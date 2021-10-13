5 советов для молодых специалистов от Генерального менеджера Glovo в Казахстане

Карим Богуспаев, 33 года, город — Алматы, Генеральный менеджер Glovo в Казахстане





О себе

Любознательность, трудолюбие и умение находить простые решения в сложных ситуациях — это важные черты для лидера не только в бизнесе, но и в жизни. Как руководитель представителя международного бренда в Казахстане, я стараюсь следовать этому принципу.

Во главе всего для меня стоит семья. Я также люблю спорт, который придает мне сил и энергии. Научные исследования показывают, что занятия спортом положительно влияют на продуктивность человека в работе.

Что касается карьеры, то я всегда хотел работать в компании, которая взращивает инновации и находится на передовой в используемых технологиях. Еще со школы я интересовался новыми IT разработками и бизнес-моделями, которые базируются на цифровых решениях. Большое влияние на меня оказала книга Билла Гейтса «Бизнес со скоростью мысли», в которой он говорил о будущем информационных систем и их потенциальном влиянии на мир и бизнес. Во многом эти идеи стали отправной точкой для развития моей карьеры.

Я получил степень бакалавра инженера информационных систем в университете США Pennsylvania State University. До Glovo поработал в нескольких компаниях, где выстраивал с нуля процессы по обработке данных — так называемые Business Intelligence Data Systems. В определенный момент понял, что готов встать по ту сторону аналитики, где на основе обработанных данных принимаются решения и строится бизнес. Поэтому получил MBA в Великобритании и улучшил знания в области стратегии, маркетинга и бизнес-процессов. После этого поработал в качестве менеджера по развитию бизнеса в фармацевтическом бизнесе. Изнутри увидел кухню крупных международных компаний. А затем, поработав несколько лет на рынке электронной коммерции, оказался в Glovo.

Для меня Glovo — это возможность не только работать с инновациями, но и быть погруженным в коммуникацию с лучшими умами. Команда — моя главная мотивация, и я благодарен за возможность обмениваться знаниями с крутыми ребятами-казахстанцами и зарубежными коллегами.

Карьерные советы

Наиболее ценные советы, которые я могу дать, это рекомендации из личного опыта.





1. Быть скромным и любознательным.





Любознательность — наиболее необходимая лидеру черта, которая позволяет развиваться, не отставать от того, что происходит в мире и показывать себя с лучшей стороны. На моем опыте, когда ты работаешь над каким-то проектом, то берешь из него как можно больше: контактируешь с людьми, узнаешь новое, чтобы улучшить свои подходы и результаты.

Любознательность — ключ к тому, чтобы увеличить отрыв между собой и конкурентами. Больше читать, изучать, смотреть больше бенчмарков. В мире большинство крутых идей уже реализовано, и это дает возможность посмотреть, как это было у других, перенять их опыт, чтобы избежать ошибок. Многочисленные фейлы в бизнесе происходят не из-за неумения профессионалов, а из-за пренебрежения изучением других кейсов.

Вторая причина, почему любознательность необходима — это сохранение баланса в команде. Любознательный руководитель всегда будет стараться узнавать что-то у своей команды, интересоваться их мнением. Этот навык помогает сохранять командообразующий фактор, не позволяя лидеру оторваться в излишней самоуверенности.

2. Не ищите идеальности.





Идеальных мест работы, команд и руководителей не бывает. Бывают хорошие и плохие дни — и это нормально. Перевес в пользу положительного всегда зависит от самих людей, которые образуют команду. Компании и подходы меняются, однако сотрудникам и руководителю важно подстраиваться под волну перемен.

3. Ищите менторов везде, где бы вы не работали и чем бы не занимались.





Мы находимся на таком уровне социальной взаимосвязи, которая позволяет постучаться в директ к человеку, который обладает именно тем набором навыков, которых нам не хватает, и получить важный совет. Рекомендую пользоваться любой возможностью, чтобы заручиться менторством профессионала своего дела.

4. Развивайте критическое мышление.





Необходимо пропускать через фильтр любую информацию, которая поступает из социальных сетей, СМИ, книг и так далее. Частая ошибка молодых специалистов — попытка имплементировать все новые знания, которые они получают. Необходимо понимать, что релевантно, а что нет, искать альтернативные источники, изучать опыт более опытных игроков.

5. Поддерживать жизненный баланс.





Необходимо разбавлять работу хобби и отдыхом. Занятия спортом, прогулки на природе дают вам три важных результата для повышения эффективности: перезагрузку мозговой деятельности, постоянный запас энергии и вдохновение, чтобы делать свое дело еще лучше.