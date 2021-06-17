Вкусная еда, хорошее вино и интересные разговоры: о проекте The Hedonists Flat

Камила Аубакирова, создатели



Меруерт Бижанова, создатели





Как все началось





Меруерт. Идея создать проект The Hedonists Flat зародилась еще три года назад, когда мы с Камилой начали жить в одной квартире. У нас появилась традиция — приготовить ужин, подобрать вино и провести время за приятным разговором. Это было похоже на терапию. Со временем мы стали приглашать друзей и знакомых, которых удивляла атмосфера, царившая в квартире. Они и предложили делиться частичкой себя с другими людьми. В 2019 году, устав от рутины, мы решили посетить Петербург, город вдохновения для Камилы. Там мы увлеклись концепцией, в которой сочетаются еда, напитки и люди. И решили создать собственное сообщество людей, живущих в концепции гедонизма. Мы себя так и называем, «Квартира гедонистов».

Камила. После путешествия, для нас в Астане уже не хватало новых мест с интересным меню, поэтому мы решили создать что-то свое.

Меруерт. Было много примеров, которые подтолкнули нас к активным действиям. Однажды я слушала подкаст о похожем бизнес-проекте и поняла, что это работает. Я сразу же позвонила Камиле.

Решили создать собственное сообщество людей, живущих в концепции гедонизма

Камила. В том разговоре прозвучала запоминающаяся фраза: «Если не сделаем это сейчас, то не сделаем уже никогда». Тогда мы купили продукты, подобрали вино и провели первый ужин.

Меруерт. Камила больше занимается едой, а мне интересны люди. Для меня самое важное — реакция гостей, их открытость и готовность к диалогу.





Об ужине и его организации





Меруерт. У нас две цели: первая — создать сообщество интересных и прогрессивных людей, а вторая — поделиться с ними новой культурой отдыха.

Камила. Наш проект про slow-life, хотим показать, что прекрасное есть и в простых мелочах. К примеру, если купить красивую тарелку, то по утрам будет желание вставать и готовить вкусный завтрак. Это о том, чтобы любить себя, быть осознаннее. На наших ужинах не чувствуется разница в возрасте или убеждениях, потому что все умеют слушать.









Техническая часть ужинов начинается с формирования меню. Затем мы вместе закупаем продукты, подбираем вино. Для некоторых блюд мы делаем заготовки, но подготовить все заранее нельзя. Также важно продумать подачу, подобрать посуду, выбрать столы и стулья.

Приятно, что нам помогают люди, которые хотят, чтобы индустрия развивалась. Например, посуду нам предоставляют бесплатно, за идею.





Меруерт. Для ужинов в летнем формате мы нашли особенное место. Это загородный дом, где много зелени и деревьев, с выходом к речке и террасой на втором этаже. Летний ужин — это полноценное мероприятие, которое включает в себя и трансфер, организуемый нами для гостей.

Нас часто спрашивают о том, как удается соединить людей между собой. У нас получается потому, что мы делаем все искренне, ничего не выдумывая. Все, что есть на ужине — про нас: от гирлянд, что висят у нас в квартире, до приборов. Наш секрет в честности.





О еде

Меруерт. Обычно у нас похожие взгляды на меню ужина, а если нет, то мы умеем приходить к общему решению. Многое зависит от сезона. Осенью в меню будут овощи, которые только созревают. Летом хочется чего-то свежего.

Камила. Наши блюда — это всегда что-то новое, чего нельзя встретить в любом ресторане. Еду для ужина мы готовим из простых продуктов, вопрос в техниках приготовления. Если к обычной моркови добавить мяту и мед, то получится совершенно другое блюдо.





Меруерт. Любовь к вину появилась после тура по Грузии. Там я посетила разные винодельни и привезла уникальное вино, которые мы попробовали вместе с Камилой.

Камила. У вина есть большая история, это целая культура. Можно выбрать регион происхождения вина, его крепость и сладость. Для своих ужинов чаще всего делаем подборку из тех вин, которые сами любим и пьем или пробуем новое перед ужином.

Это идеальный напиток, чтобы задать настроение. Звон бокалов — обязательный атрибут ужина.







О гостях

Меруерт. Наши гости — это люди, которые тщательно подходят к выбору своего времяпровождения.

Мы ожидаем от гостей, что они будут открытыми к новому, поэтому пытаемся сделать так, чтобы они знакомились друг с другом и приобретали интересные знакомства и знания. Нам важно, кто к нам приходит.







Камила. Люди, которые приходят на наши ужины — это друзья друзей. Мы принципиально не делаем никакой рекламы, потому что именно так и создается настоящее сообщество. Наши гости — интересные люди, которые потенциально станут новым окружением.

Люди, которые приходят на наши ужины — это друзья друзей

Меруерт. Чтобы попасть на ужин, достаточно подписаться на нашу страницу в Instagram, там выходят все анонсы. Нужно быть открытым к новому формату и быть готовым прочувствовать эмоции, которые мы предлагаем. Мы не откажем человеку потому, что он нам не подходит, скорее попробуем его раскрыть.





О планах

Меруерт. Мы распланировали все выходные этого лета. Мы хотим, чтобы проект полностью сформировался. Дальше мы продолжим делать что-то интересное, но это будет новый сезон, о котором пока ничего не можем сказать.

Камила. Каждый наш ужин не похож на предыдущий, и мы тоже меняемся. Формат может быть разным, но главные вещи останутся неизменными.