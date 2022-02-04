Зумеры о том, какие простые правила помогут жить экологично и осознанно

Дарига Суликова, 17 лет, @sulikovva_d

О себе





Я учусь в 11 классе. В свободное время читаю книги, рисую и занимаюсь спортом. Учусь играть на фортепиано.

Про здоровый образ жизни и экологию





Вести здоровый образ жизни важно. Сама придерживаюсь этих принципов. Каждый день уделяю время физическим тренировкам и слежу за питанием.

Еще советую покупать экологичную упаковку и использовать шопер или эко-сумку. Следовать этим советам под силу каждому.

Жанбота Асылханқызы, 17 лет, @mul1tiashka12





О себе





Я учусь в 11 классе. Мои хобби — чтение книг и рисование.

Про здоровый образ жизни и экологию





Я положительно отношусь к здоровому образу жизни. ЗОЖ — это комплекс мер, направленных на улучшение здоровья, что важно. Соблюдение правил позволяет значительно увеличить продолжительность жизни.

Каждому человеку нужно понять, что вред экологии — это вред здоровью. Мы должны придерживаться простых правил, заботиться о себе и окружающих.

Молдир Сапарбекова, 16 лет, @sllmqw





О себе





Я всегда развиваюсь, учусь новому, готовлю вкусные блюда. Одно из моих любимых занятий — танцы. Свободное время провожу с друзьями.

Про здоровый образ жизни и экологию





Большинство людей положительно относятся к ЗОЖ, но мало кто придерживается его принципов. Здоровый образ жизни — это хорошее питание, полноценный сон и другие мелочи, которые положительно влияют на состояние организма.

Необязательно полностью отказываться от всего вредного, достаточно избавиться от пагубных привычек. Пью больше воды, делаю зарядку по утрам, слежу за режимом сна.

Чтобы быть экологичным, нужно отказаться от пластика и вместо привычных пакетов использовать эко-мешочки. Они не вредят окружающей среде.