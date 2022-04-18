«Люди в Казахстане открытые, гордые и гостеприимные», — Посол Эстонской Республики о жизни в Нур-Султане, впечатлениях и планах

С 1 августа 2021 года обязанности посла Эстонской Республики в Центральной Азии исполняет Тоомас Тирс. Мы поговорили с ним о впечатлениях от Казахстана, работе и планах.





Тоомас Тирс, 50 лет, посол Эстонской Республики в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, @estemb.nursultan





О себе

Я родился в Таллине, там ходил в школу, университет. Окончил учебу в США. Несколько лет работал консультантом в сфере телекоммуникаций.

15 лет назад начал карьеру в государственной сфере. Работал со странами Кавказа и Латвией по вопросам политики и экономики. До приезда в Казахстан был послом в Бельгии и Люксембурге.

О начале миссии в Центральной Азии узнал осенью 2020 года. Для меня и семьи это стало интересным вызовом, но мы восприняли его позитивно.

Я знал о регионе со времен школы. Но после назначения началась настоящая подготовка — изучал историю, экономику, политическую систему стран Центральной Азии.

О деятельности

Впервые в Казахстан я приехал в мае 2021 года. Был приятно удивлен профессионализмом людей, от работников авиакомпании до пограничников и агентов по недвижимости. Видно, что руководство страны прилагает большие усилия для продвижения и развития Нур-Султана.

Центральная Азия — важный регион, но при этом он будто «спрятан» на мировой карте. А Казахстан — как самая большая страна среди соседей, особенно интересен. Здесь высокий человеческий, сельскохозяйственный и экономический потенциал, который быстро развивается.

Узбекистан активно привлекает инвестиции и сотрудничает со всем регионом. Между странами здоровая конкуренция. Это позитивный расклад, который вызывает еще больший интерес.





Эстония и страны Центральной Азии в хороших отношениях. Мы отлично понимаем друг друга в культурном и языковом планах, сотрудничаем в области экономики, налаживаем товарооборот в разных сферах. Через Казахстан центральноазиатские товары идут в порты Эстонии, откуда потом доставляются в Европу. Также здесь есть инвесторы из Эстонии, которые работают в сфере переработки отходов и зеленой экономики.

27 мая мы празднуем тридцатилетие дипломатических отношений между Казахстаном и Эстонией.

Яркий пример культурного обмена — казахстанские фильмы, которые часто бывают гостями на фестивалях Эстонии. Мы также работаем над распространением музыки, театра и других направлений искусства.

Казахстану интересен опыт Эстонии в цифровизации, и мы готовы делиться опытом. В конце 1990-х годов правительство начало модернизацию Эстонии. Президент того времени Тоомас Хендрик Ильвес знал, что такое программирование, поэтому активно развивал направление IT.

Казахстану интересен опыт Эстонии в цифровизации, и мы готовы делиться опытом







В нашей стране есть принцип once-only — государство может только один раз спросить информацию у гражданина. Если она уже есть в другом регистре, правительственные органы самостоятельно ищут ее. Благодаря этому снижается уровень бюрократии, а министерства плотнее работают друг с другом.

Большую роль в процессе цифровизации сыграли частные банки. Они поняли, что предлагать услуги через интернет-банкинг быстрее и эффективнее. Население обучали пользоваться компьютерами. Техникой оснащались школы, библиотеки, государственные учреждения. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Эстония — цифровая страна. У нас почти нет бумажных документов.

Казахстан тоже достиг хороших результатов. Здесь есть свое цифровое государство с личным кабинетом и электронной подписью. Kaspi.kz — отличный пример глобального и удобного супер-приложения.

О Казахстане

Люди в Казахстане открытые, гордые и гостеприимные. Нам интересна культура кочевников, их история и особенности вроде жузовой системы.





Нур-Султан — интересный город. Я уже ориентируюсь в нем, но еще много мест нужно посетить. Необычно, что сразу за городской границей начинается степь.

Здесь несколько центров — административный город с новыми зданиями и старая часть с примесью восточной и советской архитектуры. В Нур-Султане много парков, качественные торговые центры и хорошие рестораны. Есть все возможности для комфортной жизни.

О планах

В планах путешествие по странам Центральной Азии. Из городов Казахстана, я уже побывал в Алматы, Актау, Уральске, Караганде, Жезказгане, Балхаше. Планирую посетить Шымкент, Туркестан, Мангыстау.

Буду работать со всем регионом Центральной Азии, организовывать встречи бизнес-делегаций, проводить визиты, развивать культурный обмен.