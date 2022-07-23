Как начать бегать, как питаться, чем заменить тренажерный зал — мнение и советы опытных тренеров

Мы часто общаемся с тренерами и узнаем их мнение по разным вопросам. Делимся с вами актуальными для многих темами.





Советы от тренеров по фитнесу, которые помогут прийти в форму без вреда для здоровья

Сания Бейгелова, 29 лет, город — Нур-Султан, персональный тренер по фитнесу, @khamy_boo

Чтобы быстро привести себя в форму, нужно избавиться от продуктов, которые содержат сахар, сдобу, газировку, а также от чипсов, консерв, колбас и других вредных продуктов.

Вместо этого есть продукты, которые нужно готовить, варить, парить, запекать. К ним относятся крупы и бобовые, сырые овощи и фрукты. Не забудьте про белок, питайте им свои мышцы. Это вещество содержится в мясе говядины и птицы, яйцах, бобовых продуктах. Также не забываем о ненасыщенных жирах, которые содержатся в оливковом масле, орехах, авокадо, красной рыбе. Для девушек это особенно важно, так как их отсутствие влияет на менструальный цикл.

Если вы добавите к правильному питанию силовые нагрузки и будете пить норму воды — 30 миллилитров на килограмм веса, скинете все ненужное.

Подробнее по ссылке.

Чем заменить тренажерный зал — тренеры о пользе плавания и пилатеса

Даулет Исмагулов, 26 лет, город — Нур-Султан, тренер по плаванию, @dauletswimcoach

С точки зрения физики, плавание задействует все группы мышц, при этом разгружая позвоночник и создавая условия для нормального роста тел позвонков. Плавание облегчает работу сердца — за счет горизонтального положения тела ему легче прокачивать кровь по сосудам. Еще улучшает кожное дыхание. В целом этот вид спорта наименее травмоопасный, так как плотность воды замедляет все действия. И это только некоторые из многих преимуществ плавания.

71% нашей планеты покрыт озерами, морями и океанами. Поэтому уметь держаться и передвигаться в воде — жизненно необходимый навык.

Часто родители переживают за здоровье детей. Думают, что они простудятся после бассейна. На самом деле тренировки в воде, наоборот, укрепляют иммунитет. Главное — сушить голову и тепло одеваться. Также есть миф, что при регулярных тренировках девушки могут заработать себе борцовские плечи. Это тоже не совсем верно. Плавание дает подтянутое тело и пропорциональную фигуру.

Подробнее по ссылке.

Рекомендации от тренеров, которые помогут начать бегать

Денис Гордиенко, 32 года, город — Астана, спортивный эксперт, @denis_gordiyenko

Заниматься бегом можно в любое время года, главное — правильно подобрать экипировку. Это самый доступный вид спорта. Для него нужен только спортивный костюм, кроссовки и гаджет для записи результатов. Последнее важно для прогресса. Но записывать можно и на телефон.

Дать конкретные рекомендации, подходят ли лично вам тренировки по бегу, может только врач. Поэтому перед началом тренировок следует пройти медицинское обследование. Если тяжелых противопоказаний нет, можно приступать к тренировкам. Если противопоказания к бегу все-таки есть, то можно заняться плаванием.

Для начала выберите цель. Потому что путь без цели — это путь «в никуда». Даже если вы просто занялись бегом, чтобы улучшить здоровье, завести новые привычки или сбросить вес, вам все равно нужно поставить перед собой цель. Например, пробежать первые 10 или 21 километров на том или ином забеге. Подготовку начать желательно за четыре-шесть месяцев до события.

После того как вы поставили цель, важно разработать план тренировок. Он поможет добиться результата и не перетрудиться.

Подробнее по ссылке.

Фитнес-тренеры о домашних тренировках, любимых упражнениях и ошибках начинающих

Карина Юлдашева, 20 лет, город — Ташкент, танцор, фитнес-тренер, @_yuldaasheva_





Подтянуть тело и создать базовый мышечный корсет можно при любых обстоятельствах.

Тренировки дома могут заменить поход в зал, если ваши цели можно реализовать без специального оборудования. Важны не столько упражнения, сколько физическая активность в целом. Поэтому домашние тренировки лучше, чем ничего.

Преимущества домашних тренировок:

— непрерывность тренировочного процесса

— можно заниматься всей семьей

— нет необходимости выходить из дома

— возможность самостоятельно планировать график занятий.

Подробнее по ссылке.

Дети и спорт. Тренеры о том, когда лучше отдавать ребенка в спорт и какие направления будут полезны

Лилия Лавриненко, 25 лет, город — Астана, фитнес-тренер, @liliyalavrinenko





Для людей всех возрастов занятия физической активностью важны. Не зря говорят, что движение — это жизнь, а жизнь — это движение.

Физическая активность — это не обязательно фитнес. В мире есть много направлений. Выбирайте то, что по душе: танцы, фитнес или боевые искусства.

Тем, кто никогда не ходил в фитнес-зал лучше начинать работу над телом совместно с персональным тренером. Есть много важных моментов: правильная техника выполнения, питание, дыхание. Тренер покажет, как работают тренажеры и для проработки каких мышц они нужны.

Подробнее по ссылке.

Что делать, если нет времени ходить в зал. Рекомендации тренеров

Аман Минбаев, город — Ташкент, @aman__coach

Нужно пить больше воды. Не чай, кофе и напитки, а именно воду. Обильное питье улучшает ваш метаболизм и выводит токсины из организма.

Также рекомендую исключить сахар, особенно если у вас минимальная подвижность в течение дня. Сахар быстро усваивается и откладывается в жиры. В дальнейшем случаются проблемы со здоровьем.

Для поддержания здорового образа жизни стоит ходить в течение дня не менее пяти километров и делать упражнения для растяжки, которые улучшают кровообращение организма.

Подробнее по ссылке.