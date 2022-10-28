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Как живут креативные люди Центральной Азии: SMM-специалисты и маркетологи о точках сбора единомышленников
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Сегодня в 15:12

Как живут креативные люди Центральной Азии: SMM-специалисты и маркетологи о точках сбора единомышленников

Наристе Максытова, 20 лет, город — Бишкек, маркетолог, инфопродюсер, @naristeshh

naristeshh

О себе


Я занимаюсь маркетингом в социальных сетях уже больше четырех лет. За это время успешно сотрудничала с более 50 проектами. Спустя два года начала обучать других людей. И сегодня уже 1000 выпускников моего курса работают.

Я пишу стихи, интересуюсь всеми способами познания человека. Совершенству нет предела. Поэтому я каждый день провожу с пользой.

Мое окружение состоит из мужа, родителей, братьев, мастеров, подруг и аудитории. В людях я нахожу невероятную силу, энергию и бесконечную любовь к жизни.

Слушаю, читаю и смотрю


Большая часть моих книг — это литература о психологии, маркетинге и бизнесе. Из художественной литературы люблю детективы, фантастику и романы.

Книги, которые я советую прочитать:

— «Маркетинг от А до Я», Филип Котлер.

— «Remote. Офис не обязателен», Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон.

— «Вынос мозга», Мартин Линдстром.

— «Игры, в которые играют люди», Эрик Берн.

— «Возлюби болезнь свою», Валерий Синельников.

— «P.S Я люблю тебя», Сесилия Ахерн

— «Внутри убийцы», Майк Омер.

— «Смерть — дело одинокое», Рэй Бредбери.

Я смотрю разные жанры фильмов, кроме ужастиков. А в музыке я меломан. Слушаю все: от клубных песен до творчества Меладзе.

Что вдохновляет


Меня вдохновляют моя мама, свекровь и приобретенная сестра — Бекзада Жолборс. Они — олицетворение женщины, которой я бы хотела стать.

В Бишкеке есть классные парки. Я люблю Ынтымак и парк на Магистрали, где собирается вся молодежь и часто проходят ярмарки, выставки и фестивали. Кофейни наполнены особой эстетикой. А недалеко от города можно насладиться красотой гор, чистым воздухом и вкусной водой.

Где провожу свободное время


В свободное время я предпочитаю сон. Иногда гуляю пешком, хожу на концерты, спектакли, в кино или в караоке.

Часто посещаю мероприятия, организованные для поддержки бизнеса, блогерские тусы и завтраки — это классное место для поиска единомышленников.

Где что купить


Qyzyk Store — здесь покупаю украшения в этностиле.

Magnifique — невероятно стильная одежда.

Voque — лучшая студия по уходу за волосами.

Елдос Сансызбаев, 32 года, город — Алматы, SMM-специалист, ментор, @yeldos.sun

елдос

О себе

Я SMM-специалист. Провожу курсы и консультации по тому, как стать специалистом в этой сфере на казахском языке. Мое увлечение — обучать людей новому и мотивировать их развиваться.

Слушаю, читаю и смотрю

Я люблю фильмы Гая Ричи, Кристофера Нолана, Ридли Скотта, Квентина Тарантино. Нахожу много вдохновения для съемок в их фильмах. Нравится, как они передают атмосферу с помощью кадров и музыки. Слушаю тоже в основном саундтреки из фильмов, которые помогают погрузиться в атмосферу кино.

Что вдохновляет


Я вдохновляюсь предпринимателем Гари Вайнурчуком. Я начал снимать полезные видео для людей, потому что был замотивирован его деятельностью.

Где провожу свободное время


В Алматы есть Медеу, Большое Алматинское озеро, Кок-Тобе — места, которые прекрасно подходят для отдыха и поиска вдохновения.

В свободное время я хожу на шопинг, вкусно обедаю с женой, гуляю по Арбату и провожу время с друзьями.

Люблю ходить на мероприятия, связанные с SMM, маркетингом, бизнесом.

Где что купить


Одежду покупаю в ZARA, Massimo Dutti, Pull&Bear и Bershka. Их можно найти в торговых центрах города Алматы.

Наргиза Маджитова, 28 лет, город — Ташкент, маркетолог, @nargizon_

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О себе

Я онлайн-маркетолог. Мне нравится открывать для себя новые заведения в городе, планировать путешествия и работать в удовольствие.

Мои друзья — это успешные девушки, которые умеют соблюдать work&balance. Мой новый этап роста наступил именно тогда, когда я научилась распознавать ненужных людей в окружении. Потому что с ними личностного роста добиться невозможно.

Слушаю, читаю и смотрю


Я меломан. Нравится западный рэп и русский фолк.

Смотрю мелодрамы, фэнтези. Люблю сериалы от Netflix.

Читаю русскую классику. Она учит красиво писать и излагать мысли. Даже одна книга способна изменить ваше видение и красноречивость.

Что вдохновляет


Меня вдохновляют селфмейды, которые не боятся масштабных идей. В 2012 году я посмотрела сериал «Две девицы на мели», в котором была одна мысль: «Надо работать. Ведь если просто сидеть и мечтать, ничего не изменится». Это стало мотивацией для меня.

Также вдохновляет Ташкент, особенно его исторические здания.

Где провожу свободное время


Для меня отдых — это тишина и покой, чай с семьей и болтовня до ночи. Еще люблю семейные путешествия. Смена локации важна для творческих людей.

В Ташкенте часто проводятся мероприятия по маркетингу. Это места, где можно узнавать новости индустрии и знакомиться с коллегами.

Где что купить


Я часто заказываю вещи онлайн. С удовольствием ношу костюмы от @azizazi. В связи с беременностью полюбила все итальянские рестораны и шоурумы, особенно @weconcept.uz.

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#маркетинг #кудасходить #креативныйкласс #smm #центральнаяазия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.