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Фламинго, тюльпаны и сурки: эко-туризм в Коргалжынском заповеднике
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12.06.2021

Фламинго, тюльпаны и сурки: эко-туризм в Коргалжынском заповеднике

Коргалжынский заповедник — уникальное место с мировым именем. Мы расскажем о доступных для эко-туризма маршрутах.


Коргалжынский природный заповедник — один из крупнейших в стране. На его территории располагаются два уникальных озера: Коргалжынское, с многочисленными притоками и Тенгиз, чьи берега никогда не подвергались воздействию человека.

Особенность заповедника — расположение на путях перелета птиц. Здесь обитают 357 видов птиц, из которых 41 входит в Красную книгу Казахстана. Экскурсии по заповеднику проводятся официальной администрацией и орнитологическим центром Qorgaljyn.

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Источник: astana.citypass.kz

Администрация заповедника представляет три маршрута эко-туризма. Они проводятся с мая по октябрь и в составе групп не более 20 человек. В экскурсиях обязательно сопровождение гида. Маршруты отмечены специальными знаками, а по всей протяженности имеются туалеты.

Экскурсии по заповеднику проводятся официальной администрацией и орнитологическим центром Qorgaljyn


По пути можно встретить множество птиц: розовых фламинго, пеликанов, бакланов. Летом, степь покрывается тюльпанами разных видов. Среди трав и цветов можно заметить сурков, лисиц и кабанов.

Советуем взять с собой головной убор, удобную обувь и противомоскитную мазь.


Маршрут №1. Акку


с. Коргалжын - р. Нура – с. Оркендеу – сев. побережье оз. Шолак – Есейская коса – Пост №.1 - с. Коргалжын

Протяженность: 90 км, продолжительность 7 часов


Маршрут №2. Фламинго


с. Коргалжын - р. Нура – с. Оркендеу – сев. побережье оз. Шолак – Шубарсор - оз. Жарсуат - Есейская коса – Пост №.1 – Узунсор – Шалкар соленый – сор Кындыкты – оз. Саумалкол - с. Жумай – с. Коргалжын

Протяженность: 155 км, продолжительность 11 часов


Маршрут №3. Акбокен


с. Коргалжын - р. Нура – оз. Саумалкол - с. Абая – плотина Назаровская – урочище Сымтас – северный берег оз. Тениз - с. Коргалжын

Протяженность: 220 км, продолжительность 9 часов.

Контакты: 87163 721 802, korgalzap.kz


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Эко-туризм в заповеднике поддерживается и Коргалжынской галактической обсерваторией. Больше четырех лет назад при орнитологическом центре открылся образовательный центр, в стенах которого рассказывают о разных видах птиц, а также гостевой дом, где можно отдохнуть и переночевать. В комплекс входит теплица и веревочный парк. Вас встретит директор обсерватории Куралай Туспенова.

Основная миссия центра: изучение птиц в естественной среде обитания и популяризация биоразнообразия региона через мероприятия и фестивали.

Для детей, центр организовывает тематический лагерь длительностью от трех до семи дней. Здесь рассказывают о том, как правильно ставить палатку, разжигать костры и не получить солнечный удар.

Одна из особенностей центра — собственные маршруты, которые снижают рекреационную нагрузку на заповедник и позволяют наблюдать за птицами без ущерба для природы. Маршруты проводятся опытными гидами, цель которых познакомить туристов с уникальной флорой и фауной. Снаряжение и оптика предоставляется центром. Можно приехать на собственном транспорте.

Администрация центра не советует выезжать без сопровождения.

Контакты: 8777 619 47 72, @ _ecoweekend_

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