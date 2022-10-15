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Как живут креативные люди Центральной Азии: видеографы о профессиональном комьюнити, вдохновении и любимых местах
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13.10.2022

Как живут креативные люди Центральной Азии: видеографы о профессиональном комьюнити, вдохновении и любимых местах

Поговорили с видеографами из Центральной Азии и узнали, где представители креативной индустрии проводят время в Алматы, Бишкеке и Ташкенте.


Алена Лужанская, 24 года, город — Бишкек, видеограф, @ancaria.kg


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О себе


 Моя работа — съемка различных видео: от индивидуальных роликов и love story до танцев. В свободное время занимаюсь вещами, которые меня вдохновляют и мотивируют: читаю книги, смотрю фильмы и сериалы, выезжаю на природу или слушаю музыку.

Любовь к съемке и монтажу появилась еще в школьные годы. Я создала YouTube-канал, для которого монтировала фильмы, сериалы. Некоторые видео набрали миллионы просмотров. Однажды один из актеров сериала «Сверхъестественное» оценил мое видео в Twitter.

Я получила юридическое образование, но продолжила снимать видео. Некоторое время поработала в компании монтажером, а затем прошла обучение, купила камеру и ушла на фриланс.


Слушаю, читаю и смотрю


Меня вдохновляют сериалы и фильмы. Так как я видеограф, не могу смотреть кино, как обычный зритель и подмечаю все: как сделаны титры, как поставлен свет, как работает оператор или звукорежиссер. А потом пробую это в своих работах.

Люблю фэнтези. У меня дома почти полная коллекция книг Робин Хобб и Джоан Роулинг. Также люблю книги по саморазвитию и профессиональную литературу. Нахожу там много интересных идей.

Музыку слушаю постоянно. Собираю в отдельную папку песни, которые меня вдохновляют, чтобы позже снять под них что-то подходящее. Считаю, что для каждого момента в жизни создана своя композиция.

Что вдохновляет


Меня вдохновляет природа: свежий воздух, прекрасные виды.

Нравится наблюдать, как развиваются коллеги, поддерживать их в комментариях. Я слежу за кыргызскими и казахскими режиссерами, видеографами, фотографами. Нравится, клипы, которые делает группа «Ирина Кайратовна». Еще один крутой проект — CURLTAI, где публикуются музыкальные клипы исполнителей из Кыргызстана.

Где провожу свободное время


Мы с коллегами-фотографами часто устраиваем творческие съемки. Чем необычнее работа, тем она интереснее. Весной мы ездили в Ала-Арчу, в горы. Взяли с собой огромные ангельские крылья, нашли модель, подготовили образ и отсняли видео портрет ангела в горах. Такие съемки вдохновляют и получают огромный отклик в социальных сетях.

Единомышленников из креативной индустрии можно встретить на различных мастер-классах или на фестивалях. В этом году проходили NOMAD photo fest, фестиваль SHAMAL, другие мероприятия. Было бы круто, если у нас проводилось еще больше подобных мероприятий.

Где что купить


Советую магазин, где я покупала все свое оборудование — «Стоп-кадр». Многие фотографы и видеографы его любят.

Айжан Исабаева, 38 лет, город — Алматы, фотограф, видеограф, @aizhana_issa


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О себе


Я работала в иностранных компаниях и банках. В 33 года нашла себя в творчестве. Бросила офисную работу и зарабатываю на любимом деле. Теперь я фотограф и видеограф. Также преподаю в лучшей фотошколе Казахстана — Capture School.

Я люблю горы, прогулки вдоль водоемов, SPA, прослушивание лекций по психологии. Увлекаюсь танцами, изучаю режиссуру, французский язык и людей. Спорт и йога обязательны в моей жизни. Если тело не тренировать, оно начинает «думать», что мы в нем не нуждаемся и постепенно разрушается.

Слушаю, читаю и смотрю


В музыке я меломан. Люблю разные жанры по настроению: от ДДТ и 2pac до Peggy Gou и французского r’n’b . Нравятся казахстанские исполнители: Yenleak, Dequine, M’dee и другие.

В литературе предпочтение отдаю художественным книгам, так как нет ничего прекраснее проявления человеческой души в искусстве. Фикшн вдохновляет, расширяет пространство личного опыта, без самого опыта в реальности. Это волшебно!
Также люблю все, что пишут про управление нашим сознанием и подсознанием, про работу мозга, про НЛП. Первое, что я прочитала об этом еще в 2000 году — книга Луизы Хей «Исцели свою жизнь».

Мне нравятся документальные фильмы Каны Бейсекеева и кино советского Кыргызстана. Современные комедии Казахстана не смотрю. Также нравится творчество режиссера Амира Каракулова.

Что вдохновляет


Меня вдохновляют путешествия и люди, которые встречаются в путешествиях.

Наблюдая за разными людьми в разных странах, я осознала, как меня вдохновляют молодые женщины стран Содружества. Красивая, успешная, образованная, гуру ухода за собой и детьми, лайфхакер, биохакер, чувство юмора, чувство стиля, психолог, филолог — всегда в теме и всегда современна. Она — образец воспитания и страж гендерных прав. А как она проявляется в творчестве!

Где провожу свободное время


Вдохновение и единомышленников можно найти на выставках, фестивалях, сидя на летниках, поднявшись в горы. В культурной жизни Алматы в целом.

Второй год подряд я вхожу в состав жюри фотосушки от Capture School. Это прекрасный повод познакомиться с коллегами из отрасли и вдохновиться работами ребят.

Capture School устраивает много интересных Open Talks. Сюда приходят ребята, прославившиеся в фото – и видео индустриях.
Весной этого года я посетила «Казахстанскую новую волну», прослушала ряд лекций по режиссуре и кинопроизводству.

Где что купить


Люблю хорошую обувь в Chester, Walker. Многое заказываю онлайн. Нравится российский бренд Ushatava и корейский Paper Moon. Как и все, люблю Zara.

Хикмат Нигматуллаев, 20 лет, город — Ташкент, видеооператор, монтажер, фотограф, @nigmatullaev_hh


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О себе


Я занимаюсь съемкой и монтажом видео. Делаю упаковки профилей для блогеров и экспертов. Изучаю продажи и маркетинг.

В свободное время нравится играть в компьютерные игры с другом и кататься на своем скейтборде ночью. Стараюсь наслаждаться моментом.

Слушаю, читаю и смотрю


 Слушаю все, кроме поп-музыки.

Люблю фильмы Гая Ричи и Квентина Тарантино, ведь съемка там бесподобна.

Что вдохновляет


 Вдохновение можно искать где угодно: в книге, фильме, рассказе, истории или человеке. Я вдохновляюсь другими интересными видеооператорами и фотографами, чаще всего это люди из Украины, России, Европы и США.

Часто ищу идеи в Pinterest или составляю концепт из фильмов или художников тех времен.

Где провожу свободное время


 Мое любимое место — район Ойбек. Тут много классных локаций — это центр города, и работа находится близко.

Также интересны ивенты для инфобизнесменов. Недавно был фестиваль, на котором собралось много видеооператоров и фотографов со всего Ташкента.

Где что купить


 Из магазинов одежды рекомендую: Lone clover, Zara, «Капсула», All or nothing.

Нозим Хакижанов, 17 лет, город — Ташкент, видеограф, @khakimjanoff_n


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О себе


Я работаю видеомонтажером три года, а оператором — год. Пришел к этой профессии, когда на одной свадьбе познакомился с видеографом и попросился к нему в ученики. Освоил монтаж и постепенно заинтересовался съемкой. Так нашел свою профессию, которая приносит доход и удовольствие.

Я уже работал с такими брендами, как Velvet Dresses, Uzbekistan Fashion Week, TFT Expo и другими.

Слушаю, читаю и смотрю


Я черпаю разные идеи для съемок из кино. Особенно меня вдохновляют турецкие и европейские фильмы.

О вдохновении


Меня вдохновляет мой наставник, учитель. Наши разговоры всегда мотивируют, а его советы помогают в работе.

Вне работы мне нравится гулять с друзьями, посещать интересные заведения, вкусно кушать. Это тоже заряжает на плодотворную работу.

Где провожу свободное время


В Узбекистане есть места, у которых особая атмосфера. Там получаются шикарные кадры. Это природа: горы, сады, разные парки. Еще мне нравится улица Тараса Шевченко в Ташкенте.

Одно из самых интересных событий, которое я советую посетить в Ташкенте — Fashion Week. Там можно встретить единомышленников и узнать больше о креативной индустрии.

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#видеограф #креативныйкласс #творчество #видео #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.