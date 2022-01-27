Поколение Z о том, как уже в 20 лет думают о будущем и занимаются инвестициями

Поговорили с ребятами из поколения «зумеров» о том, как они начинали, как и зачем они пришли в сферу инвестиций.





Имангали Уразгалиев, 22 года, город — Атырау, трейдер, @urazgaliyev.im

О себе





Раньше я занимался онлайн-бизнесом, позже работал в переговорах, в стартапе Smart Parking. Сейчас я трейдер, в свободное время занимаюсь разработкой индикаторов, которые выявляют хорошую цену для покупки актива.

Мне интересно обозревать новые сферы. Всегда понимал, что нужно откладывать одну часть денег, а другую отдавать на благотворительность.

Инвестиции — это мышление. Ежедневно мы сталкиваемся с бытовыми задачами, и это тоже в некотором роде инвестиции. Деньги — инструмент, который должен работать, даже когда мы спим.

Об инвестировании





Меня вдохновляют такие личности, как Насим Талеб, Уоррен Баффет и Рэй Далио. Благодаря им понимаю, что инвестиции — это долгосрочный процесс, а не баловство. К сожалению, не многие мои друзья интересуются финансами, хотя периодически думают, как бы начать.

Я учусь у англоязычных аналитиков. Обращаю внимание на тех, кто нестандартно мыслит, стараюсь перенять их способы мышления. Считаю, что это важнее, чем просто копировать сделки.

Моя цель — научиться мыслить стратегически, на больших временных промежутках, в пять-десять лет, находить тренды и инвестировать в такие отрасли. Если будет хорошо получаться, тогда есть смысл в открытии собственного хедж-фонда.

Я учусь у англоязычных аналитиков







Я инвестирую в акции и крипту. Интересуют проекты на ранней стадии сферы Web 3.0. Из стран — Китай. Стараюсь диверсифицировать свой портфель, так как инвестирую на долгосрочный период. Если вы не трейдер, то не советую мыслить краткосрочно.

Рекомендую почитать книги Насима Талеба, Рэя Далио, Эдвина Лефевра, Александра Герчика.

Если инвестировать правильно и долго, то, скорее всего, в будущем сможете жить достойно. Обращайте внимание на новости, а точнее, на заголовки. Нужно уметь читать между строк, так как часто людей призывают к покупкам переоцененных активов. Главное — уметь контролировать свой разум.

О планах





Сейчас работаем над социальным проектом Invest 25 dollarsin 150 weeks. Будем инвестировать по $25 каждую неделю и сравним портфели по истечению срока.

Также составляю свой инвестиционный портфель на горизонт в пять-десять лет.

Омар Базаров, 22 года, город — Алматы, директор Sail Coworking, @kadyrulyomar

О себе





Я родился в городе Омск, в России. Позднее переехал в Кокшетау, где окончил Казахско-Турецкий лицей. Далее поступил на бакалавриат в университет имени Сулеймана Демиреля по специальности финансы.

Об инвестировании





Следуя тенденциям Запада, где практически каждый житель занимается инвестированием, понимаешь, что это необходимо, дабы обеспечить себе беззаботную старость и финансовую подушку.

На инвестирование меня вдохновили друзья, которые делились результатами сделок с прибылью в тысячу процентов.

Тем, кто только начинает советую набраться терпения и выключить эмоции

Ранние азы инвестирования я изучил в университете, на курсе по формированию портфеля. Более глубокие знания получил благодаря советам друзей и статьям в интернете. Минимальная цель для меня была иметь портфель с ценностью $100 000.

На данный момент инвестирую только в криптовалюту, используя биржу Binance. Для себя, я выбрал фундаментальные монеты, такие как: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot.

Для тех, кто хочет начать инвестировать, я бы посоветовал набраться терпения, выключить эмоции и выбрать долгосрочную стратегию инвестирования.

Неплохо было бы находиться в сообществах людей, которые инвестируют. Учиться на их опыте и знаниях. Также необходимо следить за новостями и смотреть видео, где анализируют графики и их тенденцию.

О планах

В планах пополнять портфель, так как сейчас привлекательные цены на покупку криптовалюты.

О себе

Я предприниматель в нише косметики, запускаю собственную линию.

Я хотела стать финансово независимой. Начала изучение книг о финансах с работы Роберта Кийосаки. Благодаря книге начала понимать, что такое накопление финансовых активов.

Об инвестировании

Я хотела лучшей жизни для себя и не желала обременять родителей. Мы живем в цифровом мире, где можно получить любые новости и знания. Когда видела, как молодые люди 16-18 лет зарабатывают миллионы, хотела так же.

Все мое окружение занимается инвестициями. Они вкладываются не только в криптовалюту или биржу, но и в бизнес.

Моя цель — создать пассивный доход, которые позволит покупать материальные вещи

Во время пандемии я скупила все курсы, которые были на рынке, в сфере финансов и инвестирования. Ходила на консультации к экспертам. Примером также стал друг, который занимается этим с 16 лет, он помогает мне.

Моя цель — создать пассивный доход, которые позволит мне покупать материальные вещи. Поэтому занимаюсь созданием активов. Инвестирование — один из них.

Стратегия инвестиционного портфеля создается индивидуально, по запросам человека. Я, в основном, пользуюсь Binance.

На процесс и результат инвестирования влияют три качества: желание, знания и терпение. Если хотите заниматься этим, стоит найти человека, который уже получает результат, и учиться у него.

О планах

Я активно увеличиваю инвестиционный портфель, уже не только в рамках биржи. Планирую выкупать доли бизнеса и инвестировать в кинематографию.

Также буду продолжать инвестиции в свой бизнес, чтобы увеличивать капитализацию компании для дальнейшей продажи долей.