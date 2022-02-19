Итальянец, испанец и голландец о переезде и жизни в Казахстане

Иностранцы, которые живут и работают в Казахстане, поделились впечатлениями о местной культуре, традициях и еде.





Хольгер Вифель, региональный глава Департамента финансирования и развития МСП ЕБРР в Центральной Азии и Монголии









Казахстан меня удивил и до сих пор удивляет своей природой. Я был рад, когда появилась возможность приехать, так как скучал по горам. Сейчас выбрал такую часть города для себя, где могу выйти на террасу и увидеть Заилийский Алатау. Это дает особенное душевное спокойствие.

У нас несколько офисов по стране, и я, по возможности, пытаюсь посетить каждый. В период пандемии купил себе мотоцикл и объездил все вокруг на 400-500 километров, теперь знаю местность почти наизусть. Легче назвать места, в которых я еще не бывал. Хочу посетить Катон-Карагай, Рахмановские ключи, увидеть озеро Зайсан.

В этом году я ездил на Мангышлак, увидел Долину Шаров, Бозжыру — невероятные места. Мне нравится Кайынды, туда проложили хорошую дорогу. Бывал в Текели, посещал Бурхан-Булак — самый высокий водопад в Казахстане. Это не просто красивое, но еще и историческое место. Оказывается, 1500 лет назад, здесь жили буддисты.

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Марко Альберти, город — Нур-Cултан, Посол Италии в Республике Казахстан

Люсия Альберти, город — Нур-Cултан





Марко. Наш переезд в Казахстан произошел по профессиональным причинам. Я был назначен новым Послом Италии в Казахстане в апреле текущего года. Супруга была шокирована этим известием, так как ничего не знала об этой стране. Мне же хотелось посетить Центральную Азию.

Мы готовились к переезду в спешке, так как я должен был приступить к своим обязанностям уже 1 сентября. Но мы уверены, что это хорошая возможность для нашей семьи.

Первые впечатления были приятные. Казахстанцы — дружелюбные. Думаю, это передалось от традиции кочевого образа жизни. Дружелюбие — это то, что связывает наши страны. В Италии, так же как и в Аргентине, люди приветливые и открытые.

Люсия. Я привыкла к Италии и в начале не хотела переезжать. Первые месяцы в Казахстане были сложными, но со временем я познакомилась с хорошими людьми как с экспатами, так и с местными жителями. Меня впечатлило, что нас встретили так, будто мы одна семья. Мы часто встречаемся, обедаем вместе. Как говорит Марко: «Хороший бешпармак улучшает настроение».

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Матайс Олай, город — Алматы, основатель сети кофеен Bowler Coffee Roasters









Мне нравится, что в Казахстане мультикультурная среда. Люблю подобную динамику. В Амстердаме, откуда я родом, такая же атмосфера. Помню, в первый приезд удивился, что у людей так много «братьев». Оказалось, что это не обязательно родственники. Так называют и близких друзей.

В Казахстане интересно работать, каждый день не похож на предыдущий, случаются разные сюрпризы. Когда знаешь, что будет завтра и через месяц, жизнь не чувствуется. Чем сложнее путь, тем он интереснее для меня.

В Казахстане богатые традиции. Надеюсь, что казахстанцы их не потеряют. Иногда бывает трудно найти ресторан, в котором готовят традиционную казахскую еду, проводят чайные церемонии с использованием пиалы. Страна берет многое от мировых культур, и это полезно. Но хотелось бы, чтобы и местная не пропала. У меня это вызывает теплые ощущения — собраться в кругу близких, выпить чай из пиалы.

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Riccardo Andrea Marini, 62 года, город — Алматы, директор по плэйсмейкингу компании Urban Living





Казахстан удивил потрясающей природой. Мне нравится дружелюбие людей. Культурно, казахстанцы схожи с итальянцами. Обоим народам близки семья и отдых на природе. А еще нас объединяет любовь к мясу и хорошему вину.

Все больше людей в Казахстане хотят лучшего качества жизни для себя. И это здорово. Поездки на велосипедах набирают популярность, а пешеходные прогулки всегда останутся востребованными. Почти все мои друзья — казахстанцы. Мы часто собираемся вместе, делимся культурными традициями. Мне нравится местная еда: бешпармак, манты, шашлык, плов. Это простые, но вкусные блюда. Я люблю алматинские горы. Могу гулять по семь часов и наслаждаться видами. Зимой часто катаюсь на лыжах, а весной и летом передвигаюсь на велосипеде.

В Казахстане много классных природных мест. Мне бы хотелось посетить Сайран, увидеть поющие барханы, рассмотреть неолитические рисунки в древних курганах. Знакомым из Европы, часто говорю, что Казахстан имеет скрытый потенциал.

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Pedro Vizuete Castro, 31 год, город — Алматы, преподаватель испанского языка





В 2006 году была создана велокоманда «Астана». В ней состоял один из моих любимых велогонщиков — Александр Винокуров. Я болел за них и попутно изучал страну. Поэтому знал, где находится Казахстан, но даже не представлял, что меня будет здесь ждать.

Когда приехал, было сложно, так как я не знал ни русского, ни казахского языков. В магазинах и на улице английский не помогал. Так как буквы испанского алфавита отличаются от русского и казахского того времени. Я не мог даже читать надписи.

В университете, русский преподавался по шесть часов шесть дней в неделю. Так прошел год. Остальное я добирал на практике. В то же время я прошел всю грамматику казахского языка, но мне все еще требуется практика. Дома, с женой-казашкой, мы разговариваем на русском. Иногда я подшучиваю, что нужно отправиться в аул, где меня не будут понимать. Тогда я смогу доучить казахский язык.

В стране многое изменилось за 12 лет. В Казахстане хорошо развилась спортивная сфера. Раньше не было марафонов, забегов, людей, которые бы катались на велосипеде. Сегодня все больше людей занимаются физической активностью.

Алматы стал намного больше, в нем живет много людей. Многие ходят в горы. Большая разница по сравнению с 2009 годом, когда там прогуливались только пожилые люди или альпинисты.

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