«Фокусируйтесь на том, чего вы достигли», — 6 карьерных советов от генерального директора Wolt Kazakhstan

Алибек Есов, город — Алматы, генеральный директор Wolt Kazakhstan, @alibekyess





О себе

Я учился в школе с математическим уклоном. Родители хотели, чтобы я поступил в медицинский университет, но меня привлекала сфера финансов. Поэтому я поступил в КИМЭП. После третьего курса прошел практику в Procter & Gamble, а на четвертом курсе стал сотрудником компании. Проработал там больше семи лет на разных позициях, получил степень магистра.

Затем меня пригласили в компанию L’Oréal на позицию финансового директора. Спустя два года я понял, что финансы мне уже не интересны. Поэтому сменил профиль, пять лет проработал в сфере консалтинга в компании McKinsey.

Позже в LinkedIn на меня вышла команда, которая планировала запуск Wolt в Казахстане. Подобные стартапы любят привлекать к управлению людей с опытом в консалтинге. Мне понравилась компания, ее культура, цели и планы. Я понимал, что такие проекты заходят в Казахстан редко. И это уникальная возможность для меня. Поэтому принял предложение и стал членом команды Wolt.

Карьерные советы









1. Фокусируйтесь не только на знаниях, но и на навыках.





В университете можно получать не только теоретические знания. Важно прокачивать и навыки, которые впоследствии пригодятся на практике. Например, умение анализировать, грамотно доносить информацию, четко формулировать свои идеи. Также важны умение работать в команде, координировать деятельность других людей. Для некоторых профессий важны технические навыки, например, работа в Excel, составление презентаций.

2. Будьте проактивны.





Если вы учитесь в школе или университете, вы хороши, когда качественно выполняете задания, которые вам дают. Но когда вы работаете где-то или ведете свой бизнес, все зависит только от вас. Не ждите, когда вам предложат более сложные задачи, повышение по службе или интересные проекты. Старайтесь быть инициативным, делать больше и лучше, выступать с идеями и защищать их — тогда вас заметят.

3. Фокусируйтесь на том, чего вы достигли.





Гораздо важнее не то, что вы занимались каким-либо процессом, а то, к чему это привело в результате. Следите за вашими достижениями. Например, если благодаря вашим действиям, выручка компании выросла на 30% — это результат, достижение.

Благодаря такому подходу вы будете работать более эффективно, а также сможете грамотно преподносить свои результаты другим людям.

4. Следите за уровнем своей энергии.





Важно быть трудолюбивым, усердно работать. Но при этом нельзя сильно перерабатывать. Иначе ваша энергия, продуктивность и качество труда будут снижаться.

Руководителю важно видеть в вас человека, который работает стабильно, хорошо, без просадок. Потому что на такого сотрудника можно положиться. Чтобы этого достичь,нужно хорошо питаться, высыпаться, качественно отдыхать на выходных.

5. Научитесь решать проблемы ваших руководителей.





Ключ к карьерному росту состоит в том, чтобы не дергать руководителя по пустякам, но и не пытаться решить все самостоятельно. Если вы понимаете, что какой-то вопрос лежит в зоне вашей компетенции, то отработайте его так, как нужно. Если осознаете, что проблема более глобальная, и вам нужен совет — своевременно обратитесь к руководству, чтобы избежать негативных последствий. Тогда вам будут доверять.

6. Выбирайте компании с близкой вам культурой.





Когда вы проходите интервью, старайтесь понять культуру компании. В ходе общения можно выяснить, какие культурные ценности есть в команде, какие возможности для карьерного роста. Важно, чтобы ценности фирмы соответствовали вашим. Иначе вам будет некомфортно работать в этом месте.