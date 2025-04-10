Легендарная Coca-Cola с именами снова в Казахстане: кого можно найти на бутылках

Легендарная кампания Share a Coke, дословный перевод «Поделись Кока-Колой», адаптация названия звучит как «Эта Coca-Cola — для тебя», возвращается в Казахстан, чтобы снова напомнить о ценности общения, дружбы и теплых моментов. В этот раз Coca-Cola представит бутылки и банки с именами, популярными интернет-архетипами и никнеймами, объединяя людей и помогая им выражать свои чувства по-новому.

С момента своего первого запуска в 2011 году Share a Coke стала глобальным феноменом. Кампания начиналась как небольшой летний проект, направленный на молодежную аудиторию, и вскоре завоевала весь мир. Вместо привычного логотипа на упаковке появились имена, что сделало каждую бутылку уникальной и персонализированной. В Казахстане эта кампания проводилась несколько лет назад и в апреле этого года вновь вернулась к нам.

В этом году казахстанцы смогут найти бутылки Coca-Cola 0,5 л и 1 л ПЭТ, а также банки с наиболее популярными именами. Среди них будут не только личные имена, но и собирательные обращения: отбасы — семья, жандарым — любимые, жақындар — родные, жігіттер — парни, арулар — красотки, жеңiмпаздар — чемпионы, а также яркие интернет-архетипы и никнеймы: айналайын, өзінше, ерке, краш, вайбовый, систр, имба, бро, слэй и другие.

Александра Аккирман, директор по связям с правительством, коммуникациям и устойчивому развитию компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа

Мы рады снова представить Share a Coke в Казахстане. Эта кампания всегда была больше, чем только про имена — она про эмоции, дружбу и напоминание о важных людях в жизни. Coca-Cola объединяет поколения и помогает выразить чувства простым, но особенным способом.

Кампания «Эта Coca-Cola — для тебя» подчеркивает важность общения, дает возможность сказать «спасибо», признаться в дружбе и даже напомнить о себе тем, с кем связь могла быть утеряна. Бренд вдохновляет людей делиться моментами, создавая чувство принадлежности и самовыражения через символичный жест — бутылку Coca-Cola с именем дорогого человека.

Присоединяйтесь к кампании «Эта Coca-Cola — для тебя» — делитесь эмоциями, объединяйтесь и создавайте новые моменты вместе с Coca-Cola!