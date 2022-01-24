Основатель Bowler Coffee Roasters о жизни в Казахстане, культуре кофе и местных традициях

Матайс Олай уже много лет развивает индустрию кофе в Алматы. Поговорили с ним о том, как он пришел к этому занятию, почему остался в Казахстане и, конечно, о кофе.





Матайс Олай, город — Алматы, основатель сети кофеен Bowler Coffee Roasters

О переезде

В 1998 году я окончил автомобильный институт. Хотел уехать в Южную Америку, но детального плана не было. В это же время друг отца предложил мне поработать в Казахстане над проектом картинг-центра. Тогда я еще ничего не знал о стране, да и вся Центральная Азия была для меня неизвестной территорией. Но мне хотелось сделать что-то интересное, поэтому я купил билеты и приехал в Казахстан.

Наше дело оказалось успешным. У меня было около 40 сотрудников, все местные. В процессе общения с ними я учил русский язык на слух.

Мне понравилось в Казахстане, но через год, по договору, я вернулся в Голландию. В родной стране работал в сферах IT и ритейла. Мне удалось хорошо заработать, и первое, что я сделал, приобрел себе оборудование для приготовления кофе. У меня всегда была мечта — варить этот напиток самостоятельно. Вскоре понял, что мне не хватает знаний и умений, поэтому начал посвящать этому больше времени. Даже ездил на учебу в специальную школу в Портленде.

Все это время меня тянуло в Казахстан. Я скучал по друзьям и атмосфере. В 2010 году задался вопросом: «Чего я хочу от жизни?». Понял, что мне интересна работа в кофейной индустрии, и принял решение переехать в Казахстан и открыть «Академию Бариста».

О работе

В «Академии Бариста» я обучаю людей науке кофе. Дела пошли хорошо. Все больше бывших студентов приходили в мой офис, мы разговаривали и пили кофе. Тогда же у меня спрашивали, не хочу ли я открыть кофейню. Не сразу решился на это, но понял, что хочу быть ближе к клиентам и показывать им, что такое кофе, как культура. Ведь для нас, европейцев, это именно культура.

Кофе — не просто продукт, это культура







Первая точка открылась у станции метро «Байконур». Проект был успешным и я начал новое дело — основал Bowler Coffee Roasters.





В Казахстане распространена американская система: ты мне деньги, я тебе напиток. Но кофе — не продукт, это культура. Бывает, придет клиент, просит латте с собой. Считаю это неполной традицией потребления кофе. Ведь оно быстро остынет на улице, да и нет социального элемента. Поэтому мы всегда приглашаем людей остаться. Нет разницы — на пять минут или на час. Главное — оказать должное внимание процессу и насладиться.

Понемногу, люди меняют свое отношение к кофейной культуре. Начинают ценить моменты, которые проводят вместе с друзьями или партнерами за ароматной чашечкой.

О Казахстане

Мне нравится, что в Казахстане мультикультурная среда. Люблю подобную динамику. В Амстердаме, откуда я родом, такая же атмосфера. Помню, в первый приезд удивился, что у людей так много «братьев». Оказалось, что это не обязательно родственники. Так называют и близких друзей.





В Казахстане интересно работать, каждый день не похож на предыдущий, случаются разные сюрпризы. Когда знаешь, что будет завтра и через месяц, жизнь не чувствуется. Чем сложнее путь, тем он интереснее для меня.

В Казахстане богатые традиции. Надеюсь, что казахстанцы их не потеряют. Иногда бывает трудно найти ресторан, в котором готовят традиционную казахскую еду, проводят чайные церемонии с использованием пиалы. Страна берет многое от мировых культур, и это полезно. Но хотелось бы, чтобы и местная не пропала. У меня это вызывает теплые ощущения — собраться в кругу близких, выпить чай из пиалы.

О планах

Хочу познакомиться ближе с Казахстаном. Это большая страна. В ней много интересных мест, которые я хотел бы посетить.

Планирую развивать бизнес-проекты и расширяться, но не агрессивно, держа качество на уровне.

Я заключил партнерство с Алматинским Технологическим университетом. Буду вести там лекции по науке кофе. Как актер, иногда играю в сериалах и кино. Я доволен тем, как прошли последние пять-десять лет. Люблю Казахстан и чувствую себя здесь как дома.