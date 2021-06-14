О самом модном виде отдыха на природе: глэмпинг рядом с Алматы и Нур-Султаном

В прошлом году в Казахстане начали появляться глэмпинги. О том, что же это такое и как глэмпинги развиваются в Казахстане, рассказывают люди, которые стоят за новым трендом в отдыхе.





Ильдар Катенов, основатель глэмпинга Scout Glamp, @scoutglamp





Как все началось

Я руководитель скаутского движения Казахстана и часто выезжаю заграницу, знакомлюсь с внутренними и внешними видами туризма. Около десяти лет назад, в Германии и Голландии, я впервые познакомился с идеей глэмпинга. С тех пор мечтал запустить подобный проект в Казахстане, но не знал, где найти материалы и к тому же на это требовалось много средств, которых не было. А в прошлом году я узнал, что в России производят домики хорошего качества и мы стали представителями этой компании в Казахстане, закупили домики и установили их.

Еще в прошлом году о глэмпинге в Казахстане практически никто не слышал. А в этом году все больше и больше людей интересуются и обращаются за помощью с покупкой домиков. Звонят и владельцы баз и те, кто хочет создать такой бизнес у себя в регионе. Думаю, в ближайшее время будет всплеск, ведь внутренний рынок, в связи с пандемией, быстро развивается. Глэмпинги уже открываются в Алматы и Восточном Казахстане. Мы же планируем создать сеть глэмпингов, в которых будут предлагаться скаутские программы для детей и родителей. Такого пока нигде больше нет.

Для создания глэмпинга с хорошим оборудованием и дополнительными развлечениями потребуется около 100 миллионов тенге



Для создания глэмпинга с хорошим оборудованием и дополнительными развлечениями потребуется около 100 миллионов тенге. Затраты времени могут быть разные, но если команда основательно подготовилась, заключила договора и продумала основные вопросы, то за месяц или полтора можно все установить.





О глэмпинге

Глэмпинг — незнакомое слово для многих казахстанцев, нам иногда приходиться объяснять гостям, что это такое. Глэмпинг — это эмоция, которая запоминается на всю жизнь. Наша задача — дарить людям положительные эмоции через услуги, которые мы оказываем.

Главная особенность — согласие с природой. Наши гости, отдыхая на природе, в лесу, находятся в условиях цивилизации со всеми удобствами, которые расположены у сафари-тентов.









Сафари-тенты — это деревянные каркасы, которые соединяются с помощью железных вставок. Они похожи на современный вариант палаток английских лордов в Африке. Наш сафари-тент покрыт материалом, который отражает солнце, а вход и окна защищены москитными сетками. Внутри тента стоят диван, кровать, мини-кухня, обогревательные приборы. В комплект входит посуда, а на полу расстелены ковры. Одним словом, уют, как в отелях или дома. Снаружи располагается большой деревянный подиум, на который можно вынести стол. Чуть в стороне умывальники и био-туалеты.





О развлечениях

В наш глэмпинг приезжают разные люди, но наша целевая аудитория — семьи с детьми. Для детей разработаны программы, посвященные активному отдыху. В процессе дети учатся разжигать костры, делать фильтры для воды, с помощью специалистов ставят шалаши и палатки. На территории можно найти скалодром и веревочный парк, пострелять из лука или взять в аренду велосипед. По вечерам в лесу проходят сеансы кино под открытом небом — это всех приводит в восторг. Некоторые программы рассчитаны и на родителей, они тоже могут показать свои умения и провести время вместе с детьми. Есть отдельные зоны барбекю, на которых можно приготовить шашлыки или плов на казане.

Мусор и отходы с нашей территории мы вывозим и утилизируем. На территории глэмпинга много специальных контейнеров, в которых можно оставить мусор.





О планах

Мы постоянно улучшаем условия, часто исходим из предложений и замечаний людей. К примеру, здесь не так много водоемов, поэтому мы создаем искусственный из карьера неподалеку. Строим специальные дома, в которых можно останавливаться и зимой.

Вместе со скаутским движением планируем развивать такой вид туризма по всему Казахстану. Ищем партнеров и локации.





Костя Соболь, основатель глэмпинга BubbleGumView, @Bubblegumview





Как все началось

Шесть лет назад я приехал из Киева, работал генеральным директором в рекламном агентстве, но в какой-то момент понял, что выгораю. Я начал мечтать о спокойном бизнесе, который связан с природой. И стал часто видеть в интернете разные варианты сооружений, но тогда еще не знал, как они называются. Это было красиво и относительно недорого. Еще один плюс — простота установки, что позволяет строить в относительно диких местах. Осенью 2020 года я нашел землю, которую сейчас арендую под BubbleGumView.

Создание глэмпинга в разы дешевле, чем постройка классического отеля на природе. К примеру, нам не нужен тяжелый фундамент. На всю стройку у нас ушло четыре-пять месяцев вместе с активной стройкой и ремонтом.

Глэмпинги в Алматинской области разные, у всех своя философия



Раньше казалось, что ничего подобного в Казахстане нет, но когда начали продвигаться, нашли людей, интересующихся этим. Глэмпинги в Алматинской области разные, у всех своя философия.





О глэмпинге

Наша концепция – красивый и комфортный отдых наедине с природой. Плотность заселения здесь небольшая, поэтому человек, приезжая к нам, получает нетронутую природу. Наши купола позволяют не вмешиваться в природу, они экологичные. В каждом — большое окно, из которого открывается потрясающий вид на природу.





BubbleGumView начинался с трех куполов, сейчас их пять. Первые три — стандартные, их площадь 20 квадратов, внутри есть двухспальная кровать, тумбочка, панорамное окно, обогреватели и кондиционеры. Все обтянуто велюровой тканью с красивыми шторами.

В комплекс входят костровые чаши для разведения огня и барбекю-решетки. Недалеко от купола есть домик с душевыми, туалетами и кухней.









Когда человек находится внутри, он попадает в сказочный мир с необычным освещением. Ведь большинство людей обычно находится в четырех стенах, а здесь все куполообразное, необычное.

Есть двухэтажный купол в стиле лофт, его высота — четыре метра. В этом куполе есть свои туалет, душ и кухня. Это семейный вариант на шесть-семь человек.





О развлечениях

Наш глэмпинг — это побег от шума и стресса, единство с природой и отдых от городского напряжения. На каждый купол больше 30 соток земли, поэтому у нас очень просторно. Даже при полной загрузке всего BubbleGumView, в саду тихо и можно слышать как поют птицы.

У нас часто устраивают романтические вечера, многие делает предложения руки и сердца.





О планах

Хочу и дальше развивать BubbleGumView. Мы не останавливаемся на пяти куполах, планируем развивать и в других местах, создавать франшизу.

Также мы часто экспериментируем с разными материалами и формами, делаем купола экологичнее, ведь природа — лучшее, что у нас есть.