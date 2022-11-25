Ayau, Janiya и Dalimjanov: что слушают, чем вдохновляются и где проводят время музыканты из Центральной Азии

Познакомились с молодыми талантливыми музыкантами из Центральной Азии и узнали, где чаще всего они проводят свое время.





Аяулым Құсайын, 19 лет, город — Алматы, музыкант, @ayaumusic





О себе

Я пишу песни и занимаюсь музыкой.

У меня мало свободного времени: с утра до вечера я на занятиях. Когда свободна, пишу песни. По выходным мне нравится читать книги, но и на это иногда трудно найти время.

Меня окружают люди, которые идут по пути искусства и любят музыку. Каждый уникален и трудолюбив. Есть те, кто блестяще играет на инструментах. Я восхищаюсь ими.

Слушаю, читаю и смотрю

Я слушаю музыку в жанрах Neo soul, Вossa nova, Jazz-funk, R&B. Нравится, что это не слишком весело или грустно. Среди исполнителей этих жанров мои любимые: Bruno Major, Nyah Grace, Cleo Sol, Eloise, Billie Eilish и другие. Когда слушаю их песни, в голове становится меньше негативных мыслей.

Мне нравятся фантастические фильмы, такие как «Аватар», «Чарли и шоколадная фабрика», «Сумерки».

Что вдохновляет

Меня вдохновляют люди, которые пишут песни. Они описывают свои внутренние переживания и передают их слушателям. Особенно нравится Billie Eilish, которая создает классные треки с 15-16 лет.

Вдохновение может прийти откуда угодно. Свои песни я чаще всего пишу по ночам, дома, когда остаюсь наедине с собой.

Где провожу свободное время

Моя семья живет в пригороде, а я в городе. Поэтому мне нравится приезжать к родным, собираться с семьей и вместе смотреть фильмы, петь. Такие моменты снимают усталость.

Мое любимое место в Алматы — кафе 1991. Это место — мой второй дом. Именно здесь я проводила первые кавер-концерты.

Жания Жарменова, 25 лет, город — Алматы, артист, @janiya.mami





О себе

Я пишу песни, пою, читаю рэп и танцую. Мне повезло. Моя работа — это мое главное увлечение. Иногда я рисую, это успокаивает нервы.

В основном провожу время с семьей. Дом — мое место силы. Часто вижусь с коллегами-музыкантами.



Слушаю, читаю и смотрю

Музыку слушаю разную. В последнее время люблю Афро.

Я не киноман, не слежу за новинками. Но мне нравится смотреть старые фильмы. Один из любимых — Mrs Doubtfire с Робином Уильямсом.

Что вдохновляет

Вдохновляют разные вещи: просто жизнь и ситуации, которые происходят со мной или с моими знакомыми и друзьями.

Алматы — город вдохновения. Здесь можно вдохновиться красивым видом гор, атмосферой старого центра, прогулками по Весновке.

Где провожу свободное время

Обычно все свободное время я провожу с сыном. Иногда выходим с друзьями вкусно поесть. Мой идеальный отдых — уютный домашний вечер в кругу семьи за просмотром какого-нибудь старого фильма или диснеевского мультфильма.

У меня нет конкретного любимого места в городе. Люблю Алматы. Больше всего провожу время либо дома, либо на студии.

Где что купить

Нет определенных брендов, которые мне нравятся. Люблю винтаж. Обожаю гулять по секондам и находить интересные вещи. В одежде предпочитаю удобство. В салонах бываю редко. Делаю маникюр и педикюр у своего мастера, которому верна много лет.

Шахбоз Далимжанов, 19 лет, город — Ташкент, музыкант, @dalimjanov





О себе

Я занимаюсь музыкой почти два года. Много времени провожу над написанием песен.

Нравится играть с друзьями в разные игры, например, Fortnite. Видеоигры дают разный спектр эмоции.

Меня всегда окружали творческие люди. Я общаюсь с теми, кто меня вдохновляет. Нравится создавать в общении позитивную энергию, любовь и доброту.

Слушаю, читаю и смотрю

Я слушаю разную музыку, начиная от классиков инструментальной сцены, закачивая хайперпопом. Хорошо знаю новую западную культуру. Люблю XXXTENTANCION.

Из фильмов и сериалов смотрю почти все: триллеры, комедии. Люблю документалистику, байопики. Меня вдохновляют истории выдающихся людей.

Слежу за многими артистами из Центральной Азии. Есть талантливые ребята, которые не так популярны. Это бриллианты, которые потерялись среди некачественной музыки. Одна из моих целей — вывести узбекский рэп на мировой уровень.

Что вдохновляет

Меня вдохновляет семья. Мой брат — крутой музыкант. Выступает под именем JAN. Он работает в разных жанрах, мульти инструменталист. Выпускает песни на русском языке, а его творчество популярно в России и в Казахстане.

Мама — гениальная актриса и режиссер. Она вырастила меня с любовью к искусству, поддерживает абсолютно во всем. Папа — учитель, мастер своего дела. Оставил после себя наследие в виде многочисленных учеников в Театральном институте. Он пел, снимался в фильмах, создавал их.

Я люблю свою страну и свой город. В последние годы Ташкент стал еще красивее: голубые купола, скверы, новые парки. Можно бесконечно перечислять все достопримечательности. Если коротко, то Ташкент — вдохновение!

Где провожу свободное время

Люблю собираться с друзьями: это блогеры и креативные художники. Мы разговариваем, делимся идеями и отлично проводим время.

Нравится заведение Burger Embassy. Обожаю бывать в офисе GMD в Бизнес-центре Alfa. Заезжаю сюда по делам или увидеться с ребятами. Здесь много творческих ребят, постоянно создается множество проектов.

Людей со схожими интересами можно встретить на различных мероприятиях: открытия, концерты, премьеры. Но я редко появляюсь в таких местах.

Где что купить

Я люблю стильно одеваться. Это одно из моих хобби. Советую узбекские бренды: Kislota, Darfour, Yoshlik Toshkent. Над своим имиджем я работаю с салоном LEVEL.

Фарангиз Абдумаликова, 21 год, город — Ташкент, студентка, @f.abdumalikovaz





О себе

Я учусь на четвертом курсе на факультете «Международная экономика и менеджмент» в Университете мировой экономики и дипломатии.

Увлекаюсь музыкой, играю на гитаре в рок-группе университета The Rock Ambassadors. Изучаю китайский язык и культуру этой страны. Советник по кросс-культурной коммуникации в студенческом совете УМЭД.

Слушаю, читаю и смотрю

Я люблю слушать рок и его направления.

Кино смотрю редко. С детства обожаю фильм «Пианист». Из литературы нравятся книги: «Ўтган кунлар» Абдуллы Кадыри, «Сароб» Абдуллы Каххар. Из зарубежной литературы — «Превращение», Франса Кафка. Эти произведения заставляют думать.

В Центральной Азии много достойных уважения групп и музыкантов. Одна из них — группа Flyin Up. Они вдохновляют своей песней Dunyolar. Она написана в жанре рок, что достойно уважения.

Что вдохновляет

Вдохновение появляется просто так: иногда после упорного труда или от безделья. Однажды я сильно вдохновилась, когда смотрела аниме «Твоя апрельская ложь».

Где провожу свободное время

В свободное от учебы и музыки время я провожу в одиночестве. Читаю книги, пью кофе. Это помогает восстановить ресурсы, подумать, помечтать наедине с собой.

Места становятся любимыми благодаря воспоминаниям и людям, с которыми вы бывали там. Почти все заведения быстрого питания на улице Максима Горького заполнены громким смехом и временем, когда мы планировали сделать нашу рок-группу известной. Репетиционная база в парке Гульшан — место, где мы обычно собираемся.

Последний раз мы выступали на Goethe Jam. Узнали там много новых музыкантов.