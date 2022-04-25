«Меня удивила теплота людей, их искренность и любовь к музыке», — джазовый пианист из Израиля о впечатлениях от Казахстана

Гай Минтус — всемирно известный музыкант из Израиля, уже бывал в Казахстане в 2019 году. На этот раз он приехал с концертом в честь тридцатилетия дипломатических отношений между странами. Мы поговорили с ним о музыке, первых впечатлениях и планах.









О себе





Я родился и вырос в Израиле. Две мои прабабушки были родом из Ирака, один прадедушка — из Марокко, а второй — из Польши. Все эти культуры окружали меня с детства, и моя музыка отчасти вдохновлена этим разнообразием.

Мое увлечение музыкой переросло в серьезное занятие с 13 лет. Тогда я влюбился в джаз. Понял, что могу создавать собственную музыку, а не просто играть, то, что написано на бумаге.

Много времени я посвятил изучению джаза и его традиций, классической музыке. Затем увлекся мелодиями Ближнего Востока, сначала турецкими, потом арабскими. В итоге мои интересы распространились на все виды мировой музыки, будь то фламенко или индийская рага. Эти образы наполняют меня и, когда я пишу собственные произведения, находят свое выражение.

Сегодня я выступаю соло, трио или вместе с оркестрами, пишу музыку для ансамблей.

Также увлекаюсь чтением книг о персональном развитии, слушаю подкасты на эту тему. Люблю визуальное искусство, еду и путешествия.

О музыке

Музыка для меня — универсальный язык, ключ, который открывает двери, соединяет людей культурно. Музыка — выше слов.

Это магическая вещь, в которой я могу выражать себя так, как нигде больше. Для меня это как терапия и медитация. В моменты выступлений чувствую реальность во всей ее полноте. Это одна из многих причин, почему я люблю свое дело.

Музыка соединила наше трио. Yonatan Rosen и Oren Hardy — потрясающие музыканты, разносторонние и гибкие. Мы друзья. Нам нравится путешествовать вместе.

Недавно мы проводили концерт с симфоническим оркестром. Взяли несколько моментов из Пятой и Седьмой симфоний Бетховена и переосмыслили их в Новом Свете. Я работал над проектом почти два месяца. Первый раз сыграли его в Иерусалиме. Это было невероятное представление, в котором слились классическая музыка, доля нашей импровизации и оркестр. Надеюсь, мы повторим этот опыт в будущем и не один раз.

О Казахстане

В первый раз я приехал в Алматы в 2019 году. Не знал, чего ждать от Казахстана. Но у меня здесь была подруга, с которой мы учились вместе в Manhattan School of Music. Ее зовут Загиша Камил, и она отличная скрипачка.





Меня удивила теплота людей, их искренность и любовь к музыке. Тогда я выступал на международном фестивале джаза. В первые моменты аудитория была сдержанной, но благодаря музыке удалось раскрыть их.

После мы посетили музыкальную школу. Там я играл на пианино в окружении детей, которые касались клавиш — своего рода создание совместной музыки. Это стало для меня невероятным опытом.

Я уверен, что мы еще побываем в Казахстане

Всего мы пробыли в Алматы четыре-пять дней. В этом периоде провели время и с семьей моей подруги. Однажды мы поднялись высоко в горы. У меня была с собой мелодика, и мы играли на высоте, в окружении снега. Я получил огромное удовольствие и поэтому с радостью вернулся в Казахстан.

Пейзажи Нур-Султана значительно отличаются от алматинских. В столице я буду проводить мастер-класс в Казахском национальном университете искусств. Обычно на таких мероприятиях я говорю про отношение к музыке и самовыражении. Одной темы нет — стараюсь чувствовать людей, и давать им то, чего они хотят. Могу назвать это импровизацией.

Там же наше трио выступит с концертом. Он организован посольством Израиля в честь тридцатилетия двусторонних дипломатических отношений. Представим музыку из последнего альбома A Gershwin Playground и исполним специальную песню в честь праздника.





После этого мы отправимся в Алматы, чтобы снова выступить на джазовом фестивале. А дальше — Нью-Йорк и новое приключение.

Я уверен, что мы еще побываем в Казахстане. Это интересное место, которое нам еще предстоит исследовать.