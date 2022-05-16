Нигериец о жизни в Кыргызстане, работе учителем и местных традициях

Anthony Ikechukwu Anyanwu приехал в Кыргызстан восемь лет назад. За это время он выучил русский язык и открыл собственную языковую школу. Мы поговорили с ним о его деятельности и жизни в стране.









О переезде

Я родился и вырос в Нигерии. После окончания университета работал в банке. Спустя какое-то время понял, что хочу заниматься преподаванием. Поэтому перешел на другую работу и стал учителем.

Путешествия — важная часть моей жизни. Поэтому со временем я занялся преподаванием в других странах. Был в ОАЭ, Непале, Индии, Таджикистане. Меня особенно привлекала Центральная Азия. Я часто видел этот регион в журналах и всегда хотел здесь побывать.

С помощью агентства, которое публикует вакансии в разных странах, нашел работу преподавателем в Кыргызстане. На этапе заключения контракта даже не знал, сколько буду зарабатывать. Указывалась только примерная сумма. Но финансовый аспект не был главным для меня. Я хотел побывать в этой стране и увидеть, как построена местная жизнь.

О Кыргызстане

Друзья и знакомые недоверчиво отнеслись к моему решению. Многие считали, что в странах, название которых оканчивается на «стан», могут быть проблемы. Я рискнул, и это оказалось верным решением.

Я приехал в июле 2014 года. Первое впечатление осталось позитивным. Мне нравится погода в Кыргызстане. Здесь не так жарко, как в Нигерии. Также люблю местную еду. Она вкусная, разнообразная, с большим количеством мяса.

Первое впечатление от страны осталось позитивным



Восемь лет назад здесь почти никто не разговаривал на английском языке. Случались комичные ситуации. Однажды в супермаркете мне продали шампунь вместо крема. Я так и пользовался им, пока друг не объяснил мне, в чем дело. Сегодня многое изменилось, и многие активно используют английский на улицах Бишкека.

Когда я приехал, многие советовали посетить Иссык-Куль. Оказалось, что это прекрасное место, особенно летом. Также бывал в Ала-Арче, Кочкоре, Нарыне, Токмоке, Карабалте и других городах вблизи Бишкека.

О деятельности

Сложности местных жителей с английским языком привели меня к созданию языковой школы Maximum English School, в которой я преподаю сегодня. Она находится в Бишкеке. Есть планы расширяться в другие города.

Как учитель я направляю молодое поколение. Показываю студентам, как ориентироваться в жизни и быть лучшей версией себя. Мне нравится это. Верю, что у меня есть опыт, которым я могу поделиться с молодыми людьми.

О людях и традициях

В Кыргызстане есть традиция — забирать еду в пакетах после праздников. Это меня удивило. В моей стране люди подумали бы, что ты голоден. Поэтому в первый раз я сопротивлялся, пока мне не объяснили суть. Я понял, что так хозяева получают благословение не только от гостей, но и от тех, кто остался дома. Считаю, что это прекрасная традиция.





Здесь у меня появились друзья, которых я могу назвать братьями и даже родителями. Не ожидал к себе такого доброжелательного отношения. Люди вокруг пытаются помочь, даже если их это не касается. Многие оставляли номер и просили звонить, если возникнут проблемы.

Дружелюбность местных людей — одна из причин, по которой я все еще живу в Кыргызстане и чувствую себя как дома.

О планах

В планах — развиваться профессионально. Недавно прошел тренинг по преподаванию Cambridge Teacher Training, чтобы получить необходимые знания для карьеры.

Возможно, буду путешествовать в другие страны. Но Кыргызстан останется моим домом.