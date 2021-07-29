5 советов от партнера аудиторской практики KPMG в ЦА

Асель Урдабаева, город — Нур-Султан, партнер аудиторской практики KPMG в Центральной Азии





Я родилась в небольшом поселке недалеко от Алматы. Окончила школу с отличием, мне всегда нравилось учиться и быть лидером. Выбрала специальность экономиста, поступив в Нархоз на банковское дело.

Когда я приехала в Алматы, переживала, что не оправдаю ожидания родителей. На начальном этапе нашего жизненного пути, мы всегда сомневаемся в своих силах. Но когда я увидела свое имя первым в списке по количеству набранных на вступительных экзаменах баллов среди абитуриентов Нархоза, поняла, что нет ничего невозможного. Главное верить в себя и в свои силы, усердно трудиться.

Я вела активную студенческую жизнь, ходила на курсы по бухгалтерскому учету, английскому языку. В 2004 году, на четвертом курсе университета, прошла отбор в одну из компаний Big4 на позицию стажера аудиторского департамента.

В первый день стажировки нам сказали, что из 15 человек продолжат работу в компании только двое. Я решила работать минимум на два часа больше, чем остальные стажеры. У меня было много проектов, командировок и новых знакомств. Но самое главное, я поняла, что аудитор — это моя профессия и призвание. Поэтому по окончанию стажировки я продолжила карьерный путь в роли аудитора первого года.

Рост на этом не закончился. У меня было несколько double promotion — когда специалист получает повышение сразу на две позиции. Таким образом я заняла позицию партнера практики в KPMG. Сейчас возглавляю финансовый сектор в KPMG по Центральной Азии, являюсь руководителем департамента аудита в городе Нур-Султан. Среди моих клиентов крупнейшие финансовые институты страны. А рост по карьерной лестнице на этом не заканчивается.

У меня есть несколько жизненных принципов, которые помогают мне в достижении поставленных целей. Я всегда делюсь ими со своими младшими коллегами.





1. Под лежачий камень вода не течет.





В сутках всего лишь 24 часа и важно распределять их рационально. Нельзя лениться и то, что можно сделать сегодня, не стоит оставлять на завтра. Я всегда много трудилась, шла к цели небольшими шагами.

2. Для меня стакан всегда на половину полон, а не на половину пуст.





В любой ситуации нужно искать позитивные моменты, делать положительные выводы. Не стоит отчаиваться или опускать руки, если что-то не получается. Я веселый и жизнерадостный человек. В нашей профессии зачастую бывают сложные ситуации, например, переговоры с клиентами, решение технических вопросов, одновременное исполнение нескольких задач, двадцатичасовой рабочий график. Но если ты еще и пессимист, то это однозначно не поможет стать лидером внутри команды.

3. Везде хорошо, где нас нет .





Мой жизненный принцип — идти прямо к поставленной цели. Человеку свойственно думать, что где-то возможно он достигнет больших высот, получит больше возможностей. Но формула в этом упражнении проста: если ты лидер и веришь в себя, то лучшее будет создано тобой там, где ты находишься, а не у соседа или еще где-либо, где тебя нет.

4. Всегда оставайся собой, цени в себе человеческие качества.





Чем выше мы поднимаемся по карьерной лестнице, тем чаще забываем про простые человеческие взаимоотношения. Но такого быть не должно. Для меня быть лидером — значит быть примером для окружающих. Я ценю каждого сотрудника в нашей компании. Когда общаюсь с новыми коллегами, всегда с теплотой вспоминаю мои первые дни в компании.

5. Не забываем заземляться.





Работать много — безусловно хорошо. Это приведет любого человека к достижению поставленных целей и развитию карьеры. Но отдыхать тоже нужно и важно. Я активный и энергичный человек, поэтому люблю проводить свободное время с семьей, выезжая на природу. Переехав в столицу семь лет назад, мы с супругом увлеклись рыбалкой. Это помогает мне перезагрузить внутренний мир, набраться сил и энергии. А самое главное переключить фокус с проверки цифр и данных в финансовых отчетах на более жизненно необходимые навыки.

В целом всегда важно находиться в балансе, ставить перед собой четкие, осязаемые цели, опираясь, в первую очередь, на свои желания. Для кого-то успех — это высокий карьерный пост, материальные блага, а для кого-то — тихая гавань и уютный семейный очаг. Важно уметь прислушиваться к себе и не забывать, что успех достигается за счет грамотного построения целей и качественно реализованных идей.