Рекомендации от тренеров, которые помогут начать бегать

Тренеры рассказали, кому подходит бег, что нужно для тренировок и какие результаты они могут принести.





Денис Гордиенко, 32 года, город — Астана, спортивный эксперт, @ denis_gordiyenko





О себе





Я КМС по плаванию, выступающий триатлет. У меня высшее спортивное образование и 13 лет стажа работы тренером. Я готовлю людей к соревнованиям по плаванию, триатлону и бегу.

В 2018 году основал спортивный клуб @limitless_ast, в котором состоит больше 400 человек. Это самое большое беговое движение в Казахстане. С 2019 года занимаюсь организацией спортивных мероприятий и ивентов, в том числе забегов и марафонов.

Рекомендации по беговым тренировкам





Заниматься бегом можно в любое время года, главное — правильно подобрать экипировку. Это самый доступный вид спорта. Для него нужен только спортивный костюм, кроссовки и гаджет для записи результатов. Последнее важно для прогресса. Но записывать можно и на телефон.

Дать конкретные рекомендации, подходят ли лично вам тренировки по бегу, может только врач. Поэтому перед началом тренировок следует пройти медицинское обследование. Если тяжелых противопоказаний нет, можно приступать к тренировкам. Если противопоказания к бегу все-таки есть, то можно заняться плаванием.

Для начала выберите цель. Потому что путь без цели — это путь «в никуда». Даже если вы просто занялись бегом, чтобы улучшить здоровье, завести новые привычки или сбросить вес, вам все равно нужно поставить перед собой цель. Например, пробежать первые 10 или 21 километров на том или ином забеге. Подготовку начать желательно за четыре-шесть месяцев до события.

Бег должен приносить удовольствие и радость







После того как вы поставили цель, важно разработать план тренировок. Он поможет добиться результата и не перетрудиться. Лучше всего, если план вам составит опытный тренер. Записаться на тренировки или консультацию ко мне можно, написав в Instagram.

Выполняя план тренировок, внимательно следите за состоянием тела и настроением. Бег должен приносить удовольствие и радость. Если бег вас удручает, значит, нужно сделать изменения в плане пробежек. Помните, главная задача — не пробежать один раз и бросить, а «бегать долго и счастливо»!

Как влияют тренировки





Уже через несколько недель после начала тренировок вы ощутите прилив бодрости и общее улучшение состояние тела. Пропадет отдышка, а повседневные дела будут даваться легче. Сон станет крепче, вы станете менее раздражительным и по-другому почувствуете вкус жизни.

Жанат Кожахметов, 36 лет, город — Астана, тренер, старший менеджер Федерации триатлона, @run_zhan





О себе





Я тренер по бегу и триатлону. С 2013 года продвигаю осознанный бег.

Мой лучший результат за марафон 42.2 километра — 2 часа 59 минут и 57 секунд. 100 километров пробежал за 9 часов и 8 минут. Суточный бег — 192 километра.

Рекомендации по беговым тренировкам





Бег подходит всем, так как он бывает разный. Редкое исключение — люди с противопоказаниями. Для них возможно чередование ходьбы и бега. В зависимости от цели, бегать можно для здоровья, а можно и для достижения спортивных результатов.

Новички часто думают, что все знают, умеют бегать. Поэтому быстро начинают, устают, травмируются, не понимают, что происходит, и бросают бег. Главное правило для начинающих — полный контроль и абсолютное удовольствие. Никакого напряга.

Бег — это целый мир, который можно познавать всю жизнь







Бег — это целый мир, который можно познавать всю жизнь. Новичкам рекомендую обязательно прислушиваться к советам от бывалых спортсменов. А лучше воспользоваться услугами тренера.

Как влияют тренировки





Самое главное — это трансформация сознания и тела через бег. Бегуны в прямом смысле — другие люди, «из другого теста».

Ислам Амангос, 26 лет, город — Алматы, спортсмен и тренер по бегу, @islam.amanqos





О себе





Я профессионально занимаюсь легкой атлетикой уже 11 лет. Бегаю на средние и длинные дистанции. Многократный чемпион и призер РК, чемпион Азии. Участник чемпионата Мира и Азии. Кандидат в мастера спорта.

Уже два года работаю тренером по бегу.

Рекомендации по беговым тренировкам





Весна, лето, осень или зима — разницы нет. Бегать можно всегда. Самое главное — желание и стабильность.

Самое главное — желание и стабильность







Новички совершают много ошибок. Часто у них неправильная техника бега. Они могут выбрать неправильные местности для пробежек или даже неподходящие кроссовки. Поэтому мой совет начинающим — хотя бы в первое время заниматься с тренером. Тогда тренировки будут эффективными и без травм.

Чтобы не забросить бег, надо понимать, ваше это или нет. Если вам нравиться бегать, надо ставить перед собой небольшие цели и идти к ним.