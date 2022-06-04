Как живут иностранцы в Центральной Азии: о переезде, первых впечатлениях и местных людях

Экспаты из Эстонии, Франции, Турции, Израиля и других стран поделились впечатлениями о Центральной Азии.





«Люди в Казахстане открытые, гордые и гостеприимные», — Посол Эстонской Республики о жизни в Нур-Султане, впечатлениях и планах





Тоомас Тирс, 50 лет, посол Эстонской Республики в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, @ estemb.nursultan

Впервые в Казахстан я приехал в мае 2021 года. Был приятно удивлен профессионализмом людей, от работников авиакомпании до пограничников и агентов по недвижимости. Видно, что руководство страны прилагает большие усилия для продвижения и развития Нур-Султана.

Люди в Казахстане открытые, гордые и гостеприимные. Нам интересна культура кочевников, их история и особенности вроде жузовой системы.

Нур-Султан — интересный город. Я уже ориентируюсь в нем, но еще много мест нужно посетить. Необычно, что сразу за городской границей начинается степь.

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«Меня удивила теплота людей, их искренность и любовь к музыке», — джазовый пианист из Израиля о впечатлениях от Казахстана





Гай Минтус, город —Тель-Авив, музыкант, @guymintus

В первый раз я приехал в Алматы в 2019 году. Не знал, чего ждать от Казахстана. Но у меня здесь была подруга, с которой мы учились вместе в Manhattan School of Music. Ее зовут Загиша Камил, и она отличная скрипачка.

Меня удивила теплота людей, их искренность и любовь к музыке. Тогда я выступал на международном фестивале джаза. В первые моменты аудитория была сдержанной, но благодаря музыке удалось раскрыть их.

После мы посетили музыкальную школу. Там я играл на пианино в окружении детей, которые касались клавиш — своего рода создание совместной музыки. Это стало для меня невероятным опытом.

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Учитель физики и фотограф из Турции о том, почему переехал в Кыргызстан на 5 лет, но остался на 18

Зафер Динчер, 39 лет, город — Ош, учитель физики, @ zaferdincher

Я родился в Германии. Окончил университет в Турции на факультете физики. Работал в Африке и Камеруне, пока в 2004 году не переехал в Кыргызстан.

Мне нравятся все уголки Кыргызстана. Но особое значение для меня имеет долина Алайкуу. Дорога из Оша в это место сложная, занимает около шести часов. Думаю, этот факт сохранил местную природу и население аутентичными. Находясь там, чувствую себя в машине времени.

Я свободно говорю на кыргызском. Он схож с турецким, поэтому выучить было не сложно. К тому же я люблю разговаривать с людьми. Так что весь процесс занял несколько лет.

В Кыргызстане теплые, дружелюбные и добрые люди, отличная традиционная еда и невероятная природа.

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Посол Франции в Казахстане о местных людях и почему приглашает казахстанцев учиться во французских вузах

Дидье Канесс, 61 год, город — Нур-Султан, посол Франции в Казахстане, @franceaukz





Казахстан — важная страна в Центральной Азии, в которой у Франции значительные интересы. О том, что мое назначение в процессе, я узнал в июле 2020 года. А с октября приступил к своим обязанностям.

Казахстанцы — доброжелательные и любознательные люди. Они задают вопросы о моей стране и в то же время охотно рассказывают о своей культуре и традициях.

Как и французы, казахстанцы любят хорошую еду. В этом мы похожи. Одно из слов казахского языка, которое я выучил первым, было «той». Я люблю бешпармак. Что удивительно, он всегда бывает разный, хотя на бумаге рецепт один. У каждой семьи есть свои секреты и особенности приготовления.

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Нигериец о жизни в Кыргызстане, работе учителем и местных традициях

Anthony Ikechukwu Anyanwu, 39 лет, город — Бишкек, основатель языковой школы Maximum English School





Я родился и вырос в Нигерии. С помощью агентства, которое публикует вакансии в разных странах, нашел работу преподавателем в Кыргызстане.

Я приехал в июле 2014 года. Первое впечатление осталось позитивным. Мне нравится погода в Кыргызстане. Здесь не так жарко, как в Нигерии. Также люблю местную еду. Она вкусная, разнообразная, с большим количеством мяса.

В Кыргызстане есть традиция — забирать еду в пакетах после праздников. Это меня удивило. В моей стране люди подумали бы, что ты голоден. Поэтому в первый раз я сопротивлялся, пока мне не объяснили суть. Я понял, что так хозяева получают благословение не только от гостей, но и от тех, кто остался дома. Считаю, что это прекрасная традиция.

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Как семья из Аргентины помогает людям в Кыргызстане учить иностранные языки и вести здоровый образ жизни

Марсело Зиеглер, 42 года, город — Бишкек, twitter, YouTube





Мы прилетели в Кыргызстан 3 мая 2015 года.

Аргентина и Кыргызстан — разные страны. Но нам здесь нравится. Мы любим местную природу. Озера, реки, леса, заснеженные горы — все это невероятно красиво.

Кыргызы — талантливые и умные люди. За три-пять месяцев они могут выучить английский или испанский язык, даже если раньше ничего не знали. Большинство из них дружелюбные, добрые и смешные.

Нравится, что местные люди простые — никогда не усложняют. C уважением относятся ко взрослым и друг другу.

За эти годы мы видели множество традиций. Посещали свадьбы, были в мечетях. Жили в горах с семьей кочевников, спали в юрте. Считаем себя частью сообщества и страны.

Любим традиционную еду: плов, шашлык. Приобрели несколько привычек: за обедом всегда пьем чай, а еще едим арбуз с лепешкой.

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«Люди в Казахстане гордятся историческим наследием и готовы помочь иностранцам», — великобританец о работе в МФЦА, традициях и людях

Уилл Эстон, город — Нур-Султан, основатель и управляющий партнер компании Ozara Services





Я приехал в Казахстан в мае 2016 года. Не ожидал, что мне так понравится местная еда. Кроме того, здесь можно найти отличное вино. Приятным сюрпризом стала для меня традиция произнесения тостов.

Люди, с которыми я познакомился в Казахстане, моложе, чем представители аналогичных должностей в других странах. К примеру, в том же регуляторе МФЦА, у коллег может не быть многолетнего опыта, но они имеют сильную академическую подготовку по сравнению с другими юрисдикциями, где предоставляют финансовые услуги.

Казахстанцы — теплые и дружелюбные люди. Они гордятся своим историческим наследием и в то же время готовы помочь иностранцам, незнакомым с их традициями.

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