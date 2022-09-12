Чынгыз Алканов о том, как в 22 года занялся семейным бизнесом и развивает триатлон в Кыргызстане





О себе





Я сын, супруг, отец. Бизнесмен, который работает над развитием экономики нашей молодой страны и продвигает спорт в массы.

Я дальновидный, целеустремленный и общительный. Одно из моих главных качеств — умение добиваться результата. Есть навыки, над которыми я постоянно работаю. Это терпение, дисциплина и умение находить положительное в любой ситуации.

Мне нравится заниматься бизнесом. Чувствую удовлетворение, когда создаю компанию, и она начинает приносить прибыль. При этом мы платим налоги и создаем рабочие места.

Люблю спорт. Активно занимаюсь им с 2015 года. Стал основателем Федерации триатлона Кыргызской Республики и вместе с командой с нуля развиваю этот вид спорта в стране. Мне нравится видеть, как люди приходят в триатлон и меняют свой образ жизни, становятся успешнее и счастливее. Находят единомышленников и объединяются в большое сообщество.

Еще мне нравится летать на самолете. В данное время я учусь управлять воздушным судном.

Люблю проводить время со своими детьми. У нас с супругой трое сыновей. Мы можем играть вместе в компьютерные игры, ходить в походы или в кино.





Люблю путешествия. Чаще всего выезжаю по рабочим делам или для спортивных стартов. Иногда для семейного отдыха. В путешествиях расширяется кругозор. Ты видишь, как развиваются те или иные страны, как они решают проблемы, которые есть и у нас, и понимаешь, в какую сторону можно двигаться.

Я счастливый человек. Мои родители живы, дети здоровы, супруга рядом. Рабочие показатели растут. Я сам постоянно развиваюсь.

О жизненных принципах





Для меня важна порядочность. Всегда нужно выполнять то, что пообещал. Это может быть обещание детям, а может — партнерам по бизнесу. Слово в любом случае нужно держать. При этом понимать, когда следует быть гибким. Если ситуация резко изменилась, можно найти аргументы и прийти к компромиссу.

Для меня важно создавать что-то полезное для общества

Для меня важно создавать что-то полезное для общества. Своих детей тоже учу быть трудолюбивыми, не сдаваться, идти к своим целям.

Предприниматели постоянно сталкиваются со сложностями. В такие моменты хорошо, когда рядом есть близкие друзья, которые поддержат, и семья, которая помогает перезарядиться, чтобы работать дальше.

О людях в жизни





Я рос в Москве, жил там с мамой и двумя старшими сестрами. Отец работал в Кыргызстане, поэтому я рос среди девочек. Мне еще не было пяти лет, когда старшая сестра вышла замуж. Ее супруг стал первым мужчиной, который появился в доме, став и моим детским кумиром. Со временем я понял, что классно иметь людей, на которых можно равняться, но хочется быть собой, лучшей версией себя.





Сегодня мое окружение — это семья, коллеги, партнеры, друзья.

В команде важно иметь продуктивных людей, которые будут помогать, смогут самостоятельно вести компанию. Невозможно создавать новые проекты, если ты все время работаешь со старыми. Рад, что рядом со мной такие люди есть. Мы видим общую цель, стремимся предоставлять классные возможности для расширения бизнеса в Кыргызстане.

С друзьями я провожу свободное время. Большинство из них активно занимаются спортом. Еще среди друзей есть бизнесмены, одногруппники, одноклассники. С супругой мы тоже когда-то учились в одном классе.

О деятельности





Я начал карьеру в Москве и не планировал приезжать в Бишкек. Но в 2007 году отец сказал, что ему нужна помощь с семейным бизнесом. Он попросил меня вернуться в Кыргызстан, чтобы передать все дела. Я не смог отказать. И уже в юности, в 22 года, стал управлять семейным бизнесом — одним из крупнейших базаров в Центральной Азии. Благодаря нашему вещевому рынку 1000 швейных цехов в Кыргызстане реализуют свою продукцию в соседние страны. К нам приезжают оптовики из Казахстана, России и закупаются товаром. Это важная точка для экспорта легкой промышленности.

Затем я открыл Таможенный терминал, который помогает местным предпринимателям импортировать товар в Кыргызстан на хороших условиях. Также мы построили торговый центр, бизнес-центр. Теперь я владею группой компаний Alkanov.

Постепенно я понял, что хочу заниматься не только бизнесом, но и общественной деятельностью. В это время занялся спортом и узнал, что для участия в Международных соревнованиях по триатлону нужно иметь местную Федерацию. Тогда мы ее создали, чему я безумно рад.





Еще одно хобби, которому я уделяю много времени — это блогинг. Во время завтрака с моим другом Эльдияром Кененсаровым мы обсуждали, что в Кыргызстане плохо относятся к предпринимателям. Он предложил создать YouTube-канал и делиться с людьми контентом про бизнес и добросовестных бизнесменов. На данный момент мы выпустили больше 50 роликов, стабильно публикуем одно видео в неделю, что довольно сложно и отнимает много времени. Но я вижу, что на канале есть люди, которым это интересно, которые растут вместе со мной. Многие вдохновляются и открывают свое дело. Основная миссия канала — показать, что бизнес — это не только то, как заработать деньги. Бизнес — это риск, кредиты, бессонные ночи, инвестиции, налоги, зарплаты и многое другое. И далеко не каждый может и должен быть предпринимателем.

Дело моей жизни — это мои дети

Я много работаю, но это не самое главное в моей жизни. Я знаю немало людей, которые уделяют много времени своему делу, но забывают о доме, семье, детях. Поэтому дело моей жизни — это мои дети. Я бы хотел, чтобы сыновья выросли хорошими людьми, стали ценными ячейками общества. Чтобы нашли свою дорогу и уверенно шли по ней. И чтобы я ими гордился.