«Казахстан — страна контрастов», — преподаватель испанского и скайраннер о жизни в Алматы

Pedro Vizuete Castro, 31 год, город — Алматы, преподаватель испанского языка, @vizuete.pedro





О переезде



Я вырос в небольшом городке возле Барселоны. Учился в Валенсии на химическом факультете. Там мне предложили поехать в Казахстан в качестве волонтера и преподавать испанский язык. Это показалось мне интересным, и я приехал в Алматы в сентябре 2009 года.

В первое время совмещал учебу с работой. По утрам ходил в КазГУ, учил русский и казахский языки. После обеда преподавал испанский в Культурном центре для местных ребят.

Мне понравилось в Казахстане. Я решил остаться. В местном вузе был химический факультет, куда я перевелся. После окончания, работал по специальности, но потом ушел в другую сферу. С сентября прошлого года работаю преподавателем испанского языка в университете Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана.

О Казахстане

В 2006 году была создана велокоманда «Астана». В ней состоял один из моих любимых велогонщиков — Александр Винокуров. Я болел за них и попутно изучал страну. Поэтому знал, где находится Казахстан, но даже не представлял, что меня будет здесь ждать.

Когда приехал, было сложно, так как я не знал ни русского, ни казахского языков. В магазинах и на улице английский не помогал. Так как буквы испанского алфавита отличаются от русского и казахского того времени. Я не мог даже читать надписи.

В университете, русский преподавался по шесть часов шесть дней в неделю. Так прошел год. Остальное я добирал на практике. В то же время я прошел всю грамматику казахского языка, но мне все еще требуется практика. Дома, с женой-казашкой, мы разговариваем на русском. Иногда я подшучиваю, что нужно отправиться в аул, где меня не будут понимать. Тогда я смогу доучить казахский язык.





В стране многое изменилось за 12 лет. В Казахстане хорошо развилась спортивная сфера. Раньше не было марафонов, забегов, людей, которые бы катались на велосипеде. Сегодня все больше людей занимаются физической активностью.

Алматы стал намного больше, в нем живет много людей. Многие ходят в горы. Большая разница по сравнению с 2009 годом, когда там прогуливались только пожилые люди или альпинисты.

Я был в Шымкенте, Нур-Султане, Караганде и Таразе. Но больше всего люблю Алматы. Это уникальное место, где примерно в 300 километрах от города находятся шикарные природные места: горы, Капчагай, поющий бархан, Тамгалы-тас, Кайынды, Бартогай, которых больше нигде не встретишь.

Любому иностранцу стоит посетить Алматы, оценить его достопримечательности — собор в парке 28 Панфиловцев, Зеленый базар.

О деятельности

В моей работе есть свои плюсы и минусы. В университете много бюрократии, бумажной работы. Преподаватель должен заниматься наукой, исследованиями, а не только документами. При этом я чувствую хороший фидбэк от студентов. В преподавании языков легко видеть прогресс — вчера студент не знал ничего, а через месяц уже разбирает основы. Это воодушевляет работать дальше.

Мне нравится делиться опытом и знаниями, особенно в области бега

Я спортсмен-любитель. Занимаюсь физической активностью хотя бы час в день, а по выходным ухожу в горы или катаюсь на велосипеде. Играю за одну из городских команд по футзалу. Участвую в соревнованиях и забегах.

Мне нравится делиться опытом и знаниями, особенно в области бега. Поэтому я веду блог в Instagram и YouTube. Показываю тренировки, подготовку к забегам, даю полезную информацию. Такого контента в интернете немного, но он интересен людям. Это мотивирует меня продолжать.

О местных людях и традициях

Казахстан — страна контрастов. Большая территория и небольшое население, горы и степь, развитые города и аулы. С людьми — то же самое.

Я открытый человек, и мне посчастливилось завести здесь друзей. Отчасти это случилось благодаря урокам испанского. Ученики помогали мне, показывали город. Часто мы вместе играли в футбол. Благодаря спорту, новые знакомства тоже появляются быстро. Как и в любом другом месте, здесь могут встречаться невоспитанные люди, но добрых и хороших все-таки больше.





Большинство местных традиций я поддерживаю, сам участвую в них. Многое зависит от менталитета. В разных районах страны могут относиться к ритуалам совершенно по-другому. Казахстан богат в плане культуры и традиций. И это здорово.

Мне нравится местная еда, хоть она и бывает жирной. Удивляюсь, как казахи могут кушать бешпармак каждый день. Даже когда ходишь в гости, на стол всегда ставят это блюдо. А ведь есть еще плов, манты, лагман и много другой вкусной еды.

О планах

В планах — работать, заниматься спортом, участвовать в забегах. Хочу помогать людям, внести свой вклад в общество, в котором живу, сделать его лучше.