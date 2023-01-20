Tomi, Зи, Salovati и Tara Dinova: где проводят время и чем вдохновляются TikTok-авторы из Центральной Азии

Познакомились с популярными TikTok-авторами из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и узнали, где они проводят свободное время, как вдохновляются, что предпочитают слушать и смотреть и какие бренды одежды выбирают.





Томирис Данияр, 20 лет, город — Алматы, блогер, @tomusshkaa









О себе







Я TikTok-автор. Снимаю косплеи на разных персонажей из аниме, игр и сериалов. Также публикую видео, где показываю, чем крашусь и какие техники использую в макияже.

После работы люблю читать и играть в видеоигры по типу Stardew Valley. Иногда не могу оторваться от них и засыпаю в пять часов утра.

Свободное время провожу с друзьями. С большинством из них мы познакомились на гик-фестивале в 2018 году. Я люблю своих друзей и рада, что они поддерживают мою деятельность.

Слушаю, читаю и смотрю





Я люблю зарубежную музыку и ту, в которой нет слов. Все началось с классической музыки. Затем я открыла для себя dubstep и EDM. Теперь в основном слушаю фонк. Нравится ходить по улице и представлять, что я в клипе.





Из-за графика я редко смотрю фильмы. Но когда хочется отдохнуть, выбираю комедии: «Красотка», «Бестолковые», «10 причин моей ненависти». С удовольствием пересматриваю фильмы с Одри Хепберн.

Для чтения выбираю художественную литературу. Мои любимые книги: «Три Товарища» Эрих Марии Ремарка, «Поющие в терновике» Колин Маккалоу, «Чемодан» Сергея Довлатова, почти все произведения Антона Чехова.

Что вдохновляет





Больше всего меня вдохновляют люди: друзья, коллеги, подписчики, случайный человек в ленте TikTok. Что-то в разговоре или во внешности может меня зацепить, и я начинаю придумывать идеи для видео.

Где провожу свободное время





Мне нравится придумывать разные активности с друзьями. Перед Новым годом мы играли в «Тайного Санту», устроили вечер настольных игр. На следующую встречу готовим презентации на любую тему.

В Алматы люблю парки, особенно Президентский Парк. С ним связано много хороших воспоминаний.

Меня часто можно встретить на гик-фестивалях. Недавно в Алматы прошел крупнейший в Центральной Азии фестиваль AGGE, где я была бренд-амбассадором и испытала крутые эмоции.





О себе





Я креатор. На своих страничках в социальных сетях рассказываю истории о моде и популярной культуре.

Помимо этого, меня влечет к музыке. Время от времени я диджею на вечеринках и фестивалях. Еще люблю писать.

В активные рабочие дни со мной всегда менеджер Айдана. Мы работаем бок о бок уже четвертый год.

Каждый из моих друзей увлечен своим делом. Кто-то управляет важной организацией, у кого-то бизнес и магазины, а кто-то риелтор. Одна из подруг работает над книгой сказок. Это самодостаточные люди с сильной точкой зрения и гражданской позицией.

Слушаю, читаю и смотрю





Мой плейлист пестрит разными жанрами: R&B вроде SZA и Frank Ocean, электронная музыка, гиперпоп, а за ним что-то из прошлого в духе Vengaboys или ABBA.

В сериалах и фильмах я привязываюсь к персонажам. Меня не отпугивают дырявые сюжеты, если есть харизматичный персонаж, мне все нравится.

В 2023 году я пообещал себе больше читать. В первую неделю дочитал Normal People Салли Руни. Теперь читаю учебник по философии искусства.

Я практически не слежу за авторами из Центральной Азии, потому что мое любопытство и интересы покрывают англоязычные креаторы. В нашем регионе сложно быть оригинальным, нишевым автором. Тяжело расти, и со временем энтузиазм падает. Например, мне нравятся культурные видео-эссе на YouTube о последних социальных трендах. Но в Центральной Азии нет альтернативы.

Что вдохновляет





Меня вдохновляют люди, которые создают что-то оригинальное. Меня тянет к интересным мыслям. Иногда хочу чувствовать себя необразованным и глупым, чтобы намеренно бывать в новых кругах и узнавать о специфических местах, теориях, событиях. Мои друзья часто рассказывают интересные истории, а я помогаю им следить за Кардашьянами.

Где провожу свободное время





Бишкек — город маленьких сообществ. Сегодня я на квирной вечеринке, завтра сижу на выставке фемактивистов, а тем же вечером слушаю друзей-диджеев на андеграундной тусовке. Это закрытые круги, попасть туда можно по блату. Это не про эксклюзив, а про доверие. Если повезет оказаться внутри, найдете вечный источник вдохновения.





Отдыхаю я по-разному. Большую часть недели работаю из дома, поэтому на выходных стараюсь гулять. Это может быть просмотр новой серии RuPaul's Drag Race с друзьями или просто посиделки в баре, после чего мы обязательно окажемся в клубе и уйдем оттуда в пять утра. Иногда я наряжаюсь и иду на тематические вечеринки.

Но самое любимое — балы. Ballroom-культура в Кыргызстане только зарождается, но уже есть о чем поговорить.

Из кофеен мне нравится Flask, где подают лучший кофе в городе. Из ресторанов обожаю «Фурусато», «Заандукки» и «Баан Баан Тай». Но больше всего люблю поесть в любимой китайке — «Фрунзе». Если говорить о барах, бываю в «Айлане» и «Ачык».

Где что купить





Я шоплюсь в секондах, а новую одежду покупаю за рубежом или у местных брендов. Из кыргызских шоурумов рекомендую «Музей», из клевых магазинов — «Киоск». А лучшие секонды можно найти на Ошском базаре и в районе Аламединского базара.

Муаттара Насриддинова, 18 лет, город — Душанбе, блогер, @taradinova













О себе





Я родилась в Душанбе, но выросла в Москве. Снимаю юмористический контент с молодым человеком уже полтора года. Недавно прилетела на Родину. В планах снимать видео в новом формате и запустить сериал.

Помимо работы, я люблю визаж, спорт. Занималась боями без правил, боксом и айкидо. Также люблю петь и хочу заняться вокалом.

У меня узкий круг общения, в основном мои родные. Все знакомые — это коллеги по работе, с которыми мы обсуждаем новые проекты.

Слушаю, читаю и смотрю





Я люблю разную музыку: от классики до рока. Мне нравится слушать просто музыку, без слов. Классическая музыка помогает размышлять.

У меня нет предпочтений в жанрах кино. Смотрю все по настроению.

Что вдохновляет





Мое настроение зависит от многих факторов: произведения искусства, музыка, литература, фильмы. Но не все. Только самые впечатляющие, заставляющие задуматься: действительность, случаи из жизни, сама жизнь, чуткая, еле заметная красота, общение с людьми — тоже.





Вдохновение в Душанбе можно найти везде: в красивых и эстетичных заведениях, улочках, в исторических местах.

Где провожу свободное время





Свободное время я уделяю родным и близким. Зову их в красивое и вкусное заведение, в парк, развлекательные центры или в кино.

Одно из любимых мест в Душанбе — площадка на заднем дворе моей бабушки. Еще люблю Парк «Победа».

Ночью отсюда открывается красивый вид на город.



Где что купить





Чаще всего я заказываю вещи онлайн. У нас в городе есть торговый центр «Садбарг», где можно найти много классной одежды и не только. Из салонов красоты рекомендую Beautyroom, Charme и Epil.

Саловати Саидзода, 27 лет, город — Душанбе, блогер, @salovati





О себе





Я блогер, спортсмен, многократный чемпион Европы по сумо. Сначала вел спортивный блог в Instagram, где показывал приемы единоборств. После поменял тематику и снимал познавательные видео.

В 2020 году открыл для себя TikTok. Это социальная сеть оказалась глотком свежего воздуха, и я быстрыми темпами набрал миллионную аудиторию. С этого началась моя профессиональная деятельность как блогера. Я стал выпускать качественный контент: правильный свет, дорогие камеры и оборудование, чистый звук.

Я домашний человек, не люблю ночные тусовки. Чаще всего провожу время с братьями: могу сходить с ними в кино или в кафе. Окружаю себя близкими людьми, проверенными временем.

Слушаю, читаю и смотрю





Современную музыку я не слушаю. Мне нравится классическая музыка.

В свободное время я люблю смотреть фильмы Marvel или картины, где играли Леанардо ДиКаприо и Кристиан Бэйл.

Нравится проводить стримы по компьютерным играм, чтобы радовать подписчиков чем-то новым.

Что вдохновляет





Меня вдохновляют люди, которые ставят перед собой цели и добиваются их, проявляют стойкость, дисциплину.

Это мотивирует меня каждый день вставать по утрам и заниматься любимым делом — создавать интересный контент для зрителей.

Вдохновение — это внутреннее состояние. Оно появляется в нужный момент.

Где провожу свободное время





Я живу в частном доме, где неподалеку есть лес. Мне нравится дышать свежим воздухом. Часто хожу в развлекательные центры с друзьями.

Мое любимое место в Таджикистане — центр Душанбе.

Встретить людей со схожими интересами я могу на мероприятиях, где собираются блогеры. В социальных сетях мы все заочно знакомы, общаемся, переписываемся и смотрим контент друг друга.

Где что купить





Мне нравятся два бренда — Adidas и Nike. Я заказываю их из Европы.