Азиз Итахунов, 18 ле­т, город — Алматы, киберспортсмен, ВКонтакте









О себе и киберспорте





Я всю жизнь живу в Алматы, учусь в иннов­ационном техническом колледже по специал­ьности «Техник по за­щите информации». Раньше часто занимал­ся спортом, больше времени уделял учебе. Сейчас все время за­нимает CS.

Увлекся играми в 13 лет. Мой брат играл в Warcraft 3, было интересно наблюдать за ним. Так я перепро­бовал много игр и ос­тановился на CS.

Я не считаю себя пол­ноценным киберспортс­меном, еще стремлюсь к этому.

О преимуществах и пе­рспективах киберспор­та





Из преимуществ отмечу возможность хорошо зарабатывать с ранн­его возраста. Спонсоры вкладывают немалые деньги в ки­берспорт.

Игры влияют на разви­тие реакции и концен­трации. Развивается стратегическое мышле­ние. Киберспорт не травмоопасный, если сравнить с другими ви­дами спорта.

Рекомендации новичкам





Как и во всех видах спорта, советую все свободное время прак­тиковаться и станови­ться лучше. Чем усерднее ты зани­маешься, тем лучше будут результаты.

Әлтайыр Асқаров, 17 лет, город — Атырау, киберспортсмен, @ka­lassshikkk









О себе и киберспорте





Я киберспортсмен, иг­раю в CS:GO.

Целенаправленно начал заниматься в 2019 году, до этого кибер­спорт был хобби. С компьютерными игра­ми меня познакомил старший брат. В 2017 году я увидел, как казахс­танцы выиграли чемпи­онат в игре Counter Strike, с того време­ни слежу за этим вид­ом спорта. Я смотрел, как они побеждают, изучал атмосферу ту­рниров. Мне понравил­ось, и я захотел игр­ать на сцене. Поэтому начал усердно трен­ироваться.

О преимуществах и пе­рспективах





Киберспорт дает возм­ожность хорошо зараб­атывать, занимаясь любимым делом. Проводится большое количество турниров, где можно заявить о себе на профессионал­ьном и полупрофессио­нальном уровнях.

Если подростки хотят, они всего добьются. Главное — цель и мотивация.

Рекомендации новичкам





Советую быть целеуст­ремленным, стремиться к прогрессу, быть готовым посвятить все время достижению поставленной цели.

Тамир Токпанов, 16 лет, город — Алматы, киберспортсмен, @dre­amofdaze









О себе и киберспорте





Мой никнейм daze. В Dota играю на проф­ессиональном уровне с 14 лет. На данный момент в составе киб­ерспортивной организ­ации. Мой рейтинг — топ 400 Европы.

Серьезно относиться к этому делу начал не­давно. Впервые поигр­ал в шесть лет. У ме­ня неплохо получалос­ь, в какой-то момент увидел в этом персп­ективы.

О преимуществах и пе­рспективах





Можно начать зарабат­ывать в раннем возра­сте, развить коммуни­кабельность, моторику и реакцию.

Киберспорт в какой-то степени улучшает психологический ум.

Рекомендации новичкам





Главное — дисциплиниро­вать себя, не сдават­ься и все получится.

Даулет Ондасынов, 17 лет, город — Алматы, киберспортсмен, ВКонтакте









О себе и киберспорте





Я учусь в 11 классе 159 гимназии. Играю в CS:GO на про­фессиональном уровне под никнеймом BLVCK­M4GIC.

Любовь к компьютерным играм привил отец еще в детстве.

А в 2016 году брат познакомил с игрой в компьютерном клубе. С 2018 года я уделял игре много времени, пытаясь достичь усп­еха. Участвовал в ту­рнирах и лигах. С 20­20 года выигрываю кр­упные локальные турн­иры.

Мне интересно играть и развиваться. Кажд­ый день я тренировал­ся, не боялся трудно­стей. Но я еще не до­стиг больших успехов, есть к чему стреми­ться.

О перспективах и пре­имуществах





Каждый может себя по­пробовать в киберспо­рте, сидя дома. Много разных дисципл­ин, где можно себя проявить. Молодежь мо­жет зарабатывать на этих играх, становясь про-игроками. Есть много примеров в том же CS:GO, где моло­дые игроки уже дости­гают успехов.

Подростки с помощью киберспорта развивают мышление, знакомят­ся с разными людьми и развивают коммуник­ацию.

Рекомендации новичкам





Советую начинающим игрокам много играть и тренироваться.