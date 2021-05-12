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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Кофе, завтраки и свежий хлеб: новые заведения в Алматы и Нур-Султане
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Сегодня в 19:50

Кофе, завтраки и свежий хлеб: новые заведения в Алматы и Нур-Султане

Алматы


Medovic, @medovic_cafe


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Одно из самых вкусных мест в городе, где есть все: знания, опыт, мастерство, душа и, главное, мечта. Местные завтраки уже успели полюбиться горожанам, ведь здесь подают ремесленный хлеб собственного производства и настоящие французские круассаны.


Pasta la vista, @pastalavista.kz


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Демократичное итальянское бистро, с едой на каждый день и быстрым обслуживанием. Кухню курируют крутые шеф-повара из Санкт-Петербурга. Фокус-меню —домашняя паста и авторская римская пицца с хрустящими, воздушными бортиками, которые готовятся вручную, с использованием итальянской муки.


Большая кухня, @bolshaya.kuxnya.kz


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«Большая кухня» это старая «Мята», после ребрендинга. Здесь есть: собственный цех, где днем и ночью выпекается хрустящий хлеб и ароматная выпечка, своя коптильня, где томится мясо. Для настоящей пиццы была построена дровянная печь, а для сочных стейков установлен хоспер. Также есть собственная лавка копченостей и полуфабрикатов, где можно купить все, что готовится на «Большой кухне».


Om Cafe, @om.cafe.ala


Новая городская кофейня балует клиентов роскошными завтраками, сладкими десертами и вкусными мясными блюдами. Кроме этого, здесь подают ароматные том-ям и рамен.


be Famous, @befamouskz


Караоке предлагает 5 VIP-комнат и общий зал с профессиональным звуком и караоке системой AST. В баре царит изысканная атмосфера, доступная каждому. Предоставляют широкую барную карту и подают авторские блюда.


The Friends restaurants, @friends.rest.kz


Идеальное место для встреч с друзьями и близкими, завтраков и ланчей или просто чашечки ароматного кофе. Это ресторан сбалансированных завтраков, сытных обедов и изысканных ужинов.



Нур-Султан


Delish, @delish.astana


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Кофейня с совершенно новым концептом. Delish переводится как вкусный, лакомый кусочек. Здесь самые большие вкусные блюда и изысканные десерты. И, конечно же, вкусный кофе. В кафе уютный, стильный интерьер, а за окном открывается вид на Ботанический сад.


Кекс, @keksbakery.kz


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Идеальное утро начинается с аромата свежей выпечки и бодрящего кофе, а еще с правильного завтрака. Завтрак в «Кексе» подается целый день, а это отличная возможность растянуть удовольствие.


O’PETIT, @opetit_cafe_astana


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Если вы хотите прочувствовать приятные нотки уюта, насладиться едой и просто хорошо провести время, то вам сюда. Европейская кухня, а вкуснейшие завтраки уже успели завоевать сердца посетителей.


Chechil Pub, @chechil_nursultan


16 апреля состоялось долгожданное открытие Chechil Pub на правом берегу! Это гастрономический паб, где вы найдете широкий ассортимент напитков, блюд и закусок для компании. Меню предлагает итальянские, американские, европейские и даже паназитские блюда.


For you, @foryou.byqg


Красивое кафе с особенным интерьером открылось на левом берегу столицы. Вы удивитесь ассортименту хлеба и десертам, в которые закрались нотки национальных казахских продуктов.


Velo Cafe, @velo_cafe_tranzitka


В столице есть место, где можно приобрести всё для бега и велосипедов. Каждые выходные здесь собираются бегуны и велосипедисты. И здесь же имеется отличная кофейня со свежей выпечкой и бодрящим кофе.

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