«Делайте в 2 раза больше, чем другие», — 6 советов от CEO маркетплейса Satu.kz

Максим Мельник, 32 года, город — Киев, CEO маркетплейса Satu.kz, facebook





О себе

Я десять лет работаю в сфере e-commerce. Из них семь лет — с рынком Казахстана. И уже три года руковожу Satu.kz.

До этого я работал в логистике, занимался организацией поставок бананов из Эквадора в крупных размерах. Затем перешел в сферу электронной коммерции. При чем с должности управленца на менеджера.

В EVO — это группа компаний, куда входит маркетплейс Satu.kz — у меня был хороший руководитель. Он давал мне возможность развиваться и не мешал это делать. Я считаю, что нельзя научить, можно только научиться.

Начинал я менеджером по продажам. Первое время было трудно, а потом я стал преуспевать. Восемь месяцев подряд был лучшим менеджером в отделе. Я знаю, что не всегда хороший менеджер становится хорошим руководителем. Но у меня было сильное желание двигаться вверх и хорошая закалка. Сначала я стал линейным руководителем, а затем мне предложили возглавить новое направление и развить его с нуля. Так появился Satu.kz.

Карьерные советы





1. Делать в два раза больше, чем другие.





Тут все просто. Для того, чтобы занимать лидирующую позицию на рынке или в компании, надо много работать и стараться делать больше, чем делают другие. Так вы всегда будете впереди.





2. Найти хорошего наставника.





Выбирать место для работы нужно не по зарплате, а по руководителю. Хороший руководитель — это лидер, за которым хочется следовать. Конечно, все факторы важны, но этот — самый важный.





3. Выбрать для себя сценарий развития.





Нужно определить для себя вектор, в котором вы хотите развиваться. После этого нужно продумать конкретные шаги, что вам в этом поможет. Это может быть книга, курс, обучающие видео. Книги — это инструмент, который медленно, но хорошо тренирует нейронную сеть. Если постоянно ее тренировать, в важные моменты решение приходит само собой. Также можно подписаться на важные в вашей сфере источники информации и черпать ее оттуда. Если постоянно быть в среде — это также сильно помогает.





4. Заниматься спортом.





Не важно каким, будь то шахматы, бокс, танцы или занятия в спортивном зале. Еще советую попробовать бег. С биологической точки зрения, бег хорош тем, что в этот момент в кровь выделяется много гормонов и нейромедиаторов. Благодаря этому, во время бега получается или структурировать информацию, или даже придумать что-то новое. Еще бег здорово успокаивает.





5. Правильно поставить цель.





На начальном уровне это бывает сложно, так как для того, чтобы поставить правильную цель, нужно уже иметь определенную базу.

Однако могу сказать по себе, как только искренне начинаешь чего-то хотеть, оно начинает получаться. Поэтому нужно четко понимать, чего ты хочешь достичь. И тогда приходит понимание, как это сделать.





6. Учиться анализировать большой поток информации.





Если раньше в школах был акцент на то, чтобы запомнить максимальное количество всего, то сейчас ценится умение проанализировать большой массив информации и сделать важные выводы или краткую выжимку.