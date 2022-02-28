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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как живет и думает поколение Z: здоровый образ жизни, инвестиции и современные профессии
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Вчера в 17:45

Как живет и думает поколение Z: здоровый образ жизни, инвестиции и современные профессии

Поговорили с подростками и молодыми людьми и узнали их мнение на самые разные темы.

Поколение Z о том, как уже в 20 лет думают о будущем и занимаются инвестициями


Алина Рапылбек, 20 лет, предприниматель, @alina_rapylbek


Алина Рапылбек.jpg

Я предприниматель в нише косметики, запускаю собственную линию. Хотела стать финансово независимой. Начала изучение книг о финансах с работы Роберта Кийосаки. Благодаря книге начала понимать, что такое накопление финансовых активов.

Во время пандемии я скупила все курсы, которые были на рынке, в сфере финансов и инвестирования. Ходила на консультации к экспертам. Примером также стал друг, который занимается этим с 16 лет, он помогает мне.

Моя цель — создать пассивный доход, которые позволит мне покупать материальные вещи. Поэтому занимаюсь созданием активов. Инвестирование — один из них.

Стратегия инвестиционного портфеля создается индивидуально, по запросам человека. Я, в основном, пользуюсь Binance.

Продолжение по ссылке.

Ходить в школу или заниматься дистанционно: какой формат обучения предпочитают подростки


Алима Боскумбаева, 15 лет, @alimabos


Алима Боскумбаева.jpg

Мне нравится дистанционное обучение. В онлайн-формате у нас есть возможность получать знания, находясь в любой точке мира. Учиться можно дома, в кафе или когда путешествуешь — везде, где есть стабильный доступ к интернету. Доступность — главное преимущество этого формата.

Сегодняшние дети — поколение Z. Мы хорошо владеем информационными и коммуникационными технологиями. Я и мои сверстники быстро адаптировались к такому формату. Думаю, что сложнее пришлось школьникам младшего звена.

Но я не из тех людей, кто заменяет живое общение на переписки в социальных сетях. Оставаясь дома, чувствую, что упускаю лучшие моменты юности. Мне важно видеть возле себя людей. Поэтому считаю, что традиционное обучение все же лучше, чем дистанционный формат.

Продолжение по ссылке.

Зумеры о том, какие простые правила помогут жить экологично и осознанно


Дарига Суликова, 17 лет, @sulikovva_d


Дарига Суликова.jpg

Вести здоровый образ жизни важно. Сама придерживаюсь этих принципов. Каждый день уделяю время физическим тренировкам и слежу за питанием.

Еще советую покупать экологичную упаковку и использовать шопер или эко-сумку. Следовать этим советам под силу каждому.

Продолжение по ссылке.

Подростки об отношении к традициям и их соблюдении в повседневной жизни


Малика Абдукадырова, 17 лет, @ya_maliin_ka


Малика Абдукадырова.jpeg

Я отношусь к традициям нейтрально, часто не хочу их соблюдать. Возможно, здесь свою роль сыграло воспитание. Я росла в смешанной семье. Не думаю, что мы должны соблюдать все предписания постоянно, делать это чем-то обыденным. Хорошая идея — оставить некоторые из них на праздники, как что-то особенное.

Время идет, и многие традиции изжили себя. Представьте, если бы мы еще ходили в национальных нарядах, валютой был бы скот, а жили бы мы в юртах.

В современную жизнь, традиции можно внести путем рассказов, оформления декора или одежды. Считаю, что важно знать о них хотя бы немного. Ведь наш народ существует давно.

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Подростки и киберспорт. Как в 16 лет выбрать современную и актуальную профессию


Тамир Токпанов, 16 лет, город — Алматы, киберспортсмен, @dreamofdaze


Тамир Токпанов.jpeg

Мой никнейм daze. В Dota играю на профессиональном уровне с 14 лет. На данный момент в составе киберспортивной организации. Мой рейтинг — топ 400 Европы.

Серьезно относиться к этому делу начал недавно. Впервые поиграл в шесть лет. У меня неплохо получалось, в какой-то момент увидел в этом перспективы.

Можно начать зарабатывать в раннем возрасте, развить коммуникабельность, моторику и реакцию. Главное — дисциплинировать себя, не сдаваться и все получится.

Продолжение по ссылке.

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