Кофе, завтраки и свежий хлеб: новые заведения в Алматы и Нур-Султане

Алматы
Medovic, @medovic_cafe
Одно из самых вкусных мест в городе, где есть все: знания, опыт, мастерство, душа и, главное, мечта. Местные завтраки уже успели полюбиться горожанам, ведь здесь подают ремесленный хлеб собственного производства и настоящие французские круассаны.
Pasta la vista, @pastalavista.kz
Демократичное итальянское бистро, с едой на каждый день и быстрым обслуживанием. Кухню курируют крутые шеф-повара из Санкт-Петербурга. Фокус-меню —домашняя паста и авторская римская пицца с хрустящими, воздушными бортиками, которые готовятся вручную, с использованием итальянской муки.
Большая кухня, @bolshaya.kuxnya.kz
«Большая кухня» — это старая «Мята», после ребрендинга. Здесь есть: собственный цех, где днем и ночью выпекается хрустящий хлеб и ароматная выпечка, своя коптильня, где томится мясо. Для настоящей пиццы была построена дровянная печь, а для сочных стейков установлен хоспер. Также есть собственная лавка копченостей и полуфабрикатов, где можно купить все, что готовится на «Большой кухне».
Om Cafe, @om.cafe.ala
Новая городская кофейня балует клиентов роскошными завтраками, сладкими десертами и вкусными мясными блюдами. Кроме этого, здесь подают ароматные том-ям и рамен.
be Famous, @befamouskz
Караоке предлагает 5 VIP-комнат и общий зал с профессиональным звуком и караоке системой AST. В баре царит изысканная атмосфера, доступная каждому. Предоставляют широкую барную карту и подают авторские блюда.
The Friends restaurants, @friends.rest.kz
Идеальное место для встреч с друзьями и близкими, завтраков и ланчей или просто чашечки ароматного кофе. Это ресторан сбалансированных завтраков, сытных обедов и изысканных ужинов.
Нур-Султан
Delish, @delish.astana
Кофейня с совершенно новым концептом. Delish переводится как вкусный, лакомый кусочек. Здесь самые большие вкусные блюда и изысканные десерты. И, конечно же, вкусный кофе. В кафе уютный, стильный интерьер, а за окном открывается вид на Ботанический сад.
Кекс, @keksbakery.kz
Идеальное утро начинается с аромата свежей выпечки и бодрящего кофе, а еще с правильного завтрака. Завтрак в «Кексе» подается целый день, а это отличная возможность растянуть удовольствие.
O’PETIT, @opetit_cafe_astana
Если вы хотите прочувствовать приятные нотки уюта, насладиться едой и просто хорошо провести время, то вам сюда. Европейская кухня, а вкуснейшие завтраки уже успели завоевать сердца посетителей.
Chechil Pub, @chechil_nursultan
16 апреля состоялось долгожданное открытие Chechil Pub на правом берегу! Это гастрономический паб, где вы найдете широкий ассортимент напитков, блюд и закусок для компании. Меню предлагает итальянские, американские, европейские и даже паназитские блюда.
For you, @foryou.byqg
Красивое кафе с особенным интерьером открылось на левом берегу столицы. Вы удивитесь ассортименту хлеба и десертам, в которые закрались нотки национальных казахских продуктов.
Velo Cafe, @velo_cafe_tranzitka
В столице есть место, где можно приобрести всё для бега и велосипедов. Каждые выходные здесь собираются бегуны и велосипедисты. И здесь же имеется отличная кофейня со свежей выпечкой и бодрящим кофе.