: это блогеры и креативные художники. Мы разговариваем, делимся идеями и отлично проводим время.

Нравится заведение Burger Embassy. Обожаю бывать в офисе GMD в Бизнес-центре Alfa. Заезжаю сюда по делам или увидеться с ребятами. Здесь много творческих ребят, постоянно создается множество проектов.

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TikTok-авторы





Зи, 27 лет, город — Бишкек, креатор, @ohmybabyzee

Бишкек — город маленьких сообществ. Сегодня я на квирной вечеринке, завтра сижу на выставке фемактивистов, а тем же вечером слушаю друзей-диджеев на андеграундной тусовке. Это закрытые круги, попасть туда можно по блату. Это не про эксклюзив, а про доверие. Если повезет оказаться внутри, найдете вечный источник вдохновения.

Отдыхаю я по-разному. Большую часть недели работаю из дома, поэтому на выходных стараюсь гулять. Это может быть просмотр новой серии RuPaul's Drag Race с друзьями или просто посиделки в баре, после чего мы обязательно окажемся в клубе и уйдем оттуда в пять утра. Иногда я наряжаюсь и иду на тематические вечеринки.

Но самое любимое — балы. Ballroom-культура в Кыргызстане только зарождается, но уже есть о чем поговорить.

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Дизайнеры





Сабина Хамраева, город — Душанбе, предприниматель, @_sabina_hamraeva





Вдохновение в нашем городе можно найти везде! У нас замечательная природа и много интересных людей. Я могу вдохновиться даже от мимо проходящего человека, если он будет стильно одет. Обожаю стильных людей!

Свободное время провожу с детьми. Люблю встречи с подругами, тренировки в зале, SPA-процедуры и салоны красоты по уходу за собой.

Любимые места в городе: «Китайский ресторан», где чаще всего меня можно встретить, и гостиница Serena, где проходят мои тренировки. Я люблю Душанбе, так что здесь все места — мои любимые.

Больше всего меня интересуют ивенты, связанные с fashion-индустрией. В Таджикистане два раза в год проводят TFW. Здесь я встречаю людей со схожими интересами.

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