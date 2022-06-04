Дети и спорт. Тренеры о том, когда лучше отдавать ребенка в спорт и какие направления будут полезны

Тренеры рассказали, чем детям полезны тренировки и какие виды спорта будут им интересны.





Лилия Лавриненко, 25 лет, город — Астана, фитнес-тренер, @liliyalavrinenko

О себе

Я работаю фитнес-тренером в @invictusgo в Астане. Также я танцор проекта @diamonds_gogo_pro.

Будучи подростками, мы с друзьями часто ходили в бассейн и тренажерный зал. Сначала я ходила туда просто за компанию, но когда стала замечать изменения в теле, это вошло в привычку.

Поняла, что можно совершенствоваться дальше и помогать людям достигать результатов.

О тренировках для детей

Для людей всех возрастов занятия физической активностью важны. Не зря говорят, что движение — это жизнь, а жизнь — это движение.

Физическая активность — это не обязательно фитнес. В мире есть много направлений. Выбирайте то, что по душе: танцы, фитнес или боевые искусства.

Ж изнь — это движение



Тем, кто никогда не ходил в фитнес-зал лучше начинать работу над телом совместно с персональным тренером. Есть много важных моментов: правильная техника выполнения, питание, дыхание. Тренер покажет, как работают тренажеры и для проработки каких мышц они нужны.



У меня, как у фитнес-тренера тоже есть свой тренер. Поэтому советую не пренебрегать этим для достижения лучших результатов и безопасности.

Людям с противопоказаниями тоже можно и даже нужно заниматься физической активностью. Но все индивидуально. Главное — попасть в правильные руки.

О пользе спорта для детей

Спорт нужен для лучшей мобильности и тонуса тела, развития нейромышечных связей, улучшения памяти, реакции, для психологической стабильности, снятия стресса или придания уверенности.

Все это положительно влияет на повседневную жизнь ребенка или подростка.

Татьяна Мельниченко, 23 года, город — Бишкек, тренер, @cf_tanya

О себе

Я трехкратная чемпионка и мастер спорта по тяжелой атлетике. Тренером работаю уже семь лет. Начинала именно с работы с детьми. Год вела групповые тренировки для взрослых и детские танцевальные группы. Затем попала в WorldClass, где стала детским тренером. Вела групповые развивашки и персональные тренировки, куда часто записывались дети из профессиональных видов спорта для общей и специальной физической подготовки.

О тренировках для детей

Поколениями доказано, что спорт делает организм крепче, всесторонне развитым, с более устойчивым иммунитетом.

Дети могут заниматься спортом и с двух лет. Все индивидуально. Если вы хотите вырастить чемпиона, то лучше не забирать у него детство и отдать в спорт лет в шесть-семь. Но при условии, что сами будете с ним заниматься и морально готовить. В начале это будет базовая секция для выстраивания основ. Если ребенок пойдет в тяжелую атлетику в три года, он не будет поднимать штангу. Это будет подготовительный этап к поднятию штанги через несколько лет.

Рекомендую обратить внимание на такие виды спорта, как плавание, гимнастика и легкая атлетика. Игровые виды спорта допустимы и рекомендуются с более раннего возраста: два-три года.

Тренажерный зал детям не нужен. Им нужно что-то более подвижное, интересное, с чувством конкуренции и соревнования. Но тренажерный зал включается в программу в некоторых видах спорта для специального развития.

О пользе спорта для детей

Спорт, кроме всего вышеперечисленного, помогает ребенку социализироваться, воспитывает в нем дисциплину, боевой дух, делает сильным.

Спорт делится по этапам: детский, юношеский, молодежный и только потом профессиональный. При этом он способствует не только физическому развитию, но и умственному.

Самое важное — выбрать правильного тренера и проконтролировать, чтобы ребенок был правильно настроен.