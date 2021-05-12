Кофе, завтраки и свежий хлеб: новые заведения в Алматы и Нур-Султане

Алматы

Одно из самых вкусных мест в городе, где есть все: знания, опыт, мастерство, душа и, главное, мечта. Местные завтраки уже успели полюбиться горожанам, ведь здесь подают ремесленный хлеб собственного производства и настоящие французские круассаны.





Pasta la vista, @pastalavista.kz

Демократичное итальянское бистро, с едой на каждый день и быстрым обслуживанием. Кухню курируют крутые шеф-повара из Санкт-Петербурга. Фокус-меню —домашняя паста и авторская римская пицца с хрустящими, воздушными бортиками, которые готовятся вручную, с использованием итальянской муки.





«Большая кухня» — это старая «Мята», после ребрендинга. Здесь есть: собственный цех, где днем и ночью выпекается хрустящий хлеб и ароматная выпечка, своя коптильня, где томится мясо. Для настоящей пиццы была построена дровянная печь, а для сочных стейков установлен хоспер. Также есть собственная лавка копченостей и полуфабрикатов, где можно купить все, что готовится на «Большой кухне».





Новая городская кофейня балует клиентов роскошными завтраками, сладкими десертами и вкусными мясными блюдами. Кроме этого, здесь подают ароматные том-ям и рамен.





Караоке предлагает 5 VIP-комнат и общий зал с профессиональным звуком и караоке системой AST. В баре царит изысканная атмосфера, доступная каждому. Предоставляют широкую барную карту и подают авторские блюда.





The Friends restaurants, @friends.rest.kz

Идеальное место для встреч с друзьями и близкими, завтраков и ланчей или просто чашечки ароматного кофе. Это ресторан сбалансированных завтраков, сытных обедов и изысканных ужинов.





Нур-Султан

Кофейня с совершенно новым концептом. Delish переводится как вкусный, лакомый кусочек. Здесь самые большие вкусные блюда и изысканные десерты. И, конечно же, вкусный кофе. В кафе уютный, стильный интерьер, а за окном открывается вид на Ботанический сад.





Идеальное утро начинается с аромата свежей выпечки и бодрящего кофе, а еще с правильного завтрака. Завтрак в «Кексе» подается целый день, а это отличная возможность растянуть удовольствие.





Если вы хотите прочувствовать приятные нотки уюта, насладиться едой и просто хорошо провести время, то вам сюда. Европейская кухня, а вкуснейшие завтраки уже успели завоевать сердца посетителей.





16 апреля состоялось долгожданное открытие Chechil Pub на правом берегу! Это гастрономический паб, где вы найдете широкий ассортимент напитков, блюд и закусок для компании. Меню предлагает итальянские, американские, европейские и даже паназитские блюда.





Красивое кафе с особенным интерьером открылось на левом берегу столицы. Вы удивитесь ассортименту хлеба и десертам, в которые закрались нотки национальных казахских продуктов.





В столице есть место, где можно приобрести всё для бега и велосипедов. Каждые выходные здесь собираются бегуны и велосипедисты. И здесь же имеется отличная кофейня со свежей выпечкой и бодрящим кофе.