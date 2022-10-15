Как живут креативные люди Центральной Азии: видеографы о профессиональном комьюнити, вдохновении и любимых местах

Алена Лужанская, 24 года, город — Бишкек, видеограф, @ ancaria.kg









О себе









Слушаю, читаю и смотрю

Что вдохновляет

Где провожу свободное время

Где что купить

Айжан Исабаева, 38 лет, город — Алматы, фотограф, видеограф, @ aizhana_issa

О себе

Слушаю, читаю и смотрю

Что вдохновляет

Где провожу свободное время

Где что купить

Хикмат Нигматуллаев, 20 лет, город — Ташкент, видеооператор, монтажер, фотограф, @ nigmatullaev_hh









О себе

Слушаю, читаю и смотрю





Что вдохновляет





Где провожу свободное время





Где что купить





Нозим Хакижанов, 17 лет, город — Ташкент, видеограф, @ khakimjanoff_n





О себе

Слушаю, читаю и смотрю





О вдохновении

Где провожу свободное время

е.В свободное время занимаюсь вещами, которые меня вдохновляют и мотивируют: читаю книги, смотрю фильмы и сериалы, выезжаю на природу или слушаю музыку.Я создала YouTube-канал, для которого монтировала фильмы, сериалы. Некоторые видео набрали миллионы просмотров. Однажды один из актеров сериала «Сверхъестественное» оценил мое видео в Twitter.Некоторое время поработала в компании монтажером, а затем прошла обучение, купила камеру и ушла на фриланс.Так как я видеограф, не могу смотреть кино, как обычный зритель и подмечаю все: как сделаны титры, как поставлен свет, как работает оператор или звукорежиссер. А потом пробую это в своих работах.У меня дома почти полная коллекция книг Робин Хобб и Джоан Роулинг. Также люблю книги по саморазвитию и профессиональную литературу. Нахожу там много интересных идей.Собираю в отдельную папку песни, которые меня вдохновляют, чтобы позже снять под них что-то подходящее. Считаю, что для каждого момента в жизни создана своя композиция.Меня вдохновляет природа: свежий воздух, прекрасные видыЯ слежу за кыргызскими и казахскими режиссерами, видеографами, фотографами. Нравится, клипы, которые делает группа «Ирина Кайратовна». Еще один крутой проект — CURLTAI, где публикуются музыкальные клипы исполнителей из Кыргызстана.Чем необычнее работа, тем она интереснее. Весной мы ездили в Ала-Арчу, в горы. Взяли с собой огромные ангельские крылья, нашли модель, подготовили образ и отсняли видео портрет ангела в горах. Такие съемки вдохновляют и получают огромный отклик в социальных сетях.В этом году проходили NOMAD photo fest, фестиваль SHAMAL, другие мероприятия. Было бы круто, если у нас проводилось еще больше подобных мероприятий.Многие фотографы и видеографы его любят.В 33 года нашла себя в творчестве. Бросила офисную работу и зарабатываю на любимом деле. Теперь я фотограф и видеограф. Также преподаю в лучшей фотошколе Казахстана — Capture School.Увлекаюсь танцами, изучаю режиссуру, французский язык и людей. Спорт и йога обязательны в моей жизни. Если тело не тренировать, оно начинает «думать», что мы в нем не нуждаемся и постепенно разрушается.Люблю разные жанры по настроению: от ДДТ и 2pac до Peggy Gou и французского r’n’b . Нравятся казахстанские исполнители: Yenleak, Dequine, M’dee и другие.Фикшн вдохновляет, расширяет пространство личного опыта, без самого опыта в реальности. Это волшебно!Также люблю все, что пишут про управление нашим сознанием и подсознанием, про работу мозга, про НЛП. Первое, что я прочитала об этом еще в 2000 году — книга Луизы Хей «Исцели свою жизнь».Современные комедии Казахстана не смотрю. Также нравится творчество режиссера Амира Каракулова.Меня вдохновляют путешествия и люди, которые встречаются в путешествиях.Красивая, успешная, образованная, гуру ухода за собой и детьми, лайфхакер, биохакер, чувство юмора, чувство стиля, психолог, филолог — всегда в теме и всегда современна. Она — образец воспитания и страж гендерных прав. А как она проявляется в творчестве!В культурной жизни Алматы в целом.Это прекрасный повод познакомиться с коллегами из отрасли и вдохновиться работами ребят.Сюда приходят ребята, прославившиеся в фото – и видео индустриях.Весной этого года я посетила «Казахстанскую новую волну», прослушала ряд лекций по режиссуре и кинопроизводству.Многое заказываю онлайн. Нравится российский бренд Ushatava и корейский Paper Moon. Как и все, люблю Zara.Делаю упаковки профилей для блогеров и экспертов. Изучаю продажи и маркетинг.Стараюсь наслаждаться моментом.Слушаю все, кроме поп-музыки.Люблю фильмы Гая Ричи и Квентина Тарантино, ведь съемка там бесподобна.Я вдохновляюсь другими интересными видеооператорами и фотографами, чаще всего это люди из Украины, России, Европы и США.Часто ищу идеи в Pinterest или составляю концепт из фильмов или художников тех времен.Тут много классных локаций — это центр города, и работа находится близко.Недавно был фестиваль, на котором собралось много видеооператоров и фотографов со всего Ташкента.Из магазинов одежды рекомендую: Lone clover, Zara, «Капсула», All or nothing.Пришел к этой профессии, когда на одной свадьбе познакомился с видеографом и попросился к нему в ученики. Освоил монтаж и постепенно заинтересовался съемкой. Так нашел свою профессию, которая приносит доход и удовольствие.Я уже работал с такими брендами, как Velvet Dresses, Uzbekistan Fashion Week, TFT Expo и другими.Особенно меня вдохновляют турецкие и европейские фильмы.Наши разговоры всегда мотивируют, а его советы помогают в работе.Это тоже заряжает на плодотворную работу.Там получаются шикарные кадры. Это природа: горы, сады, разные парки. Еще мне нравится улица Тараса Шевченко в Ташкенте.Там можно встретить единомышленников и узнать больше о креативной индустрии.