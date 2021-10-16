Как построить успешную карьеру — советы от руководителей крупных компаний ЦА

Асель Урдабаева, город — Нур-Султан, партнер аудиторской практики KPMG в Центральной Азии





Я возглавляю финансовый сектор в KPMG по Центральной Азии, являюсь руководителем департамента аудита в городе Нур-Султан. Среди моих клиентов крупнейшие финансовые институты страны.

У меня есть несколько жизненных принципов, которые помогают мне в достижении поставленных целей. Я всегда делюсь ими со своими младшими коллегами.

1. Под лежачий камень вода не течет.

В сутках всего лишь 24 часа и важно распределять их рационально. Я всегда много трудилась, шла к цели небольшими шагами.

2. Для меня стакан всегда на половину полон, а не на половину пуст.

В любой ситуации нужно искать позитивные моменты, делать положительные выводы. Не стоит отчаиваться или опускать руки, если что-то не получается.

3. Везде хорошо, где нас нет.

Если ты лидер и веришь в себя, то лучшее будет создано тобой там, где ты находишься, а не у соседа или еще где-либо, где тебя нет.

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Алексей Хегай, 45 лет, город — Алматы, генеральный директор и партнер компании TSPM. из группы компаний TS Development









Я генеральный директор и партнер компании TSPM. из группы компаний TS Development. Руковожу штатом в 200 сотрудников, в двух офисах в городах Алматы и Шымкент и активно развиваю новую компанию группы.

Карьерные советы:

1. Ценности коллектива должны совпадать с вашими собственными.

Если совпадения не происходит, рано или поздно вы покинете компанию.

2. Зарплата — не главное. Делайте то, что любите.

Молодому специалисту в первую очередь необходимо наработать опыт, понять, что именно у него получается хорошо, найти себя.

3. Внешний вид как часть корпоративной культуры.

Старайтесь изначально выбирать компанию, внешний вид сотрудников которой наиболее близок вашему собственному.

4. Занимайтесь спортом.

Регулярные занятия фитнесом позволяют не только оставаться в хорошей физической форме, но и являются отличной профилактикой различных вирусных заболеваний и депрессий.

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Алибек Есов, город — Алматы, генеральный директор Wolt Kazakhstan









Когда мне поступило предложение от Wolt, я подумал, что такие проекты заходят в Казахстан редко. И это уникальная возможность для меня. Поэтому принял предложение и стал членом команды.

Карьерные советы:

1. Фокусируйтесь не только на знаниях, но и на навыках.

Например, умение анализировать, грамотно доносить информацию, четко формулировать свои идеи, работать в команде, координировать деятельность других людей.

2. Будьте проактивны.

Не ждите, когда вам предложат более сложные задачи, повышение по службе или интересные проекты. Старайтесь быть инициативным.

3. Фокусируйтесь на том, чего вы достигли.

Гораздо важнее не то, что вы занимались каким-либо процессом, а то, к чему это привело в результате

4. Следите за уровнем своей энергии.

Важно быть трудолюбивым, усердно работать. Но при этом нельзя сильно перерабатывать. Иначе ваша энергия, продуктивность и качество труда будут снижаться.

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Максим Мельник, 32 года, город — Киев, CEO маркетплейса Satu.kz









Я десять лет работаю в сфере e-commerce. Из них семь лет — с рынком Казахстана. И уже три года руковожу Satu.kz.

Карьерные советы:

1. Делать в два раза больше, чем другие.

Так вы всегда будете впереди.

2. Найти хорошего наставника.

Выбирать место для работы нужно не по зарплате, а по руководителю.

3. Выбрать для себя сценарий развития.

Нужно определить для себя вектор, в котором вы хотите развиваться. После этого нужно продумать конкретные шаги, что вам в этом поможет.

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Жулдыз Тайталиева, старший менеджер департамента налогообложения и права









Свою карьеру в Deloitte я начала в отделе налогов. А сейчас являюсь старшим менеджером департамента налогообложения и права.

Карьерные советы:

1. Просите обратную связь и критику.

Ошибки — это опыт, принимая который, вы быстрее станете настоящим профессионалом своего дела.

2. Учитесь говорить и выступать.

Учитесь говорить не только аргументировано, но и красиво, плавно, уверенно, мелодично.

3. Будьте любознательными.

Не молчите, интересуйтесь, задавайте вопросы, предлагайте свежие идеи, даже если вас не спрашивают. По моему наблюдению, по карьерной лестнице быстрее продвигаются любознательные люди.

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Мануэль Амор Лоуреда, операционный директор DiDi в Восточной Европе и Центральной Азии









Я операционный директор DiDi в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. Работаю в компании более двух лет, начинал со стран Латинской Америки.

Даже если после окончания университета вы выберете другую специализацию и будете работать в альтернативной сфере, то полученные навыки, опыт и люди, с которыми вы познакомились, станут ключевыми «рычагами» в вашей профессиональной карьере. Поэтому мои карьерные советы молодому поколению таковы:

1. Опыт важнее всего

Важно накапливать всевозможный опыт с самого начала и на протяжении всей карьеры.

2. Не соглашайтесь на работу, которая вам не нравится

Когда вы увлечены делом, вы воодушевлены, и это чувство подпитывает вас, позволяя достичь гораздо большего.

3. Рискуйте в начале карьеры

Многие вещи находятся вне нашего контроля, и если мы будем продолжать топтаться на одном месте, то попросту не сможем продвинуться вперед.

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Карим Богуспаев, 33 года, город — Алматы, Генеральный менеджер Glovo в Казахстане









Для меня Glovo — это возможность не только работать с инновациями, но и быть погруженным в коммуникацию с лучшими умами. Команда — моя главная мотивация, и я благодарен за возможность обмениваться знаниями с крутыми ребятами-казахстанцами и зарубежными коллегами.

Наиболее ценные советы, которые я могу дать, это рекомендации из личного опыта.

1. Не ищите идеальности.

Идеальных мест работы, команд и руководителей не бывает. Бывают хорошие и плохие дни — и это нормально.

2. Ищите менторов везде, где бы вы не работали и чем бы не занимались.

Рекомендую пользоваться любой возможностью, чтобы заручиться менторством профессионала своего дела.

3. Поддерживайте жизненный баланс.

Занятия спортом, прогулки на природе дают вам три важных результата для повышения эффективности: перезагрузку мозговой деятельности, постоянный запас энергии и вдохновение, чтобы делать свое дело еще лучше.

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