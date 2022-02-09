Подростки об отношении к традициям и их соблюдении в повседневной жизни

Поговорили со школьниками и студентами о том, как мы можем соблюдать традиции в современной жизни.





Я учусь в 11 классе. Читаю книги, смотрю сериалы как и остальные подростки.

О традициях слышала немного, в основном от родителей, когда они приходили с тоев и рассказывали истории. Знаю, что человек, который пришел в гости, должен обязательно выпить чаю. Это гостеприимство есть и в нашей семье. Традиции, во время национальных праздников мы не соблюдаем, не жарим баурсаки и не ходим по гостям.

Я отношусь к традициям нейтрально, часто не хочу их соблюдать. Возможно, здесь свою роль сыграло воспитание. Я росла в смешанной семье. Не думаю, что мы должны соблюдать все предписания постоянно, делать это чем-то обыденным. Хорошая идея — оставить некоторые из них на праздники, как что-то особенное.

Время идет, и многие традиции изжили себя. Представьте, если бы мы еще ходили в национальных нарядах, валютой был бы скот, а жили бы мы в юртах.

В современную жизнь, традиции можно внести путем рассказов, оформления декора или одежды. Считаю, что важно знать о них хотя бы немного. Ведь наш народ существует давно.

Ботакөз Нармагамбетова, 15 лет, @ tokagiwa





Я учусь в 10 классе в средней школе №36. Интересуюсь многими вещами, из любимых — чтение и танцы. В свободное время занимаюсь вязанием, меня это расслабляет.

О многих казахских ценностях мне рассказала мама. Она же с детства учит почитать их.

У казахов, как и у многих народов, есть как хорошие, так и плохие традиции. Я отношусь к ним положительно, так как многие из них связаны с празднованиями, которые объединяют нашу семью.

Дома мы соблюдаем такие традиции, как тұсау кесер, сүйінші, келін шәй, шілдехана, қырқынан шығару, байғазы, қонақасы.

Считаю, что традиции нужно соблюдать, чтобы не потерять свою идентичность, если они не ущемляют права людей.

Все национальные праздники и обряды невозможно адаптировать к современной жизни. Но некоторые атрибуты, такие как традиционная одежда или украшения, могут оставаться с нами.

Я студентка второго курса колледжа общественного питания и сервиса, учусь на дизайнера одежды. Эта профессия привлекала меня с детства, люблю создавать что-то сама. Занимаюсь индивидуальным пошивом любой одежды.

Знаю о таких традициях, как қонақасы, Наурыз, шілдехана, қыз үзату, қудалық. О них услышала в школе и от бабушки с дедушкой.

Я соблюдаю многие из них. Гостеприимство в казахском обществе считается священной обязанностью. Мы с родителями любим встречать гостей, общаться, угощать их едой. Считаю это проявлением любви и заботы к близким людям.

Уважительное отношение к старшим — еще одна положительная черта казахского народа. Я соблюдаю сдержанность и добропорядочность при общении со взрослыми людьми.

Традиции должны присутствовать в ежедневной жизни. Уважение к старшим и друг к другу должно прививаться с детства. В Казахстане его можно часто наблюдать, например, в общественном транспорте, когда молодые уступают место старшим.