Как семья из Аргентины помогает людям в Кыргызстане учить иностранные языки и вести здоровый образ жизни

Семь лет назад Марсело Зиеглер и его жена переехали в Кыргызстан из Аргентины в качестве волонтеров. Сегодня они ведут несколько проектов, цель которых — помощь местным жителям.









О переезде

Я родом из Аргентины. Там был директором медиа-центра. Мы производили телевизионные шоу для стран Южной Америки на испанском языке. Также преподавал в университете. Жена работала психологом.

После свадьбы мы приняли решение переехать, вырваться из рутины, сменить стиль жизни. Но нам предложили хорошие должности, и мы остались в Аргентине. Спустя пять лет к нам вернулась идея поездки за границу. Мы думали о том, чтобы стать волонтерами, помогать там, где есть нужда, делать чуть больше, чем просто работу.

Один из наших друзей, который в то время жил в Кыргызстане, рассказал об этой стране. Тогда мы даже не знали, где это и как там обстоят дела. Провели исследование в Google и поехали.

Прилетели в Кыргызстан 3 мая 2015 года. С тех пор каждый раз празднуем этот день.

О деятельности

Наша цель — помогать людям во всех сферах, где у нас это получается. Я начал работу в медиа-области. Один из проектов — Salamat Club. Мы создаем видео на тему здоровья, помогаем людям Центральной Азии узнать больше о том, как вести здоровый образ жизни. Работали с государственными органами, до пандемии организовывали тренинги.





В начале у жены не было возможности продолжить работу психологом в связи с языковым барьером. Поэтому по запросу местных людей она создала клуб по изучению испанского языка: Los Amigos. Он действует и сегодня, присоединиться может любой желающий. А два года спустя она открыла клуб английского языка Friends. Теперь ее работа — набор и организация волонтеров, которые хотят помочь нам с проектами.

Чем больше ты отдаешь другим, тем ты счастливее



Чем больше ты отдаешь другим, тем ты счастливее. Поэтому нам с женой важно помогать людям. Это делает нашу жизнь лучше.

О Кыргызстане

С 2015 года в стране изменилось многое. Дороги стали лучше, страна более открытой к миру, а люди привыкли к иностранцам.

Аргентина и Кыргызстан — разные страны. Но нам здесь нравится. Мы любим местную природу. Озера, реки, леса, заснеженные горы — все это невероятно красиво.

Кыргызы — талантливые и умные люди. За три-пять месяцев они могут выучить английский или испанский язык, даже если раньше ничего не знали. Большинство из них дружелюбные, добрые и смешные.

Нравится, что местные люди простые — никогда не усложняют. C уважением относятся ко взрослым и друг другу.

О традициях

За эти годы мы видели множество традиций. Посещали свадьбы, были в мечетях. Жили в горах с семьей кочевников, спали в юрте. Считаем себя частью сообщества и страны.





Любим традиционную еду: плов, шашлык. Приобрели несколько привычек: за обедом всегда пьем чай, а еще едим арбуз с лепешкой.

Часто принимаем участие в фестивалях, которые проходят в стране.

О планах

Мы проживаем день за днем, наслаждаемся каждым моментом. В планах развивать языковые клубы и делать все, чтобы помочь людям.

Будем производить больше контента с Salamat Club, проводить тренинги. Через несколько дней закончим работу над документальным фильмом о влиянии национальной еды в Кыргызстане на здоровье людей.