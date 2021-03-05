Как пройти путь от стажера до руководителя: 6 историй топ-менеджеров

Нина Быченко, генеральный директор HeadHunter Казахстан









Я откликнулась на вакансию менеджера по работе с клиентами в компании HeadHunter, прошла два собеседования, и меня приняли. В начале пути я получила ценный опыт, навыки и знания от моего руководителя Виталия Терентьева. Мы практически ежедневно проходили тренинги по продажам и по продукту, узнавали, кто такой HR, чем он занимается.

Через полтора года мне предложили занять позицию руководителя отдела продаж. А еще через три с половиной года я заняла должность генерального директора и уже шестой год возглавляю HeadHunter в Казахстане.

Сегодня много доступных источников информации, которые помогают постоянно прокачиваться. Я читаю разную литературу — как деловую, так и художественную. Например, недавно прочла «Sapiens: Краткая история человечества», эта книга меня воодушевила. Помимо этого, многому учусь у коллег. Считаю, что классно, когда сотрудники умнее руководителя в своем профессиональном направлении.

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Максим Мельник, город — Киев, CEO маркетплейса Satu.kz









Satu.kz входит в группу компаний EVO. Я пришел в EVO больше девяти лет назад. Начинал карьеру с менеджера по продажам. Мне было 22 года, но у меня уже был небольшой управленческий опыт. Спустя год я понял, что нужно двигаться дальше. Выбрал вертикальное развитие. Сначала стал линейным руководителем, затем — коммерческим директором, а потом — CEO. Занимаю эту позицию уже пять лет.

Я в компании с тех пор, когда проекта Satu.kz еще не было. А сейчас это отдельный, полноценный, доходный бизнес. За девять лет нам удалось построить компанию с более чем 100 сотрудниками. Сначала мы создали проект, затем вертикализировали его, а теперь растим прибыльность.

Время hard skills руководителей прошло. Раньше было достаточно быть хорошим профессионалом, сейчас важно иметь команду профессионалов. Один в поле не воин — это актуально как никогда. Если вы не умеете строить команду, направлять ее, менторить и развивать — вы плохой руководитель.

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Сакен Жумашев, управляющий партнер KPMG в Казахстане и Центральной Азии









На втором курсе магистратуры я стал сотрудником одной из компаний Big4. Пришел на базовую позицию консультанта и за восемь лет вырос до партнера. А еще через пять лет стал управляющим партнером KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

Было интересно с нуля поднимать практику, собирать штат, искать клиентов. На тот момент KPMG была самой маленькой компанией из списка Big4 в Центральной Азии. Но каждый год мы ставили себе высокие планки, новые цели. И сегодня у нас самая большая практика консалтинга, аудита и налогового консультирования. Мы вышли в лидеры на рынке и боремся за первое место с одним из конкурентов.

Сегодня в свободном доступе есть много контента по лидерству. Если мне требуется дополнительная информация по какому-то направлению, я либо нахожу подходящую книгу, либо смотрю лекции на YouTube, а после этого обрабатываю весь материал и формирую собственное видение вопроса.

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Давид Чавчанидзе, 40 лет, город — Нур-Султан, директор номерного фонда









Я работаю в отельной индустрии уже 18 лет, из них 11 лет — в компании Marriott International. В 2001 году я узнал, что в Тбилиси открывается новый отель — Tbilisi Marriott Hotel. Мне было интересно попробовать себя в этой сфере. Отбор был сложный, конкурс проходил целый год в пять этапов, по итогу отобрали 150 сотрудников. Я был в их числе — меня взяли на позицию швейцара.

Я проработал в компании семь лет и дорос до позиции супервайзера приема и размещения гостей. Так как на тот момент не было возможности дальнейшего карьерного роста, я несколько лет проработал в других отелях в Грузии. А затем вернулся в Tbilisi Marriott Hotel на должность директора номерного фонда. Сейчас я отвечаю за номерной фонд в Sheraton Nur-Sultan Hotel.

Самое главное в работе — опыт. Считаю, важно пройти путь с нулевой позиции до руководящей, тогда ты будешь эффективен. Также нужно быть целеустремленным, стремиться к развитию, быть лидером и мотиватором для сотрудников.

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Давран Ташбаев, 30 лет, город — Алматы, CEO iDoctor.kz









Я узнал, что есть развивающаяся компания Chocofamily, и подумал, что мне близка их идеология. Довольно долго добивался того, чтобы меня приняли в компанию. В конце концов меня пригласили на позицию менеджера по развитию бизнеса в проекте Chocomart.

Так как Chocofamily быстро растет, то карьерный рост в компании тоже происходит быстро. Когда я стал показывать хорошие результаты, меня назначили руководителем нового проекта. Затем я написал диссертацию на тему развития электронной коммерции в развивающихся странах на примере Chocofamily. И мне предложили занять позицию CEO и совладельца проекта iDoctor.

Руководитель — это тоже профессия, которой нужно учиться. Я перечитал много книг, чтобы выработать собственную методологию руководства. Создал команду, которая, надеюсь, будет со мной долго.

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Фарух Давуров, город — Бишкек, управляющий Dodo Pizza









Я интересовался бизнесом, смотрел видеоуроки «Бизнес-Молодость» на YouTube. В одном из них услышал о Dodo Pizza и российском предпринимателе Федоре Овчинникове. Спустя несколько дней на Facebook компания написала об открытии филиала в Бишкеке и поиске пиццамейкеров. Я подал анкету, и меня пригласили на собеседование.

Для работы в Dodo необязателен опыт работы. Главное качество — честность, голод к новым знаниям, коммуникабельность и быстрое освоение новой информации. Так как компания прогрессивная, все часто меняется изнутри.

Сейчас я управляющий. Прошел путь от стажера до нынешней позиции за год. В мои обязанности входит создание экосистемы, при которой всем сотрудникам будет удобно работать как единому организму. Также занимаюсь увеличением выручки и чистой прибыли, снижением расходов, направлением по рекламе, мотивацией команды, наймом и увольнением сотрудников.

Dodo Pizza дала мне рост. 80% всего, что я знаю, получил в компании. Я обретаю международный опыт, который в десять раз ценнее работы в обычной пиццерии.

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