CEO Satu.kz о важных качествах современного руководителя IT-компании

Максим Мельник, 31 год, город — Киев, CEO маркетплейса Satu.kz, facebook





О карьере и развитии Satu.kz



Satu.kz входит в группу компаний EVO. Я пришел в EVO больше девяти лет назад. После работы в области логистики мне хотелось попробовать себя в сфере e-commerce, которая тогда стремительно развивалась.

Начинал карьеру с менеджера по продажам. Мне было 22 года, но у меня уже был небольшой управленческий опыт. Спустя год я понял, что нужно двигаться дальше. Выбрал вертикальное развитие. Сначала стал линейным руководителем, затем — коммерческим директором, а потом — CEO. Занимаю эту позицию уже пять лет.

Я в компании с тех пор, когда проекта Satu.kz еще не было. А сейчас это отдельный, полноценный, доходный бизнес. За девять лет нам удалось построить компанию с более чем 100 сотрудниками. Сначала мы создали проект, затем вертикализировали его, а теперь растим прибыльность.





Сейчас мы быстро растем. В 2020 году товарооборот Satu.kz вырос на 30%, а количество заказов на 37%. Также вырос и доход проекта — на 30% по сравнению с 2019 годом.

Такие темпы роста мы сохраняем каждый месяц. Помимо этого растет и число предпринимателей на маркетплейсе. Сейчас на Satu продают 9000 компаний.

О корпоративной культуре компании

Я с детства занимаюсь спортом и не привык сдаваться. Верю в то, что рост в любой компании зависит от двух факторов: от тебя и твоего руководителя. Руководитель не должен выполнять роль большого начальника, скорее, наставника и ментора. И только от тебя зависит, научишься ты чему-то у него или нет.

Я всегда руководствовался правилом: чтобы быстро развиваться, делай в два раза больше, чем делают другие. Таким же правилом мы руководствуемся и в Satu.kz: чтобы быть лидером рынка, нужно расти быстрее рынка. Например, рынок растет на 30%, а мы — на 45-50%.

Рост в любой компании зависит от двух факторов: от тебя и твоего руководителя







Помимо успехов, в любой компании присутствуют неудачи. У нас в компании есть одна особенность — мы без истерии относимся к любым неудачам. Такая политика называется blameless post mortem — никого и никогда не стыдить за что-либо. Есть правило: если ты «накосячил», пишешь всем, кого это затронуло, и объясняешь, что именно произошло, почему, и что вы предприняли, чтобы этого больше не случилось. В ответ никто не скажет ни одного плохого слова.





Также у нашей компании есть принципы. Мы не заимствовали их из умных книг, а вывели после того, как увидели определенные закономерности:

— клиент — команда — ты. В этом порядке мы взвешиваем свои действия и расставляем приоритеты, потому что верим, что успех бизнеса — умение создавать ценность для клиента лучше других.

— помни о смысле. Если процесс или действия противоречат смыслу — меняем процесс.

— изобретай, улучшай, упрощай. Мы придумываем или черпаем идеи из внешнего мира, чтобы эффективно решать задачи клиентов.

— быстрые на тактическом уровне, терпеливые — на стратегическом. Мы вдумчиво работаем над стратегией, но действуем быстро.

— готово сегодня — лучше, чем идеально послезавтра. Скорость важна в бизнесе не менее, чем точность.

— бережливость. Сохраняем ресурсы, чтобы вложить в развитие бизнеса.

— честность и открытость. По отношению к себе, друг другу и клиентам.

— уважение и доверие. Мы по умолчанию верим в порядочность и доброжелательность друг друга. Мы толерантны и признаем право каждого на справедливое отношение к себе, собственные интересы и убеждения.

— мы не обвиняем. Обсуждаем проблему, решаем ее, а не ищем виноватых. Меняем процессы, чтобы исключить повторение неприятных ситуаций, а не критикуем.

— обратная связь — дар. Мы слышим наших клиентов и друг друга. Используем фидбек, чтобы становиться лучше.

— нанимай лучших, развивай себя и команду. Нанимаем профессионалов, которые разделяют наши принципы.





Еще работа в Satu.kz имеет две особенности. У нас два офиса: один в Киеве, второй — в Алматы. Мы были удаленной компанией еще до того, как это стало модно. А вторая исходит из первой — так как многие работают из Украины, мы начинаем рабочий день в 7 утра из-за разницы во времени.

Каким должен быть руководитель

В наше время крайне важно, чтобы руководитель был T-shaped person. Это значит, что ты разбираешься в чем-то одном глубоко, а все остальное знаешь на хорошем базовом уровне. Современный руководитель должен быть именно таким.

Время hard skills руководителей прошло. Раньше было достаточно быть хорошим профессионалом, сейчас важно иметь команду профессионалов. Один в поле не воин — это актуально как никогда. Если вы не умеете строить команду, направлять ее, менторить и развивать — вы плохой руководитель.

Раньше было достаточно быть хорошим профессионалом, сейчас важно иметь команду профессионалов







Считаю, что команду сближает совместное делание ерунды. Будь то уборка мусора вместе с детьми после работы, игра в футбол или возможность подурачиться на Halloween.

Основная задача руководителя — задавать стратегический вектор развития. Лидер мало что делает руками, но он делает так, чтобы все работало как единый слаженный механизм. В IT-компаниях важно выстроить систему дашбордов. Это таблицы, в которых регулярно обновляются все главные показатели проекта. Если день руководителя начинается не с просмотра этих показателей — это плохой руководитель. У лидера всегда должны быть оцифрованы показатели бизнеса, чтобы в течение пяти минут быстро понять, что что-то идет не так, и знать, как это быстро решить.

О преимуществах и сложностях

Быть руководителем — это большая ответственность. Твое эмоциональное состояние часто зависит от результатов проекта. Если «падает» проект, падаешь и ты. Нужно научиться с этим справляться. Лидер должен быть эмоционально устойчив и передавать эту устойчивость команде.

Также руководитель выполняет роль архитектора системы. Например, если маркетинг не может помириться с продажами, задача руководителя — сделать их общение здоровым и конструктивным.





Хороший руководитель в душе достигатор. Это история о том, что главное — победа, а не участие.

Лично я кайфую от того, как растет моя команда. Мне нравится, что многие сотрудники достигли результатов благодаря тому, что работают в проекте, которым я руковожу. Эта история мне нравится и очень драйвит. Когда растет моя команда, расту и я.

О планах

Наша миссия — создавать возможности для предпринимательства, а наша визия — строить e-commerce будущего.

Мы будем и дальше продолжать становиться точкой входа в интернет для мелкого и среднего бизнеса, а также делать так, чтобы каждому жителю Казахстана было удобно выбрать себе любой товар по лучшей цене.

Также в наших планах — интеграции с логистами и развитие безопасной онлайн-оплаты. Именно логистика и финансовые технологии — драйверы рынка электронной коммерции.

Мы хотим стать ближе к людям, и это наша основная задача на ближайшее время.

Наша цель — чтобы каждый житель Казахстана мог удобно покупать и продавать на Satu.