Региональный глава Европейского банка реконструкции и развития о работе и любви к Казахстану

Хольгер Вифель, региональный глава Департамента финансирования и развития МСП ЕБРР в Центральной Азии и Монголии



О себе

Я не чужой человек в Казахстане. Первый раз приехал сюда в 2003 году, будучи студентом, учился по обмену в КИМЭП. Тогда я прибыл сюда довольно необычным путем. Добирался поездом из родного города в Германии, проехал через Польшу, Прибалтику, в России, добрался до Байкала, дальше через Новосибирск в Нур-Султан, а затем плацкартом до Алматы. Мне было интересно увидеть местное население, познакомиться с природой. Уже на границе появилось ощущение, что в Казахстане живут открытые люди, которые всегда идут на контакт. На вокзале меня встретил друг, который учился в Германии по обмену. Я и сейчас хорошо общаюсь с ним. Мне здесь понравилось и связь, которая тогда появилась, никогда не прерывалась.

С 2013 по 2018 год я работал в Казахстане, затем 3 года находился в Каире. С сентября этого года вернулся в страну и рад этому. Считаю Казахстан своей второй Родиной.

О людях

Так как я учился в Алматы, у меня здесь много друзей. В Казахстане однокурсники — это друзья по жизни.

Люди здесь открытые, могут прямо сказать то, что думают. Они интеллигентные и деловые. Никогда не видел казаха, который бы владел меньше, чем тремя языками. Наверное, это в крови еще со времен Шелкового Пути.

В Казахстане люди интересуются всем необычным. Это позитивное качество, которое дает возможность воспринимать новые вещи и двигаться дальше. Мне это импонирует, особенно сейчас, в век цифровизации. Быть в курсе инноваций всегда полезно.

О работе

Я региональный глава в Европейском банке реконструкции и развития. Меня выбрали на эту должность, так как я хорошо знаю регион, имею большой опыт в финансовой и консалтинговой сферах. Что немаловажно, владею языком, хотя сейчас уже многие свободно говорят на английском.

В мои обязанности входит все, что касается малого и среднего бизнеса, его финансирования и технической помощи. Я курирую офисы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Монголии. Их несколько в каждой стране.

Одна из программ, которую начали при мне несколько лет назад и которой я горжусь, посвящена женскому предпринимательству. Мы финансируем и оказываем услуги через коммерческие банки и банки-партнеры. Развиваем нетворк, предоставляем менторство и индивидуальный консалтинг для женщин-предпринимателей.





Также кредитуем напрямую, даем гарантии совместно с банком-партнером. Ведем policy dialog — работаем с правительством и ассоциациями для улучшения среды, законов и регуляций для малого и среднего бизнеса.

У меня интересная работа. Мне нравится, что мы сами можем наблюдать изменения в экономической и бизнес-среде, инновациях. Встречи с клиентами заряжают позитивными эмоциями. Особенно когда видишь, как старое оборудование сменяется новым, более экологичным. Здорово, когда разговариваешь с рабочими, которые рассказывают, как улучшились условия их работы. Эффект от нашей деятельности виден, поэтому я люблю и ценю то, чем занимаюсь.

В Казахстане нет непреодолимых препятствий, нужно только иметь терпение и вести диалог с людьми, многие из которых могут помочь.

О Казахстане



Казахстан меня удивил и до сих пор удивляет своей природой. Я был рад, когда появилась возможность приехать, так как скучал по горам. Сейчас выбрал такую часть города для себя, где могу выйти на террасу и увидеть Заилийский Алатау. Это дает особенное душевное спокойствие.

У нас несколько офисов по стране, и я, по возможности, пытаюсь посетить каждый. В период пандемии купил себе мотоцикл и объездил все вокруг на 400-500 километров, теперь знаю местность почти наизусть. Легче назвать места, в которых я еще не бывал. Хочу посетить Катон-Карагай, Рахмановские ключи, увидеть озеро Зайсан.

Казахстан меня удивил и до сих пор удивляет своей природой



В этом году я ездил на Мангышлак, увидел Долину Шаров, Бозжыру — невероятные места. Мне нравится Кайынды, туда проложили хорошую дорогу. Бывал в Текели, посещал Бурхан-Булак — самый высокий водопад в Казахстане. Это не просто красивое, но еще и историческое место. Оказывается, 1500 лет назад, здесь жили буддисты.

Однажды я был на Байконуре, имел честь увидеть и прочувствовать запуск ракеты. Это удивительное ощущение, когда видишь розоватый свет только взошедшего солнца, чувствуешь вибрацию на земле и видишь полет космического корабля.

О языке и традициях

Я вырос в Западной Германии, где русский язык не преподавался. Во время учебы в Алматы все разговаривали и преподавали на английском. Русский я выучил в Оше, где никто не говорил ни на немецком, ни на английском. Занимался с преподавателем каждый день по два часа около четырех-шести недель, а дальше практиковался самостоятельно. Самый хороший ученик, тот, который иначе не может коммуницировать.

У меня трое детей. Мы соблюдаем и проводили все казахские традиции и обряды: кыз узату и тусау кесу.





Моя апашка делает самые вкусные баурсаки. Еще люблю тыквенные манты. Самый вкусный бешбармак у тети. Она готовит его с вяленым казы, если один раз попробовать, вкус уже не забудешь.

Когда приехал в первый раз, не хватало нутеллы и мармелада haribo. Сейчас все это можно купить и здесь. Немного скучаю по еде, которую готовит мама: немецкая горчица, сосиски и хлеб.

О планах



Я хочу многое сделать для Казахстана. Для меня важно, чтобы развивались мой банк и направление, которые мы выбрали. Мы стремимся к инклюзивности — гендерному равенству в предпринимательстве и трудоустройстве.

Планирую продвигать цифровизацию в сферах экономики и малого, и среднего бизнеса.

Хочу, чтобы мои дети и внуки смогли увидеть красоту, которую я сейчас наблюдаю в Казахстане.





Источник фотографии на обложке: forbes.kz

