Азиз Итахунов, 18 лет, город — Алматы, киберспортсмен, ВКонтакте
О себе и киберспорте
Я всю жизнь живу в Алматы, учусь в инновационном техническом колледже по специальности «Техник по защите информации». Раньше часто занимался спортом, больше времени уделял учебе. Сейчас все время занимает CS.
Увлекся играми в 13 лет. Мой брат играл в Warcraft 3, было интересно наблюдать за ним. Так я перепробовал много игр и остановился на CS.
Я не считаю себя полноценным киберспортсменом, еще стремлюсь к этому.
О преимуществах и перспективах киберспорта
Из преимуществ отмечу возможность хорошо зарабатывать с раннего возраста. Спонсоры вкладывают немалые деньги в киберспорт.
Игры влияют на развитие реакции и концентрации. Развивается стратегическое мышление. Киберспорт не травмоопасный, если сравнить с другими видами спорта.
Рекомендации новичкам
Как и во всех видах спорта, советую все свободное время практиковаться и становиться лучше. Чем усерднее ты занимаешься, тем лучше будут результаты.
Әлтайыр Асқаров, 17 лет, город — Атырау, киберспортсмен, @kalassshikkk
О себе и киберспорте
Я киберспортсмен, играю в CS:GO.
Целенаправленно начал заниматься в 2019 году, до этого киберспорт был хобби. С компьютерными играми меня познакомил старший брат. В 2017 году я увидел, как казахстанцы выиграли чемпионат в игре Counter Strike, с того времени слежу за этим видом спорта. Я смотрел, как они побеждают, изучал атмосферу турниров. Мне понравилось, и я захотел играть на сцене. Поэтому начал усердно тренироваться.
О преимуществах и перспективах
Киберспорт дает возможность хорошо зарабатывать, занимаясь любимым делом. Проводится большое количество турниров, где можно заявить о себе на профессиональном и полупрофессиональном уровнях.
Если подростки хотят, они всего добьются. Главное — цель и мотивация.
Рекомендации новичкам
Советую быть целеустремленным, стремиться к прогрессу, быть готовым посвятить все время достижению поставленной цели.
Тамир Токпанов, 16 лет, город — Алматы, киберспортсмен, @dreamofdaze
О себе и киберспорте
Мой никнейм daze. В Dota играю на профессиональном уровне с 14 лет. На данный момент в составе киберспортивной организации. Мой рейтинг — топ 400 Европы.
Серьезно относиться к этому делу начал недавно. Впервые поиграл в шесть лет. У меня неплохо получалось, в какой-то момент увидел в этом перспективы.
О преимуществах и перспективах
Можно начать зарабатывать в раннем возрасте, развить коммуникабельность, моторику и реакцию.
Киберспорт в какой-то степени улучшает психологический ум.
Рекомендации новичкам
Главное — дисциплинировать себя, не сдаваться и все получится.
Даулет Ондасынов, 17 лет, город — Алматы, киберспортсмен, ВКонтакте
О себе и киберспорте
Я учусь в 11 классе 159 гимназии. Играю в CS:GO на профессиональном уровне под никнеймом BLVCKM4GIC.
Любовь к компьютерным играм привил отец еще в детстве.
А в 2016 году брат познакомил с игрой в компьютерном клубе. С 2018 года я уделял игре много времени, пытаясь достичь успеха. Участвовал в турнирах и лигах. С 2020 года выигрываю крупные локальные турниры.
Мне интересно играть и развиваться. Каждый день я тренировался, не боялся трудностей. Но я еще не достиг больших успехов, есть к чему стремиться.
О перспективах и преимуществах
Каждый может себя попробовать в киберспорте, сидя дома. Много разных дисциплин, где можно себя проявить. Молодежь может зарабатывать на этих играх, становясь про-игроками. Есть много примеров в том же CS:GO, где молодые игроки уже достигают успехов.
Подростки с помощью киберспорта развивают мышление, знакомятся с разными людьми и развивают коммуникацию.
Рекомендации новичкам
Советую начинающим игрокам много играть и тренироваться.