Ходить в школу или заниматься дистанционно: какой формат обучения предпочитают подростки

Сегодня подростки разделились на два лагеря: противники и сторонники традиционного обучения. Мы решили узнать, какой формат обучения по душе школьникам и что они думают об образовании.





Алима Боскумбаева, 15 лет, @alimabos

Я всегда стараюсь развиваться, учиться новому, читать книги и готовить разные блюда. Одно из моих любимых занятий — волонтерство.

Мне нравится дистанционное обучение. В онлайн-формате у нас есть возможность получать знания, находясь в любой точке мира. Учиться можно дома, в кафе или когда путешествуешь — везде, где есть стабильный доступ к интернету. Доступность — главное преимущество этого формата.

Сегодняшние дети — поколение Z. Мы хорошо владеем информационными и коммуникационными технологиями. Я и мои сверстники быстро адаптировались к такому формату. Думаю, что сложнее пришлось школьникам младшего звена.

У каждой медали есть две стороны. Я не из тех людей, кто заменяет живое общение на переписки в социальных сетях. Оставаясь дома, чувствую, что упускаю лучшие моменты юности. Мне важно видеть возле себя людей. Поэтому считаю, что традиционное обучение все же лучше, чем дистанционный формат.

Инжу Байжарас, 14 лет, @_baizhu

Я профессионально занимаюсь балетом, играю на фортепиано. Еще у меня есть онлайн-магазин, где я продаю украшения из бисера и глины.

Мне больше нравится традиционный формат. Потому что, сидя за партой, смотря на учителя, мы больше сконцентрированы на учебе. Походы в школу дисциплинируют. На уроках мы эмоционально вовлекаемся, а у учителя есть возможность улавливать затруднения учеников. Во время онлайн-урока, учитель таких тонкостей не замечает.

Мне было сложно переключиться на дистанционное обучение. Я стала придавать меньше значения учебе, не было мотивации и желания учиться.

При этом у дистанционного образования тоже есть плюсы. Оно позволяет начинать процесс обучения в более комфортных условиях. Не нужно тратить время и деньги на проезд, можно сделать дела по дому, подкрепиться во время занятий.

Для меня школа — особенное место, где я провожу большую часть своего времени. Там мы не только получаем знания, но и весело проводим время с одноклассниками.

Мне по душе состояние, когда мы вовлечены в учебу и по-настоящему понимаем предмет. Во время традиционного обучения школьники более собраны, так как выполняют ежедневную рутину: рано встают, собираются, завтракают, делают все по расписанию.

Дарига Суиндикова, 15 лет, @suindikovvaaa

Мое увлечение — танцы. Умение танцевать дает мне свободу выразить себя в полной мере, такой, какая я есть. Остальное свободное время занимаюсь учебой и самореализацией.

Домашняя обстановка отличается от учебной. Дома сложно сконцентрироваться на учебном процессе. Приоритетом становится перекус, времяпровождение в Instagram, все что угодно, но не учеба. Поэтому, чтобы получать настоящие знания, мы должны посещать занятия в образовательных учреждениях.

Я предпочитаю ходить на занятия, общаться с друзьями и жить активной жизнью, чем целый день сидеть у компьютера и ничего не понимать. Когда начался карантин, мне было сложно привыкнуть к такому формату. Ведь сама по себе я активный человек, и мне не хотелось целый день проводить именно так. Мне не хватало веселья, школьных моментов, общения с одноклассниками и посиделок в столовой.