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«Люди в Казахстане гордятся историческим наследием и готовы помочь иностранцам», — великобританец о работе в МФЦА, традициях и людях
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Сегодня в 11:55

«Люди в Казахстане гордятся историческим наследием и готовы помочь иностранцам», — великобританец о работе в МФЦА, традициях и людях

За плечами Уилла Эстона более 30 лет опыта работы в области финансов и банковского дела. Шесть лет назад он приехал в Казахстан и создал свою компанию, которая теперь помогает в развитии экономики страны.


Уилл Эстон, город — Астана, основатель и управляющий партнер компании Ozara Services

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О себе

Я родился в Австралии, вырос и получил образование в Великобритании. Моя профессиональная карьера началась в Лондоне, в подразделении управленческого информационного консультирования компании Arthur Andersen, которая теперь называется Andersen Consulting and Accenture.

У меня больше 35 лет опыта работы в качестве консультанта на руководящих должностях в отрасли банковского дела, управления активами и регулирования финансовых услуг.

Перед приездом в Казахстан я был частью команды, работавшей над созданием Abu Dhabi Global Market — международного финансового центра в Абу-Даби.

О деятельности

Я приехал в Казахстан в мае 2016 года. Это было то время, когда Международный финансовый центр «Астана» только создавался, и я использовал опыт, полученный в ADGM. Это был мой первый визит в регион.

Тут создавался новый международный финансовый центр, биржа, правовая система с английским общим правом и судебно-арбитражный центр.

Помню первую встречу в офисе администрации ЭКСПО. Кабинет был практически пуст, но меня поразило, насколько яркими и молодыми были участники. Работая бок о бок с этими людьми, я чувствую их талант и потенциал.

В январе 2018 года МФЦА открылся для бизнеса. Тогда же была создана Ozara Services. Я учредитель и управляющий партнер, несу полную ответственность за этот бизнес.

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Мы специализированная юридическая и консультационно-консалтинговая компания. Около 60% нашей команды — казахи, остальные 40% — экспаты. Объединяем местный и глобальный опыт на стыке финансов, регулирования права и торговли, помогаем клиентам достигать целей в их бизнесе.

Я вижу потенциал МФЦА. Он может стать центром, который поможет Казахстану в развитии. Но превратить этот потенциал в коммерческую реальность может быть непросто. Я ближе к концу своей карьеры, чем к ее началу. Поэтому меня мотивирует, что могу предложить свои возраст и опыт там, где это имеет значение.

О Казахстане и людях

Я не ожидал, что мне так понравится местная еда. Кроме того, здесь можно найти отличное вино. Приятным сюрпризом стала для меня традиция произнесения тостов.

Казахстанцы — теплые и дружелюбные люди

Люди, с которыми я познакомился в Казахстане, моложе, чем представители аналогичных должностей в других странах. К примеру, в том же регуляторе МФЦА, у коллег может не быть многолетнего опыта, но они имеют сильную академическую подготовку по сравнению с другими юрисдикциями, где предоставляют финансовые услуги.

Казахстанцы — теплые и дружелюбные люди. Они гордятся своим историческим наследием и в то же время готовы помочь иностранцам, незнакомым с их традициями.

О планах

В планах продолжение работы, которой я занимаюсь последние четыре года с Ozara Services. Это помощь в создании банковских, инвестиционных и коммерческих предприятий в МФЦА, которые станут основой для становления Казахстана экономическим центром.

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#казахстан #бизнес #мфца #экономика #экспаты
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