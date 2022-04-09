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Чем заменить тренажерный зал — тренеры о пользе плавания и пилатеса
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Сегодня в 14:45

Чем заменить тренажерный зал — тренеры о пользе плавания и пилатеса

Когда люди говорят о спорте, чаще всего думают о тренажерном зале. Но, помимо этого, есть много других интересных и эффективных направлений. Рассказываем про плавание и пилатес.


Даулет Исмагулов, 26 лет, город — Нур-Султан, тренер по плаванию, @dauletswimcoach


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О себе

В детстве у меня резко ухудшилось зрение из-за травмы. Врачи посоветовали отдать меня на плавание для профилактики. Позже я учился в Алматы в спортивной школе олимпийского резерва «Шанырак». Еще в школьное время получил звание мастера спорта по плаванию. Есть степень бакалавра и магистра Академии спорта города Алматы. Работал тренером как в частных, так и в государственных организациях Алматы и Нью-Йорка.

Позже переехал в Нур-Султан для менеджерской работы в Национальном олимпийском комитете. Днем я работал в офисе, но ранними утрами и поздними вечерами все также тренировал.

Через некоторое время полностью ушел в тренерство уже в Центр олимпийской подготовки, где работаю по сей день. Занимаюсь развитием собственной школы плавания iSwim, обучаю будущих чемпионов.

О плавании

С точки зрения физики, плавание задействует все группы мышц, при этом разгружая позвоночник и создавая условия для нормального роста тел позвонков. Плавание облегчает работу сердца — за счет горизонтального положения тела ему легче прокачивать кровь по сосудам. Еще улучшает кожное дыхание. В целом этот вид спорта наименее травмоопасный, так как плотность воды замедляет все действия. И это только некоторые из многих преимуществ плавания.

71% нашей планеты покрыт озерами, морями и океанами. Поэтому уметь держаться и передвигаться в воде — жизненно необходимый навык.

Часто родители переживают за здоровье детей. Думают, что они простудятся после бассейна. На самом деле тренировки в воде, наоборот, укрепляют иммунитет. Главное — сушить голову и тепло одеваться. Также есть миф, что при регулярных тренировках девушки могут заработать себе борцовские плечи. Это тоже не совсем верно. Плавание дает подтянутое тело и пропорциональную фигуру.

Плаванием, может и должен заниматься каждый в меру своих сил и состояния здоровья. Это инклюзивный вид спорта. Им могут заниматься все люди: от трехмесячных детей до девяностолетних пожилых людей.

Недавно я брал интервью у одного ученика — аксакала Шахзада ата. Ему 80 лет, и он за одну тренировку проплывает 40 бассейнов, а это один километр. В планах опубликовать еще одно интервью о паралимпийце Сиязбеке Далиеве, который плавает без рук, только ногами. Эти видео вы можете просмотреть на моей странице в Instagram. После работы с такими людьми понимаешь, что не нужно ставить ограничения в голове.

Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу, @khrustaleva.yelena


Елена хрусталева

О себе

Я развивалась в профессиональном спорте 25 лет. Из них в течение 15 лет основные тренировки дополняла разными направлениями: фитнесом, йогой, стретчингом, хореографией, пилатесом. После окончания спортивной карьеры остановилась именно на пилатесе.

Пилатес и хореография — наиболее полезные направления для спортсменов всех видов спорта. При этом подобные физические нагрузки полезны не только профессиональным спортсменам, но и любителям.

В пилатесе я увидела высокую эффективность. Он дает хороший результат как для спорта, так и для здоровья. Это «мягкая» нагрузка. Может восстанавливать и тренировать, что актуально для спортсменов и для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, суставов, спины и связок. С каждым днем количество методов восстановления в пилатесе растет. Я проверила их на себе и увидела результаты на других людях.

О пилатесе

Пилатес работает с глубокой мускулатурой, которая строит биомеханику нашего тела. Биомеханика— это правильное использование тела, когда суставы, кости и связки человека слажены, находятся в верном положении. Биомеханика важна потому, что износ организма и различные болезни происходят из-за деформации суставов. Это сказывается на балансе и функциональности тела. Также пилатес помогает с правильной работой мышц, предупреждая всевозможные травмы.

Есть предубеждение, что пилатес подходит только людям с проблемами со здоровьем, беременным или пожилым. Да, пилатес — не высокоинтенсивная тренировка. Он отличается от, например, кроссфита. Но во время такой тренировки вы работаете над деталями, отшлифовкой техники, подготавливаете тело. А уже потом вам можно давать интенсивную нагрузку. Но до этого этапа мало кто доходит.

Пилатес подходит абсолютно всем. Потому что у каждого человека при неправильном расположении суставов, связок или мышц могут появиться проблемы со здоровьем.



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