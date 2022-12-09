Даниэля Кыдырбаева, Байгазы Темирбеков и Ситора Уктамова о том, где проводят время инфлюенсеры из Центральной Азии

Познакомились с инфлюенсерами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, где они находят вдохновение, что предпочитают слушать и смотреть и как проводят свободное время.





Даниэля Кыдырбаева, 25 лет, город — Алматы, блогер, @danielya_kdrbv





О себе

Уже около двух лет я делюсь с подписчиками своей жизнью, совмещая юмористический контент с советами для девочек, девушек и женщин.

Люблю заниматься спортом. В основном это фитнесс, но если повезет, разбавляю будни боксом, пилатесом, а иногда хожу на High Heels.

Обожаю ходить в кино, но еще больше люблю смотреть фильмы в домашней обстановке за вкусной едой.

Благодаря моей работе у меня есть возможность всегда пробовать что-то новое.

У меня есть молодой человек, семья и любимые подруги. Но так как я блогер, почти каждый день у меня появляется возможность знакомиться с новыми людьми и расширять свои границы.

Слушаю, читаю и смотрю

Я люблю лирику. Мне нравится слушать именно мелодию, а не текст. Если посмотреть мой плейлист, может показаться, что я всегда в меланхоличном осеннем настроении.

Мне бывает тяжело сосредоточить внимание на чем-то одном, поэтому читаю не часто. Но подкасты и кино для меня — бальзам для души. Люблю тяжелые триллеры, драмы или максимально банальные комедии.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют женщины, которые всегда стремятся быть на высоте. Они крутые!





В нашем городе много творческих и интересных людей, начиная с моих родных. Наши отношения немного отличаются от типичной модели казахской семьи.

Где провожу свободное время

Я обожаю проводить время наедине с собой, потому что иногда нужно просто побыть в моменте, не думать о проблемах и работе. Есть традиционные вечера с родителями, которые меня наполняют, в особенности с нашей 93-летней ажешкой.

Я обожаю кофейни: Aroma, Cafeteria, Vanilla. Люблю азиатскую кухню в Satori, Korean House, Sumosan, Raw, Ladurée. Ну а выпить коктейли с подругами люблю в Barmaglot, Lolita, Afisha, Nikulin, Ldinka, Powder Bar.

В Алматы огромное количество мероприятий. Иногда не успеваешь попасть на все. В основном эти события созданы для нетворкинга. Я хожу на те, которые касаются моего блога: beauty, lifestyle & fashion.

Байгазы Темирбеков, 24 года, город — Бишкек, техноблогер, @baigazy.t





О себе

Я техноблогер. Снимаю видео о технологиях, делаю обзоры гаджетов и смартфонов, объясняю сложные вещи простым языком. Родом из Кыргызстана, города Бишкека, но на данный момент живу в Алматы.

Мое хобби — это блог, который перерос в работу. Поэтому самое главное увлечение в жизни — это разбираться и изучать, что происходит в мире техники. Также увлекаюсь киберспортом.

Я открытый человек, поэтому предпочитаю находиться в окружении таких же открытых людей. Это люди абсолютно из разных сфер и разных возрастов.

Слушаю, читаю и смотрю

В основном слушаю рэп и R&B. У R&B есть ответвление R&B Soul. Один из любимых артистов в этом жанре — Joji.

Из кино предпочитаю детективы, где надо подумать. «Остров проклятых» — фаворит в этом списке!

Я не особый чтец, но предпочитаю художественную литературу. Из любимого — Герман Гессе: «Демиан».

Отчасти это моя работа — знать, где, что и как происходит: что в тренде, какие появляются авторы, чем каждый популярный автор уникален и как он цепляет свою аудиторию. Люблю нишевых блогеров. Считаю, что за ними будущее. Общие lifestyle-блоги со временем будут вымирать, если только ты не селебрити.

Что вдохновляет

Меня вдохновляет музыка, кино, сериалы. Какие-то более неосязаемые вещи. Черпаю вдохновение в зарубежных авторах.

Как в Бишкеке, так и в Алматы вдохновение можно найти в людях и в природе. Здесь добрые и душевные люди и супер красивые горы.

Где провожу свободное время

Обожаю ходить в баню. Это помогает мне расслабиться и очиститься.





Любимые заведения в Бишкеке — ресторан авторской кухни «Шеф», маленький французский ресторанчик La Maison du voyageur. Еще обожаю турецкие и китайские рестораны. Там вкусно готовят.

В Алматы люблю украинский ресторан Bitanga, ресторан мексиканской кухни Takito и мясной ресторан Beefeater.

Встретить людей из моей сферы или со схожими интересами, наладить нетворкинг можно на мероприятиях, связанных с созданием контента, маркетингом и ведением блога.

Где что купить

Я стараюсь носить местные бренды: кыргызстанские и казахстанские. Из KG брендов могу выделить любимый Be Adam. У меня есть почти вся линейка их одежды. Также нравится одежда от «Эл эмне дейт?»: классные вещи с хорошим смыслом. Из казахстанских брендов — Qazaq Republic.

Ситора Уктамова, 29 лет, город — Ташкент, блогер, @seetora_me





О себе

Я супруга и мама двух прекрасных девочек.

Родилась и выросла в городе Самарканд, но достаточно давно живу в Ташкенте.

По образованию я финансист. Есть опыт работы в крупной сети супермаркетов Узбекистана в сфере маркетинга. После вышла в декретный отпуск. Из дома вела несколько проектов по SMM. Теперь занимаюсь ведением блога, создала собственный бренд @specialbysee.

Я люблю готовить, печь, рисовать. Нравятся пешие прогулки с семьей и стретчинг. Считаю себя счастливым человеком: меня окружают успешные в своем деле, счастливые и искренние люди.

Слушаю, читаю и смотрю

Я люблю песни со смыслом. Жанр не имеет значения.

Мне нравятся фильмы, основанные на реальных событиях. Предпочитаю жанры: мелодрама, комедия и немного фантастика.

Литературу выбираю, исходя из настроения. Чаще всего это современная литература.

Слежу за новинками от авторов из Центральной Азии. Это интересно. Часто открываю для себя много новых мест и людей.

Что вдохновляет

Меня вдохновляет понимание того, что жизнь одна. Если не сейчас, то когда? Также я беру вдохновение от окружающих меня людей и своих детей.





Ташкент — красивый город, где можно найти много мест для вдохновения. Мне нравятся горы, парк на ЦУМе и Центральный парк, театр ГАБТ имени Алишера Наваи, мастерские, где я могу лепить, рисовать и отдыхать.

Где провожу свободное время

Я люблю отдыхать с семьей. Неважно, выходим ли мы куда-то в город, выезжаем за город или остаемся дома.

Люблю места, где можно вкусно и красиво поесть: красивый интерьер и вкусную кухню в Lumiere, завтраки в «Сыроварне», выпечку из «Дома Выпечки», датский блин в La Cantin.

Обожаю ходить с детьми в зоопарк, цирк и на различные развлекательные мероприятия.

Люблю театры и музеи нашего города.

Встретить людей из моей сферы или со схожими интересами можно на семинарах, мероприятиях по развитию, на открытиях компаний. Мероприятия выбираю, исключительно ответив на вопрос: «Насколько мне это нужно?».

Где что купить

Я не выбираю бренд. Я выбираю саму одежду визуально, по качеству. Чаще всего делаю онлайн-заказы на зарубежных сайтах. Из местных производителей мне нравятся бренды одежды Specialbysee, Familyhope, Wishlist и многие другие.