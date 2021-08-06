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«Зарплата не главное. Делайте то, что любите», — 8 карьерных советов от Алексея Хегай
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Сегодня в 15:50

«Зарплата не главное. Делайте то, что любите», — 8 карьерных советов от Алексея Хегай

Алексей Хегай, 45 лет, город — Алматы, генеральный директор и партнер компании TSPM. из группы компаний TS Development, facebook

О себе

Я генеральный директор и партнер компании TSPM. из группы компаний TS Development. Ранее занимал пост генерального директора ТРЦ Dostyk Plaza — знакового ТРЦ, класса А, города Алматы.

Алексей Хегай

В области моей специализации входят корпоративные финансы, управленческая отчетность, общий менеджмент и управление проектами. Сегодня я руковожу штатом в 200 сотрудников, в двух офисах в городах Алматы и Шымкент и активно развиваю новую компанию группы.

Карьерные советы

1. Ценности коллектива должны совпадать с вашими собственными.


В каждой компании существуют реальные и декларируемые ценности. Становясь частью коллектива, необходимо прочувствовать и понять, совпадают ли ваши собственные ценности и ориентиры с теми ценностями, которые в действительности разделяют ваши коллеги. Если совпадения не происходит, рано или поздно вы покинете компанию.


2. Зарплата — не главное. Делайте то, что любите.


Многие начинающие специалисты торопятся получить высокую заработную плату. Мое мнение, молодому специалисту в первую очередь необходимо наработать опыт, понять, что именно у него получается хорошо, найти себя. Делайте то, что любите, и никакая работа не будет вам в тягость, а деньги обязательно придут, со временем.


3. Внешний вид как часть корпоративной культуры.


Сегодня у каждого молодого человека свой стиль. Но даже в границах собственного стиля необходимо делать изменения, которые соответствуют принятой в компании культуре внешнего вида. Если вы носите шорты и футболки, а на рабочем месте принято надевать строгий деловой костюм, вряд ли вы станете полноправной частью коллектива.

Но у медали есть и обратная сторона. Совершенно не нужно совершать над собой насильственные действия и с грустью расставаться с любимыми сникерсами и надевать жесткие туфли. Старайтесь изначально выбирать компанию, внешний вид сотрудников которой наиболее близок вашему собственному. Адаптация в таком коллективе пройдет наиболее комфортно.


4. Занимайтесь спортом.


Стресс на рабочем месте, долгие часы, проведенные в офисе, отсутствие нормированного графика — все это заставляет чувствовать апатию и усталость. На помощь в такой ситуации приходит спорт. Учеными доказано, что во время занятий спортом человек избавляется от гормона стресса — кортизола и получает массу эндорфинов. Регулярные занятия фитнесом позволяют не только оставаться в хорошей физической форме, но и являются отличной профилактикой различных вирусных заболеваний и депрессий.

Как и в любом деле, в спорте важно не перестараться. Если вы чувствуете крайнюю степень усталости, у вас недомогание или нет настроения, потратьте время на сон и отдых.


5. Правильное питание — залог здоровья.


Часто сотрудники забывают правильно и регулярно питаться на рабочем месте. В результате, мы наблюдаем падение работоспособности, ухудшение физической формы, отсутствие мотивации. В долгосрочной перспективе, неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем — неполадкам внутренних органов и набору веса. Где бы вы ни работали, уделяйте больше внимания тому, что едите.


6. Ключевое слово — баланс.

Не стоит проявлять излишнее рвение. По возможности, организуйте свои рабочие процессы так, чтобы у вас было время на отдых и личную жизнь.


7. Думайте не только о том, что компания может дать вам, но и о том, что вы способны дать взамен.


Трезво оценивайте свои возможности. В нашем коллективе существуют понятия: «игрок А», «игрок В» и «игрок С». «Игрок А» активно проявляет инициативу, реализует проекты, меняет к лучшему окружающую среду. При адекватном и «слышашем» руководстве инициатива подобного сотрудника не останется без внимания и поощрения.

«Игрок С» чаще всего крайне мало делает и много возмущается по поводу того, что недополучает финансовые компенсации или иные выгоды от компании. Будьте как «игрок А».


8. Альтруизм — не всегда хорошо.


При выборе компании внимательно присмотритесь к тому, что от вас требуют и как компенсируют ваши усилия по реализации задач. Бесконечные переработки, ненормированный рабочий график, регулярные дополнительные задания, которые не входят в ваш перечень должностных инструкций — красный флаг и явный признак того, что компания в периоде становления. Это поправимо со временем. Или в компании не особо ценят своих сотрудников, или корпоративная культура в крайне неразвитом состоянии — это уже исправить сложнее.

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