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Фитнес-тренера о домашних тренировках, любимых упражнениях и ошибках начинающих
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Сегодня в 17:45

Фитнес-тренера о домашних тренировках, любимых упражнениях и ошибках начинающих

Занятия спортом дома или все-таки в зале? Профессионалы своего дела поделились экспертным мнением и рассказали об особенностях самостоятельных тренировок.


Карина Юлдашева, 20 лет, город — Ташкент, танцор, фитнес-тренер, @_yuldaasheva_


Карина Юлдашева

О домашних тренировках

Я профессиональный танцор и фитнес-тренер. Подтянуть тело и создать базовый мышечный корсет можно при любых обстоятельствах.

Тренировки дома могут заменить поход в зал, если ваши цели можно реализовать без специального оборудования. Важны не столько упражнения, сколько физическая активность в целом. Поэтому домашние тренировки лучше, чем ничего.

Преимущества домашних тренировок:

  • — непрерывность тренировочного процесса

  • — можно заниматься всей семьей

  • — нет необходимости выходить из дома

  • — возможность самостоятельно планировать график занятий.

Рекомендации

Дома можно уделить внимание тому, что редко делаем в зале: дыханию, мышцам тазового дна, осанке, стопам и растяжке.

Упражнения надо выбирать в зависимости от вашего опыта занятий, подготовленности и задач. Эффективность определяется для каждого человека индивидуально. Зачастую то, что подходит одному, может не подойти другому. Универсальным для всех будет вариант тренировок для повышения активности.

Барзами Ахмедов, 31 год, город — Алматы, тренер, @barza_fit


Барзами

О домашних тренировках

Я работаю фитнес-тренером с 2010 года. Окончил Академию туризма и спорта. Имею сертификат тренера IFBB и WBPF. Кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, действующий спортсмен федерации IFBB.

Домашние тренировки подходят начинающим. Людям, которые уже ходили в зал, нагрузок будет не хватать. Еще, в зале есть оборудование, с помощью которого можно дать хорошую нагрузку на разные мышечные группы по отдельности.

Добиться результатов от самостоятельных тренировок дома можно, если соблюдать режим и выполнять упражнения по четко поставленной технике. Если человек хочет чего-то достичь, нужно хорошо спать, питаться, считать калории, белки, жиры, углеводы, иметь правильный гормональный фон.

Рекомендации

Хорошие упражнения дома — это отжимания от дивана или шкафа, отжимания от пола, приседания, выпады и махи на ягодицы.

Гулсун Айбек, 27 лет, город — Бишкек, инструктор групповых программ, персональный фитнес-тренер, @gulsun_ai

Гулсун Айбек

О домашних тренировках

Я мама, фитнес-блогер, сертифицированный инструктор групповых программ, персональный тренер. Работаю над женскими телами, создаю форму и делаю акцент на функциональном 3D тренинге.

Все мои клиентки начинали с домашних тренировок, но многим не хватило энергетики, которая присутствует в зале.

Дома многие делают упражнения, используя неправильную технику. Поэтому, когда у меня спрашивают упражнения, чтобы выполнять их дома, я отвечаю, что все работает не так. Многим важно присутствие тренера. Если вы совсем не знаете правильную технику, обязательно найдите себе хорошего тренера.

Преимущества зала в том, что окружающая обстановка переключает на тренировочный настрой.

Если говорить о плюсах домашних тренировок — экономия времени и денег. Если вы по натуре человек, который ценит одиночество, то вас никто не будет напрягать. Но важно развивать силу воли, самодисциплину.

Часто те, кто худеет перед отпуском или свадьбой, ставит перед собой неправильные цели и сроки. Все нужно делать постепенно и думать о здоровье.

Рекомендации

Рекомендую всем побольше функционально правильных движений. Понаблюдайте, как вы сидите и двигаетесь. Советую аэробику, так как возрастной диапазон в этом направлении большой.

У меня есть топ-5 любимых эффективных упражнений: выпады в разных вариациях, мертвая тяга, ягодичный мостик на одной ноге, приседания, отведение ног в разных вариантах.

Узнайте первыми:

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#здоровье #спорт #тренировки #тренер #зож
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