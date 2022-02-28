Как живет и думает поколение Z: здоровый образ жизни, инвестиции и современные профессии

Поговорили с подростками и молодыми людьми и узнали их мнение на самые разные темы.

Поколение Z о том, как уже в 20 лет думают о будущем и занимаются инвестициями





Алина Рапылбек, 20 лет, предприниматель, @alina_rapylbek





Я предприниматель в нише косметики, запускаю собственную линию. Хотела стать финансово независимой. Начала изучение книг о финансах с работы Роберта Кийосаки. Благодаря книге начала понимать, что такое накопление финансовых активов.

Во время пандемии я скупила все курсы, которые были на рынке, в сфере финансов и инвестирования. Ходила на консультации к экспертам. Примером также стал друг, который занимается этим с 16 лет, он помогает мне.

Моя цель — создать пассивный доход, которые позволит мне покупать материальные вещи. Поэтому занимаюсь созданием активов. Инвестирование — один из них.

Стратегия инвестиционного портфеля создается индивидуально, по запросам человека. Я, в основном, пользуюсь Binance.

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Ходить в школу или заниматься дистанционно: какой формат обучения предпочитают подростки





Алима Боскумбаева, 15 лет, @alimabos





Мне нравится дистанционное обучение. В онлайн-формате у нас есть возможность получать знания, находясь в любой точке мира. Учиться можно дома, в кафе или когда путешествуешь — везде, где есть стабильный доступ к интернету. Доступность — главное преимущество этого формата.

Сегодняшние дети — поколение Z. Мы хорошо владеем информационными и коммуникационными технологиями. Я и мои сверстники быстро адаптировались к такому формату. Думаю, что сложнее пришлось школьникам младшего звена.

Но я не из тех людей, кто заменяет живое общение на переписки в социальных сетях. Оставаясь дома, чувствую, что упускаю лучшие моменты юности. Мне важно видеть возле себя людей. Поэтому считаю, что традиционное обучение все же лучше, чем дистанционный формат.

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Зумеры о том, какие простые правила помогут жить экологично и осознанно





Дарига Суликова, 17 лет, @sulikovva_d





Вести здоровый образ жизни важно. Сама придерживаюсь этих принципов. Каждый день уделяю время физическим тренировкам и слежу за питанием.

Еще советую покупать экологичную упаковку и использовать шопер или эко-сумку. Следовать этим советам под силу каждому.

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Подростки об отношении к традициям и их соблюдении в повседневной жизни





Малика Абдукадырова, 17 лет, @ya_maliin_ka





Я отношусь к традициям нейтрально, часто не хочу их соблюдать. Возможно, здесь свою роль сыграло воспитание. Я росла в смешанной семье. Не думаю, что мы должны соблюдать все предписания постоянно, делать это чем-то обыденным. Хорошая идея — оставить некоторые из них на праздники, как что-то особенное.

Время идет, и многие традиции изжили себя. Представьте, если бы мы еще ходили в национальных нарядах, валютой был бы скот, а жили бы мы в юртах.

В современную жизнь, традиции можно внести путем рассказов, оформления декора или одежды. Считаю, что важно знать о них хотя бы немного. Ведь наш народ существует давно.

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Подростки и киберспорт. Как в 16 лет выбрать современную и актуальную профессию





Тамир Токпанов, 16 лет, город — Алматы, киберспортсмен, @dreamofdaze









Мой никнейм daze. В Dota играю на профессиональном уровне с 14 лет. На данный момент в составе киберспортивной организации. Мой рейтинг — топ 400 Европы.

Серьезно относиться к этому делу начал недавно. Впервые поиграл в шесть лет. У меня неплохо получалось, в какой-то момент увидел в этом перспективы.

Можно начать зарабатывать в раннем возрасте, развить коммуникабельность, моторику и реакцию. Главное — дисциплинировать себя, не сдаваться и все получится.

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