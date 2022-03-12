Советы от тренеров по фитнесу, которые помогут прийти в форму без вреда для здоровья

До лета осталось меньше трех месяцев, пора готовить свое тело к сезону бикини. Мы спросили у специалистов, какие ошибки мы часто совершаем и какие они предпочитают тренировки.





Сания Бейгелова, 29 лет, город — Нур-Султан, персональный тренер по фитнесу, @khamy_boo





О себе





Я занимаюсь спортом с 2010 года. Тогда фитнес был не так актуален, как сейчас. Выступала на городских соревнованиях по бодибилдингу в номинации «Фитнес-бикини». Заняла второе место. После соревнований, приняла решение стать тренером. Изучила смежное направление — пауэрлифтинг. Дважды получила звание мастера спорта по пауэрлифтингу. Затем пошла в силовой экстрим, который включает в себя кроссфит и пауэрлифтинг.

Создавать и творить красивые тела — это интересно. Я всегда радуюсь, когда мои девочки после тренировки чувствуют себя энергичными, сильными и подтянутыми. Это еще больше заряжает на успех.

Как привести себя в форму





Чтобы быстро привести себя в форму, нужно избавиться от продуктов, которые содержат сахар, сдобу, газировку, а также от чипсов, консерв, колбас и других вредных продуктов.

Вместо этого есть продукты, которые нужно готовить, варить, парить, запекать. К ним относятся крупы и бобовые, сырые овощи и фрукты. Не забудьте про белок, питайте им свои мышцы. Это вещество содержится в мясе говядины и птицы, яйцах, бобовых продуктах. Также не забываем о ненасыщенных жирах, которые содержатся в оливковом масле, орехах, авокадо, красной рыбе. Для девушек это особенно важно, так как их отсутствие влияет на менструальный цикл.

Если вы добавите к правильному питанию силовые нагрузки и будете пить норму воды — 30 миллилитров на килограмм веса, скинете все ненужное.

Новичкам можно выбрать комплекс тренировок fullbody — нагрузка на все группы мышц. Длительность такой тренировки 45-60 минут. Также добавляем суставную разминку и кардио, на беговой дорожке в среднем темпе. Получается час и 10 минут. После силовой тренировки, советую кардио нагрузку от 30 минут, так как жир горит после 20 минут бега.

Об ошибках начинающих





Самая большая ошибка всех начинающих — желание снизить свой калораж до минимума. Ни есть, ни пить, много работать, много тренироваться, делать много кардио и не восполнять свою суточную норму калорий — неправильно.

В день вы должны сжигать больше калорий, чем употребляете







Другая частая ошибка — проводить два-три часа в тренажерном зале, заниматься каждый день, кушать рис и сухую грудку с огурцом, не завтракать, пропускать один из приемов пищи и лить много масла на сковороду.

Помните, в день вы должны сжигать больше калорий, чем употребляете.

Будьте активными и придерживайтесь правильного питания. Тогда будет результат.

Али Исмаилов, город — Нур-Султан, фитнес-тренер, предприниматель, @ali.getfit





О себе





Я тренирую людей уже больше десяти лет. Также занимаюсь предпринимательством. У меня своя студия функциональных тренировок и растяжки для девушек.

Изначально я готовился к поступлению в медицинский вуз, изучал биологию. Делал ставку на анатомию и физиологию. Параллельно занимался различными видами спорта: борьбой, силовыми упражнениями, троеборьем. Полученные знания применял в физических упражнениях.

У меня хорошо получалось. Я работал, развивался, увидел в фитнесе большой потенциал. Спустя 10 лет в профессии я каждый раз узнаю что-то новое. Медицина и наука не стоят на месте.

Как привести себя в форму





Есть базовые правила про питание, физические нагрузки, увеличение бытовой активности. Но я считаю, что изначально нужно менять свои привычки. Фитнес должен стать частью вашей жизни. Сегодня физической и бытовой активности становится меньше. Люди постоянно используют машины, лифты, ведут сидячий образ жизни. Поэтому нужно подходить к здоровому образу жизни более осознанно.

Фитнес должен стать частью вашей жизни







Важно мягко втянуться в процесс. Когда ребенок начинает чем-то заниматься, мы не заставляем его сразу бегать спринтерские дистанции. Он начинает постепенно, его ноги укрепляются, пропадает страх. Все это необходимо и взрослым — постепенность и постоянство.

Эффективные тренировки — те, что выполняются регулярно. Это могут быть как силовые, так и кардио. Все зависит от цели. Если нужен красивый силуэт, упругие формы и мышцы, то я отдаю предпочтение силовым упражнениям.

Об ошибках начинающих





Частая ошибка — ожидание быстрых результатов. Люди за два месяца хотят привести себя в форму, которую имели в студенческие годы или вообще не имели. Они ориентируются на людей, чьи формы — это часть профессии. Смотрят на обложки глянцевых журналов и стремятся быть как Арнольд Шварценеггер или Синди Кроуфорд.

В такие моменты неподготовленный организм испытывает стресс, что может истощить нервную систему. А когда ты не увидишь желаемый результат, у тебя теряется мотивация. Многие бросают занятия. И вновь приходят, когда надо оголить торс и показать заветные кубики. Такое будет циклично повторяться, пока мы не поймем, что нужно менять подход к тренировкам.

Ильмира Омарова, 31 год, город — Нур-Султан, фитнес-тренер, @metis_fitness





О себе





Я мама двоих детей, жена и душевный друг. С детства занималась танцами, акробатикой. Постепенно увлеклась разными видами фитнеса. Примером послужила мама, которая каждое утро делала зарядку, закалялась и правильно питалась.

В сфере фитнеса я с 2012 года. Набираясь опыта у профессиональных тренеров, прошла базовое обучение и начала карьеру. Увлеклась настолько, что прошла много обучений, курсов, тренингов и изучила тему фитнеса более углубленно.

Я часто сталкивалась с людьми, у которых были проблемы со здоровьем, но после моих тренировок, они чувствовали себя лучше. Благодаря таким отзывам я поняла, что хочу помогать людям.

Как привести себя в форму





Хочу сказать одно — просто сделайте первый шаг! Шаг навстречу здоровому образу жизни, красивому телу, легкости и гибкости. Не ждите, пока какой-нибудь недуг приведет вас к врачу, а тот направит вас в спортзал.

Для начала вам нужно определиться с целями — чего вы хотите добиться от спорта. Я всегда за то, чтобы занятия проходили с тренером, так как тренировки могут быть опасны для новичка.

Любые тренировки дадут результат, если вы будете соблюдать дисциплину







Любые тренировки дадут результат, если вы будете соблюдать дисциплину, регулярно посещать занятия.

Об ошибках начинающих





Многие девушки в попытках быстро похудеть к лету, садятся на жесткую диету, ходят на изнурительные тренировки, обматывают себя пищевой пленкой или надевают корсеты для тонкой талии. Но секрет прост: фитнес — это образ жизни. Нужно сходить в зал, чтобы получить дозу дофамина, зарядиться энергией на весь день, не ограничивать себя в еде, но при этом питаться осознаннее, полюбить себя и свои пропорции. Тогда вы покинете замкнутый круг и будете наслаждаться своим телом.