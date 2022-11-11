Что читают, слушают, смотрят и где проводят время режиссеры Центральной Азии

Представители креативного класса из стран Центрально-Азиатского региона рассказали, чем вдохновляются, что смотрят и где проводят время.

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Адай Турар, 21 год, город — Алматы, видеопродакшн, режиссер, @adayturar

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О себе

Я окончил Suleyman Demirel University. В IT-сфере себя не видел, поэтому ушел в киноиндустрию, так как с детства предпочитал смотреть фильмы, фотографировал всех и все подряд. Теперь я режиссер в компании Stone Production и предприниматель.

Недавно открыл для себя путешествия. Понял, что, несмотря на сложности в дороге, конец пути приносит чувство победы. Это происходит и в обычной жизни. Когда идешь к определенному результату, тело может противиться, просить остановиться и вернуться. Важно помнить о конечной цели, которая даст новые возможности и идеи.

Мое окружение — это предприниматели, коллеги по цеху, бизнес- и travel-блогеры. Стараюсь окружать себя сильными людьми с большими целями на жизнь, которые мыслят нестандартно. У них можно обучаться каждый день.

Окружение — это 90% успеха. Поэтому важно общаться с правильными людьми.

Слушаю, читаю и смотрю

Я творческий человек. Слушаю все жанры: от джаза до рока. Мне важно развивать слух, потому что готовлюсь к будущему фильму.

Люблю современное кино. Для профессионального развития смотрю ролики на сайте Vimeo. Там собраны лучшие работы мировых режиссеров.

Обожаю английскую литературу. Возможно, поэтому считаю себя романтиком.

Часто слежу за работами новых авторов из стран Центральной Азии. Данат Алиев интересен тревел-контентом. Он делает подробные обзоры на страны. Дамир Аманжолов транслирует спортивный образ жизни, старается быть полезным для других.

Что вдохновляет

Я подписан на многих людей из разных сфер, которые мне интересны. Считаю их «правильными» для меня — я могу много научиться у других авторов, вдохновиться их поступками или творческими работами.

Вдохновение приходит, когда я занимаюсь чем-то экстремальным. Катание на сноуборде, прыжки с трамплина, парашют. После этого у меня появляется энергия. В такие моменты начинаешь думать по-другому, часто приходят нестандартные идеи.

Где провожу свободное время

Мой отдых — это игры с друзьями, поход в горы или SPA.

Провожу много времени в нашем офисе в SmArt.Point. Люблю «Ботанический Сад» и «Горельник».





Я состою в бизнес клубе Vavilon. Каждую неделю там проходят интересные мероприятия, где можно познакомиться с новыми людьми.

Меня часто приглашают на инфо-туры, где нетворкинг переходит на другой уровень.

Где что купить

Я покупаю обувь в магазинах SMAN. Мне нравится стиль, сервис на высоком уровне. Это казахстанский бренд, который можно найти во всех больших ТРЦ нашего города.

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Евгений Чистяков, 33 года, город — Бишкек, режиссер, @chistyakov.evgeni

О себе

Я независимый режиссер, фрилансер. Снимаю рекламу, работаю со многими продакшнами Центральной Азии. В моем портфолио несколько игровых короткометражных фильмов. А в последний год снимаю документальные проекты.

Мне нравится путешествовать, ходить в горные походы, быть на природе. Люблю рисовать. Не могу назвать себя художником, но процесс приносит​мне удовольствие. Нравится смешивать краски, смотреть, как ложится масло. У меня абстрактные работы.

Мое окружение небольшое. Это люди, которым я могу всецело довериться. Нравится выражение Алексея Балабанова: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться». Кажется, я нашел своих.​

Слушаю, читаю и смотрю

Нравится слушать тексты под музыку, своего рода поэзию. Из исполнителей слушаю «СБПЧ», «Хаски», MiyaGi.

Нравится корейское кино. Люблю кыргызские фильмы, снятые в период СССР. Еще есть произведения Алексея Балабанова, Андрея Звягинцева, Бориса Хлебникова, Василия Сигарева.

Слежу за новинками. Нравится, что происходит в Центральной Азии, особенно в Казахстане: бум артхаусного кино и музыки.

Что вдохновляет

Меня вдохновляют путешествия. Люблю узнавать новые места и города, заводить новые знакомства.

Мотивируют люди. Особенно если ты испытываешь к ним какие то чувства.

Вдохновение можно найти везде. Главное — обрести внутреннее спокойствие. Тогда даже простая прогулка в парке может воодушевить. В этом году осень просто волшебная. Вдохновить может хруст листвы и даже запахи.

Где провожу свободное время

Люблю проводить свободное время на природе. Летом в Кыргызстане можно ходить в горы с ночевкой. Зимой — кататься на лыжах и сноуборде.

В городе есть пара любимых кофеен, в которых часто провожу время. В этих местах можно незапланированно встретиться с друзьями, попить кофе и пообщаться. Сформировалась творческая тусовка, куда приходят режиссеры, сценаристы, иногда проходят коллаборации.





В последнее время стало много кинопоказов и обсуждений фильмов. Они происходят каждый четверг или пятницу в разных местах: «Дом кино», «Студия 705». На встречи приходят люди, заинтересованные в сфере кино, а молодые режиссеры показывают новые работы.

В этом году сформировался киноклуб «Экспедиция». Раз в месяц собираются пять-шесть режиссеров, выезжают в регионы Кыргызстана на два-три дня и снимают кино, документальное или игровое. Потом смотрим, что получилось.

Где что купить

Я закупаюсь в секонд-хендах. На Ошском рынке есть большая сеть мест, где можно найти классные и качественные вещи по недорогой цене.