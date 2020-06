Сотрудники Dodo Pizza в Китае, Кыргызстане и России о корпоративной культуре и участии в развитии компании

Андрей Моревский, 38 лет, город — Санкт-Петербург, разработка программного обеспечения, архитектор Dodo IS, разработчик мобильного приложения Drinkit, facebook













Спартак Арутюнян, 30 лет, город — Ханчжоу, директор по продукту













Пришел в Dodo Pizza, уже имея десятилетний опыт в разработке информационных систем для банков и розничных компаний. Работал в Федеральной налоговой службе, делал проекты для Связного Банка, Связного Клуба и ВТБ24.Он был одним из первых создателей информационной системы Dodo IS. Предложил присоединиться к команде и познакомил с основателем компании Федором Овчинниковым. Он понравился мне как человек, мне захотелось работать с ним, стать частью компании, которую он строит. Поэтому я сразу приступил к работе, занялся модулем управления персоналом.Также работала команда программистов в Коломне, а я, присоединившись, стал работать из Санкт-Петербурга.Считаю это одним из лучших правил в компании. Невозможно делать что-то осмысленное и по-настоящему ценное для бизнеса, не понимая, как этот бизнес устроен изнутри. Неделя стажировки была одной из лучших в моей жизни: было жарко, интересно, трудно, весело. Просто профессионализма недостаточно, нужна искренняя любовь к делу и огонь в глазах. У нас не работают для галочки.Если вы считаете, что можно застыть в комфортном состоянии, вам с нами не по пути.Убеждения и миссия компании полностью вписывались в мое понимание, как и зачем надо делать свое дело. Мне всегда был близок дух Dodo Pizza. Придя в компанию семь лет назад, я был готов к тому, что надо работать много и даже больше, чтобы достичь амбициозных целей и вырасти в международную компанию.Я просто делаю то, что мне в кайф, и при этом приношу пользу компании.Занимаюсь cозданием программного обеспечения и адаптацией Dodo IS к новому бизнесу. Это сеть кофеен Drinkit, которую недавно анонсировал Федор Овчинников, наряду с сетью донерных «Донер 42». Как и в любом стартапе, моя работа состоит в том, чтобы делать все возможное и невозможное, чтобы бизнес заработал и стал успешным.«Додо Пицца» создает все условия, чтобы я делал любимое дело и получал от этого удовольствие, признание. Я чувствую себя не просто сотрудником, а создателем огромного бизнеса. В Dodo Pizza всегда есть чем заниматься. Никто не ограничивает в том, чтобы подхватить какую-то тему и стать ее драйвером, лидером.Это могут быть не только кофейни, но и сеть гостиниц или даже собственный агрегатор доставки еды.Постепенно мой интерес к бизнес-составляющей деятельности рос. Мне стала интересна оптимизация работы систем, я занялся построением моделей пищевых предприятий. Понял, что нужно пробовать искать работу в этой сфере.Тогда она еще не была так известна, только набирала обороты. Но я осознавал, что от меня потребуется.Нужно было придумать прибыльный формат пиццерии Dodo для городов с населением 10 000 человек. Кейс решил хорошо, и после нескольких дополнительных собеседований, в том числе с СЕО компании, меня приняли на проект развития производственных центров тестирования.В нее входит обязательная работа в пиццерии, где менеджеры знакомятся с тем, как устроены процессы внутри ресторанов. Эти знания часто становятся основой для дальнейших проектов.В них легко потеряться, завязнуть и не довести до результата главные задачи. Поэтому главное — фокусироваться на результатах и их качестве.Это IT, Supply Chain, развитие меню, дизайн, фуд-фотолаборатория, HR, маркетинг и прочие. Для каждого характерен особый набор необходимых знаний. Важно понимать, что знания быстро устаревают, а готовность и активное желание обучаться позволяют расти.Это может подкосить и карьеру, и нервы. Нужно уметь отстоять свою точку зрения на приоритетность задач.Это непростой рынок: наше меню здесь отличается от того, что люди привыкли видеть в пиццериях. Продукты выглядят по-другому, готовятся по-другому и имеют локализованный вкус. Есть своя специфика набора людей в команду: работа с китайскими менеджерами отличается от работы с российскими и требует больше времени.

Мы развиваем новую модель пиццерий, хотим довести ее до состояния окупаемости и масштабировать в данном регионе

Фарух Давуров, 25 лет, город — Бишкек, управляющий













Это помогает избегать лишних процессов, думать эффективнее. Есть и недостатки — непредсказуемый рабочий график с высокой нагрузкой. Но стремление к оптимизации приветствуется, поэтому над этим недостатком можно успешно работать.Мы развиваем новую модель пиццерий, хотим довести ее до состояния окупаемости и масштабировать в данном регионе.На последнем курсе задумался, чем заняться и где работать. Я интересовался бизнесом, смотрел видеоуроки «Бизнес-Молодость» на YouTube.Спустя несколько дней на Facebook компания написала об открытии филиала в Бишкеке и поиске пиццамейкеров. Я подал анкету, и меня пригласили на собеседование.Первые три дня недельной стажировки мы проводили генеральную уборку, а затем нас обучали готовке: от простых закусок, раскатки теста до приготовления пиццы на скорость. Чтобы стать пиццамейкером, нужно было приготовить большую пиццу с более чем шестью ингредиентами за четыре минуты.Главное качество — честность, голод к новым знаниям, коммуникабельность и быстрое освоение новой информации. Так как компания прогрессивная, все часто меняется изнутри.Рабочий день длится восемь часов, полчаса из которых дается на обед и отдых. Также важно влиться в устоявшийся коллектив. Компания уделяет внимание адекватности, дружелюбию.Прошел путь от стажера до нынешней позиции за год. Мы строим четвертую пиццерию. Я курирую стройку с одним из наших учредителей. По плану, открытие состоится через месяц. В мои обязанности входит создание экосистемы, при которой всем сотрудникам будет удобно работать как единому организму. Это напрямую влияет на высокие рейтинги, хорошие продажи. Также занимаюсь увеличением выручки и чистой прибыли, снижением расходов, направлением по рекламе, мотивацией команды, наймом и увольнением сотрудников, организацией корпоративов.80% всего, что я знаю, получил в компании. Я обретаю международный опыт, который в десять раз ценнее работы в обычной пиццерии.Научился управлять командой, своими эмоциями и начал разбираться в сфере общественного питания. Дважды летал с генеральным директором в Россию на съезд партнеров, где мы обменивались опытом.Чтобы полностью охватить город по доставке, мы будем открывать пиццерии в Бишкеке. Дальше рассматриваем развитие Dodo Pizza в других странах.