«Хороший бешпармак улучшает настроение», — семейные ценности Посла Италии в Казахстане

Марко Альберти, город — Нур-Cултан, Посол Италии в Республике Казахстан



Люсия Альберти, город — Нур-Cултан





О нас

Марко. Мы познакомились в Буэнос-Айресе, на вечеринке в честь дня рождения, на которую меня пригласил друг. Я не ожидал встретить там кого-то, но как это обычно бывает, самые прекрасные вещи случаются неожиданно.

Люсия. Это была двойная вечеринка. Вместе с другом Марко, день рождения праздновал и знакомый моей сестры. Я учила итальянский и когда увидела итальянца, поддержала беседу на родном для него языке.

Марко. С этого началось наше общение. Первые три года мы вместе провели в Буэнос-Айресе, а затем я переехал в Нью-Йорк по работе. В этот период мы встречались на расстоянии, часто ездили друг к другу, а спустя еще три года поженились.

Я встретился с родителями Люсии спустя много месяцев после начала отношений. С ее отцом мы много разговаривали о политике, дипломатии и истории. А ее мать — удивительная женщина, которая встретила меня вопросом: «Ты действительно хочешь жениться на моей дочери?». Я ответил: «Да. Может не сейчас, но это обязательно произойдет».

Предложение я сделал на Ямайке — красивейшем карибском острове. Правда, тогда мы были в ссоре. В шутку говорю, что это было единственным способом восстановить наши отношения. На самом деле, все складывалось, и наступило время для создания семьи.

Люсия. Когда Марко сделал мне предложение, я была удивлена и одновременно счастлива. Помню, даже спросила, уверен ли он в этом.

О семье

Люсия. У нас трое детей. Старшей дочери девять лет. Она спортивная, занимается плаванием, а в Италии играла в футбол. Наша вторая дочь Бланка, креативная, любит рисовать. Ей скоро исполнится семь. Младшему — четыре, и он настоящий воин, всегда в поиске активностей, любит строить новые вещи.

Дети ходят в британскую школу Haileybury. Они ее просто обожают, и это здорово.





Марко. Мы помогаем детям быть такими, какие они есть. Наш принцип: не навязывать, а развивать. Девочкам нравятся спорт и креатив, и мы поддерживаем их в этом. Лукас, пока еще маленький, но мы уже видим, что он любопытный. Это отличное качество, мы хотим сохранить его.

Мы помогаем детям быть такими, какие они есть







У нас есть несколько семейных правил. Мы завтракаем и ужинаем вместе — это первый и последний моменты дня, которые мы проводим с семьей. Мы с Люсией верим, что это лучшая возможность провести время с детьми. Еще важно всегда праздновать дни рождения с детьми и их друзьями.

Часто мы смотрим мультфильмы вместе, а потом дети делятся своим мнением о том, что посмотрели. Считаем, что это развивает критическое мышление, навык, который пригодится им в будущем.

Еще одно правило в том, чтобы дети читали. Проводить время за экраном — не плохо, но мы не хотим, чтобы этого становилось слишком много. Чтение помогает развить креативность, поэтому стараемся делать так, чтобы дети уделяли время книгам каждый день.

Люсия. Свободное время мы всегда проводим с детьми. Иногда выходим в парк, где гуляем несколько часов, в зависимости от погоды, затем возвращаемся домой и играем дома.

Марко. Я стараюсь посвящать выходные семье. После тяжелой рабочей недели нужно отойти от рабочей рутины, поговорить с женой и детьми. Не хочу в будущем жалеть, что провел с семьей мало времени. А еще нам нужно оставаться на связи с родными в Италии и Аргентине. Учитывая разницу во времени, это бывает непросто.

О Казахстане

Марко. Наш переезд в Казахстан произошел по профессиональным причинам. Я был назначен новым Послом Италии в Казахстане в апреле текущего года. Супруга была шокирована этим известием, так как ничего не знала об этой стране. Мне же хотелось посетить Центральную Азию.

Мы готовились к переезду в спешке, так как я должен был приступить к своим обязанностям уже 1 сентября. Но мы уверены, что это хорошая возможность для нашей семьи.

Первые впечатления были приятные. Казахстанцы — дружелюбные. Думаю, это передалось от традиции кочевого образа жизни. Дружелюбие — это то, что связывает наши страны. В Италии, так же как и в Аргентине, люди приветливые и открытые.





Люсия. Я привыкла к Италии и в начале не хотела переезжать. Первые месяцы в Казахстане были сложными, но со временем я познакомилась с хорошими людьми как с экспатами, так и с местными жителями. Меня впечатлило, что нас встретили так, будто мы одна семья. Мы часто встречаемся, обедаем вместе. Как говорит Марко: «Хороший бешпармак улучшает настроение».

Марко. Мне нравится местная кухня. Люблю баурсаки, могу есть их целый день. Еще классно наблюдать за приготовлением мяса — это целая традиция.

Недавно мы провели вечер, посвященный итальянской кухне. На нем разбирали, чем похожи наши традиционные блюда. Думаю, это хорошее начало для укрепления культурных отношений в таком важном аспекте, как еда.

Люсия. В Нур-Султане много ресторанов с хорошей итальянской кухней. К тому же, я как аргентинка, люблю хорошо приготовленное мясо. К счастью, в Казахстане с этим нет проблем.

Марко. Одно из любимых мест в Нур-Султане — Национальный музей Республики Казахстан. Здесь можно почувствовать историю, традиции и культуру страны. Я уже был там три раза, но планирую изучить все его детали.

А еще мы любим ходить в «Астана Оперу». Это итальянское место в плане архитектуры, обстановки и программы. Можно почувствовать себя как дома.

О работе

Марко. Посол — это представитель высшего ранга за рубежом. Мы работаем над разными сферами: политикой, экономикой, культурой. Моя главная цель — укрепить двусторонние отношения.





В этом году Казахстан празднует тридцатилетие Независимости, а в следующем году мы будем отмечать тридцать лет с начала дипломатических связей между нашими странами. В связи с этим мы разрабатываем программу инициатив, которая включает в себя открытие нового культурного центра Италии в Алматы. Программа будет сосредоточена не только на том, что было сделано, но на том, что мы можем сделать в будущем.

Хочу подчеркнуть, что отношения между нашими странами отличные.

Состояние духа на сегодняшний день

Люсия. Чтобы привыкнуть к новой стране нужно время. Шаг за шагом я осваиваюсь здесь, думаю, через год-другой не захочу уезжать из Казахстана.

Марко. Дипломаты — профессиональные кочевники. А единственная возможность для кочевника жить спокойно — это думать, что ты останешься там где живешь, навсегда. Иначе мысли о переезде и новом месте будут постоянно мешать.

Хочу потратить каждый день в Казахстане, думая, что буду жить здесь всегда. Так, я смогу сосредоточиться на активной работе. Это здорово, потому что показывает, что дипломатические отношения между Казахстаном и Италией развиваются.