Креативный класс: где проводят время, что слушают и как вдохновляются дизайнеры из Центральной Азии

Познакомились с популярными дизайнерами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, что предпочитают слушать, читать и смотреть.





О себе

До сих пор на пути смыслов: «Кто я?». Юрист по образованию, дизайнер по призванию. Человек, системно оттачивающий каждую грань выверенными ценностями и собственными принципами, поиском себя и гармонии: как в себе, так и в окружающем мире, сверхсознанием и самопознанием, саморазвитием и развитием в единстве «братства», где реализуются самые смелые замыслы сакрального, посредством fashion, где Art meets Business.

Коллекции Ainur Turisbek — уникальность бренда, где есть ДНК, собственная философия, искренность, и красной нитью проходит путь к единству, доблести, чести, добродетелям, где канва повествования подчеркивает достоинства, наполняет смыслами и воспеваются ценности. Я выпустила коллекции: «Бұйырған кетпейді» — Мое будет со мной, «Қаһарман» — герой, «Шежiре» — Родословная, «Qадам» — Шаг, «Ықпал» — Влияние, «Тегi» — Благородство рода, Bata — Благословение, Beine — Отражение, ALMA — Мать, Niet — Намерение, ZAÝYT — Отец, Lúna sezim — Чувства, Pion dala — Чуткость, Şabıt muse — Вдохновение.

Слушаю, читаю и смотрю

Я слушаю классику. И «ноты», которые умеют брать за душу, пробуждают чувства. Например, кобыз и домбра наполняют историческим достоинством. Люблю музыку как со словами, так и «бессловесное» искусство.

Бренд Ainur Turisbek снял два fashion-фильма, где посредством музыкальных инструментов мелодии уносит в диалоги, где говорит музыка, а образы коллекций шепчут в унисон.

Читаю много и многое. Интерес к чтению воспитали с пеленок: богатая библиотека собраний сочинений в доме, семейное чтение и анализ произведений привили способность искать суть и понимать героев. Детство в селе «железного занавеса» советской эпохи было наполнено увлекательными путешествиями в миры авторов. Это наполняло и расширяло кругозор, развивало умение думать, а воображение научило не бояться мечтать, свободно мыслить. И только взросление превратило мечту в цель.

Впечатляли сказки разных народов мира, произведения классиков, где с каждым следующим подходом открывалось новое. Романы Льва Толстого «Война и Мир», Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» погружали в пучину событий, людских граней и обстоятельств, где герои проживали свою судьбу.

Авторы книг в моменте делятся с нами сакральным, личным и не преследуют цель быть всеми разделенными и понятыми. Это некая исповедь — посредством героев донести то, о чем хочется «прокричать». И я это уважаю.

Аналогия и в мире моды: автор коллекций повествует, и образ оживает. Наш герой — neo-nomad, свободный и самодостаточный, который помнит, кто он, где не забыто слово честь, находясь в поисках смыслов, вооружившись ценностями и принципами, объединяет под флагом единства.

Люблю исторический кинематограф, где есть доблестные полководцы и их путь, где есть чувства и захватывающая сюжетная линия, где есть герой.

Смотрю «Крестного отца», «Последнего самурая», «Гладиатора». Фильмы о чести, доблести и братстве. А еще о необходимости единства, без которого не будет успеха. Потому что мы все уникальны, каждый сам по себе. Но когда мы объединяем наши неповторимости на одной площадке совместного проекта, создаем коллаборации — это всегда лучше.

Получается что-то новое и захватывающее, как у бренда с Димашем Кудайбергеном или режиссером Аскаром Узабаевым, или Зариной Алтынбаевой, Jah Khalib, Галымжаном Молданазаром. Но когда я говорю о необходимости единства, я говорю не только о модном подиуме или съемочной площадке.

Что вдохновляет

Жизнь. Все, что в ней происходит. Дом. Семья. Горы. Море. Вдохновение — это состояние, где динамика над статичностью.

Где провожу свободное время

Провожу свободное время там, где мне уютно, свободно, где забота и чуткость, где понимание и гармония.

Я люблю «семейный отдых».

Баланс, уединение, диалог с самим собой и с семьей — вот мой отдых. А этого состояния можно достичь и на прекрасном острове, и в ауле, и у реки, и с книгой и черешней.

В Алматы люблю горы и концептуальные пространства, где есть смыслы основателей и сервис для посетителей.

Не люблю делить города, людей, мероприятия на «наших» и «не наших». Не люблю быть «своим среди чужих» и «чужим среди своих». Не люблю доказывать «что, не лыком шит».

Общение — это всегда опыт. Есть люди, которые тебя наполняют, и есть те, кто пытается тебя разрушить. Но если ты будешь отказываться от общения, боясь нарваться на вторых, ты никогда не встретишь первых. Все-таки хотелось бы доверять людям.

Где что купить

Прежде всего, хочу выразить уважение всей модной индустрии и каждому, кто в ней себя реализовывает. Потому что знаю, что такое создать коллекцию, знаю, что за этим стоит, знаю про труд, надежду, веру, «кровь и пот».

Здесь дать совет сложно, ведь о вкусах не спорят. Да и совет — это ответственность. Всем добро пожаловать в Ainur Turisbek The shop, @ainurturisbek_theshop, если вы разделяете нашу философию и наши ценности. Те самые: Единство всех и уникальность каждого.

Наргиза Джолдошева, 40 лет, город — Бишкек, дизайнер, @nargizadjoldosheva13

О себе

Я жена и мама троих детей. Создаю капсульные коллекции. Владею премиальным ателье женской и мужской одежды.

Меня расслабляет спорт, SPA-процедуры и встречи с любимыми подругами. Нравится в свободное время рисовать женственные коллекции и образы для клиентов.

Мое окружение — это успешные и уникальные женщины, которые всегда меня мотивируют.

Слушаю, читаю, смотрю

Я люблю слушать музыку по настроению. В моем плейлисте есть Sting, Whitney Houston, Michael Jackson, Adele, Diddy, Drake, Nelly, Zivert, Баста, Jah Khalib, Мирбек Атабеков.

Читать получается редко из-за нехватки времени. Чаще прослушиваю аудиокниги.

Я слежу за многими авторами из Центральной Азии. Но хочется отметить Дильдору Касымову. Мне нравятся ее невероятно нежные, женственные коллекции.

Что вдохновляет

Меня всегда вдохновляли женщины и понимание того, насколько каждая из нас уникальна. Раз в неделю я посвящаю весь день себе. Например, могу утром зайти в баню «Сумбуль» и выйти только ночью.

В Бишкеке прекрасная природа, которая позволяет часто проводить прогулки на свежем воздухе. Мне нравятся места, где можно уединиться, вдохновиться и отдохнуть, например, «Супара». Люблю конные прогулки. Я с детства хорошо катаюсь на лошадях.

Где провожу свободное время

Люблю проводить свободное время в кругу семьи. Это самое ценное время для меня, когда мы можем поделиться своими мыслями друг с другом.

Любимое место в городе — это мой дом, где я могу расслабиться и навести порядок. Люблю приготовить что-то вкусное.

В Бишкеке проводится много мероприятий, где мы с подругами поддерживаем друг друга в бизнесе, получаем новые инсайты, а потом отправляемся в другие страны развивать свое дело.

Где что купить

Я редко что-то покупаю, так как ношу одежду своего бренда. Если собираюсь на шоппинг, то приобретаю джинсы, аксессуары, сумки, обувь или трикотажные изделия в «Люксор». Самый лучший сервис в сфере красоты — это SPA в World Class.

Сабина Хамраева, город — Душанбе, предприниматель, @_sabina_hamraeva

О себе

Я предприниматель. Помимо работы, большую часть времени провожу со своими детьми или в зале.

В моем окружении: семья, подруги и мой супруг — близкие люди.

Слушаю, читаю, смотрю

По натуре я активная. Мне всегда хочется развития, как внутреннего, так и внешнего. В моей библиотеке чаще всего встречаются книги по личностному развитию: Игорь Манн, Ицхак Пентосевич, Джен Сиснесро. Когда хочу просто расслабиться, читаю что-то легкое и современное.

Люблю танцевать под хорошую музыку. Из фильмов нравятся комедии, триллеры, мелодрамы.

Слежу не только за авторами из Центральной Азии, но и за ее пределами. Всегда интересно наблюдать за новыми идеями и анализировать, чем авторы вдохновлялись.

Чем вдохновляюсь

У меня трое детей: младшей дочке полтора года. Какое-то время работа существовала без моего активного участия: все работало автономно и не требовало присутствия. Я только начинаю вливаться в рабочий процесс и чувствую в себе еще больше энергии, чем раньше.

Вдохновение в нашем городе можно найти везде! У нас замечательная природа и много интересных людей. Я могу вдохновиться даже от мимо проходящего человека, если он будет стильно одет. Обожаю стильных людей!

Где провожу свободное время

Свободное время провожу с детьми. Люблю встречи с подругами, тренировки в зале, SPA-процедуры и салоны красоты по уходу за собой.

Любимые места в городе: «Китайский ресторан», где чаще всего меня можно встретить, и гостиница Serena, где проходят мои тренировки. Я люблю Душанбе, так что здесь все места — мои любимые.

Больше всего меня интересуют ивенты, связанные с fashion-индустрией. В Таджикистане два раза в год проводят TFW. Здесь я встречаю людей со схожими интересами.

Где что купить

Я люблю все, что предлагает покупателям мой магазин @_pari_collection_. В нашем магазине можно найти много различных брендов, которые доступны каждому.