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Энергия, честность, профессионализм: предприниматели и руководители из Центральной Азии о важных жизненных принципах
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01.10.2021

Энергия, честность, профессионализм: предприниматели и руководители из Центральной Азии о важных жизненных принципах

Делимся вдохновляющими интервью с активными и деятельными людьми из Центральной Азии о том, каких жизненных принципов они придерживаются в жизни и в работе.


Николай Мазенцев, 37 лет, город — Алматы, предприниматель, Председатель Правления холдинга Chocofamily, @mazentsev


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 Мне нравятся ценности, которые пропагандирует Уоррен Баффет:

1. Энергия. Мне нравятся люди, которые понимают, зачем они делают свою работу и какую пользу обществу несут.

2. Ум, интеллект. Это субъективный показатель, но важны общая эрудиция, скорость ума и скорость принятия решений. Например, для меня важно, чтобы люди в команде умели считать. Расчеты помогают принимать верные решения на любой позиции.

3. Порядочность и честность. Нормальные отношения между людьми, партнерами, с клиентами строятся на открытости и взаимном уважении. Не приемлю обман, быстро расстаюсь с такими людьми.

Подробнее по ссылке.

Дильноза Умирзакова 37 лет, город — Ташкент, дизайнер, основатель бренда ANOR, @dilnozaumirzakova


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 Для меня важна честность, откровенность. Не люблю лицемерие.

Ценю устойчивость в характере и в отношении к работе. Не люблю, когда кто-то что-то начинает и не доводит до конца.

Для меня важно ставить перед собой цели и идти к ним. Бороться, не жаловаться. Верить в себя и в то, что все получится.
Если случаются сложности, я не зацикливаюсь на них, делаю паузу и переключаюсь на другие проекты. Получаю хорошие результаты с помощью других направлений. Это меня вдохновляет и успокаивает. А проблемы постепенно решаются.

Подробнее по ссылке.

Айдай Исмаилова 40 лет, город — Алматы, Ex-CEO SmArt.Point, @aidayi


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 На первом месте для меня роль супруги и мамы, а уже потом роль бизнесвуман. Еще я не забываю про себя. Постоянно развиваюсь и уделяю время своим интересам.

Важный принцип — профессионализм. Высоко ценю свои навыки: умение организовать людей, ставить перед командой задачи и добиваться целей. Не боюсь брать на себя ответственность. Всегда работаю в рамках правил и законов. Всегда ставлю интересы компании выше, чем чьи-либо другие.
Трудности бывают всегда и везде. Я не делаю поспешных выводов, беру паузу, чтобы обдумать ситуацию. Провожу некий анализ и решаю вопрос.

Подробнее по ссылке.

Чынгыз Алканов 38 лет, город — Бишкек, эксперт по развитию бизнеса и владелец Alkanov Group, @chyngyz_alkanov


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 Для меня важна порядочность. Всегда нужно выполнять то, что пообещал. Это может быть обещание детям, а может — партнерам по бизнесу. Слово в любом случае нужно держать. При этом понимать, когда следует быть гибким. Если ситуация резко изменилась, можно найти аргументы и прийти к компромиссу.

Для меня важно создавать что-то полезное для общества. Своих детей тоже учу быть трудолюбивыми, не сдаваться, идти к своим целям.
Предприниматели постоянно сталкиваются со сложностями. В такие моменты хорошо, когда рядом есть близкие друзья, которые поддержат, и семья, которая помогает перезарядиться, чтобы работать дальше.

Подробнее по ссылке.

Бобур Фарманов 28 лет, город — Ташкент, директор фонда по развитию науки и образования Ziyo Forum, @farmanov_b


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 Для меня важна честность. Стараюсь говорить людям правду, даже если она может обидеть. Учусь говорить «нет». С каждым днем объем информации и запросов растет. И если понимаю, что новый проект не связан с основной деятельностью, отказываюсь от него.

Еще один принцип — справедливость. Для меня важно, чтобы все было честно.

Сложности воспринимаю спокойно. Понимаю, что жизнь устроена не только из побед и счастливых дней. Поэтому, когда возникают проблемы, стараюсь не эмоционировать и воспринимать их как квест, пробовать разные решения.

Подробнее по ссылке.

Жалгас Мусабеков город — Актобе, директор Актюбинского завода ферросплавов, @zhalgas_musabekov


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 Главный принцип — держать свое слово. Если обещал, значит, надо сделать. У нас на заводе есть четвертый плавильный цех, которому нет аналогов в мире по мощности и производительности. Но мало кто знает, какими усилиями мы выводили его на проектную мощность. Иностранная компания, которая работала здесь ранее, не смогла этого достичь. Поэтому проект доверили нам, местным специалистам. После всех капитальных ремонтов, модернизации и подготовительных работ мы вывели цех не только на проектную мощность, но и на сверхпроектную — 75МВт. А уже сегодня наши инженеры проводят испытания, чтобы увеличить этот показатель до 80МВт. Мы с командой сдержали свое слово перед руководством компании, и это дорогого стоит.

Подробнее по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.