Гастро-ужин, глэмпинг и эко-туризм: чем этим летом заняться в Алматы и Нур-Султане

Вместе с летом в города Казахстана пришли новые развлечения. Мы собрали список самых интересных занятий в Алматы и Нур-Султане.





Новые кафе

В столице Казахстана открылось много новых заведений, которые стоит посетить этим летом. Можно даже устроить себе гастрономический день. За завтраком советуем заглянуть в «Кекс» — там его подают целый день. Дальше можно прогуляться по Ботаническому саду и здесь же насладиться ароматным кофе в Delish. Ужин можно провести в кафе For you на левом берегу столицы. Вы удивитесь ассортименту хлеба и десертам.

Жители Алматы также могут устроить целое гастрономическое путешествие этим летом: попробовать настоящие французские круассаны в кафе Medovic, насладиться авторской римской пиццей в Pasta la vista и подкрепиться тайским Том-Ямом в Om Cafe.

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Зоны отдыха

Часто на полноценный загородный отдых не хватает времени. Мы подобрали для вас места, куда вы сможете доехать меньше, чем за 30 минут.

База отдыха Beibarys расположена всего в 20 минутах езды от центра города Нур-Султан. На территории расположены: страйкбольная площадка, тир, открытый водоем с понтонами для спортивной рыбалки, зона барбекю, крытые и открытые беседки, турецкий хамам с крытым бассейном, баня на дровах, детская площадка, скалодром, веревочный парк, спортивная площадка.

Рядом с Алматы тоже можно отдохнуть на природе. Country Village Resort — это уютный комплекс в Алматинской области, для создания которого использовались только экологически чистые материалы. К вашим услугам: катания на пони, велосипеды, квадроциклы, игровые комнаты, услуги няни. Можно посетить настоящую русскую баню, хамам, искупаться в бассейне и воспользоваться SPA.

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Глэмпинг

Рекомендуем попробовать на себе новый вид отдыха, который совмещает в себе дикую природу и все необходимые удобства для жизни.

Scout Glamp находится в 120 км от Нур-Султана. Здесь можно остановиться в сафари-тентах: с кроватью, мини-кухней и душевыми. Особенность глэмпинга — скаутские программы, в которых могут поучаствовать взрослые и дети.

А в Алматы есть BubbleGumView, который предлагает отдых в куполах с большими панорамными окнами, внутри которых есть кровать, тумбочка, обогреватели и кондиционеры. Особенность глэмпинга — полное единение с природой и романтичная атмосфера.

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Самокаты Jet

В Алматы запустили сервис аренды самокатов с 1 марта. Первые две недели люди в Алматы использовали самокаты как развлечение, сейчас же они стали удобным транспортом. Плюс есть возможность поближе познакомиться с городом, почувствовать себя его частичкой.

Новая возможность для поездок стала доступна для жителей Нур-Султана с 1 мая. Сервис доступен круглосуточно и уже стал полноценным средством передвижения по городу.

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Культурных отдых





Лето — прекрасная возможность для культурного отдыха.

Советуем посетить Национальный Музей в Нур-Султане, в котором хранятся знаменитый на весь мир Золотой человек, золотые находки курганов Берель и находки Ботая, а также этно-мемориальный комплекс «Атамекен», на карте которого отражена природа, ландшафт и архитектура, нанесены транспортные сети.

Для алматинцев доступен Центральный государственный музей РК. 3 этажа музея включают в себя выставочные галереи и 4 экспозиционных зала. Еще один хороший вариант — Музей природы, в котором функционируют экспозиции палеонтологического и зоологического залов.

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Проект The Hedonists Flat

Для ценителей вкусной еды, хорошего вина и интересных разговоров, советуем заглянуть на ужин в европейском стиле к The Hedonists Flat. Специальные летние ужины проводятся в загородном доме с колоннами и террасой. На данный момент проект проводит званые ужины только в столице.

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Поездка в Коргалжын

Коргалжынский заповедник — уникальное место с мировым именем в 130 км от столицы. Советуем отправиться в эко-туризм по доступным маршрутам от администрации заповедника или орнитологического центра Qorgaljyn. Летом здесь можно увидеть розовых фламинго, пеликанов, сурков и море тюльпанов.

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