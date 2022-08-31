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«Я никогда не теряю веру в себя», — Дильноза Умирзакова о том, как пришла в моду и почему помогает молодым дизайнерам
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Дильноза Умирзакова

37 лет, город — Ташкент, дизайнер, основатель бренда ANOR, @dilnozaumirzakova

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Неравнодушные люди

Сегодня в 13:32

«Я никогда не теряю веру в себя», — Дильноза Умирзакова о том, как пришла в моду и почему помогает молодым дизайнерам

Дильноза Умирзакова


О себе


Я мама троих девочек. Скоро в нашей семье появится и мальчик. Еще я Председатель Совета молодых дизайнеров Узбекистана. Основатель бренда ANOR, проекта ANOR SCHOOL и Uzbekistan Fashion Week.

Я эмоциональный человек, но научилась оставаться спокойной в любой ситуации. Всегда стараюсь быть позитивной, находить хорошие стороны во всем.

Я целеустремленная, амбициозная. Люблю, когда вокруг все кипит, много дел и работы. Если что-то не получается, не теряю веру в себя и в собственные начинания. Продолжаю предпринимать новые действия, чтобы все случилось так, как я задумала. Забочусь о том, чтобы все мои мечты сбылись. И ничто не может мне в этом помешать.

Мне нравится, когда все идет по плану, по намеченной стратегии. Это относится даже к семейной жизни. Я всегда хотела, чтобы у нас был сын. Поэтому, несмотря на то, что у нас уже трое детей, есть бизнес и много рабочих задач, мы запланировали еще одну беременность.

Мне нравится, когда все идет по плану, по намеченной стратегии


Я всегда забочусь о том, чтобы иметь запасной вариант. В работе веду несколько проектов одновременно.

Люблю путешествия. Они меня мотивируют, дают хороший настрой. Люблю вкусно поесть, но не люблю готовить. Еще мне нравится все красивое: места, одежда, любые вещи.

Я счастливый человек. Меня может порадовать любая мелочь. Но самые главные составляющие счастья — спокойствие моей семьи, успех в работе, полученные результаты.

О жизненных принципах


Для меня важна честность, откровенность. Не люблю лицемерие.

узбекистан

Ценю устойчивость в характере и в отношении к работе. Не люблю, когда кто-то что-то начинает и не доводит до конца.

Для меня важно ставить перед собой цели и идти к ним. Бороться, не жаловаться. Верить в себя и в то, что все получится.

Если случаются сложности, я не зацикливаюсь на них, делаю паузу и переключаюсь на другие проекты. Получаю хорошие результаты с помощью других направлений. Это меня вдохновляет и успокаивает. А проблемы постепенно решаются.

О людях в жизни


Мне нравится любить и быть любимой, но у меня почти нет друзей. Доверяю только близким людям, и меня это устраивает. Они моя стабильность. Я ни капельки в них не сомневаюсь.

Мой супруг — лучший друг, партнер и главный человек в жизни. Еще для меня важны мои дети.

созидатели

Я тщательно выбираю людей в команду. Отношусь к ним, как к семье. Сразу замечаю таланты людей, понимаю, в каком направлении могу их обучить и развивать. Не работаю с теми, кому не доверяю.

Ни на кого не равняюсь. Каждый человек уникален, интересен по-своему. Я стремлюсь быть лучшей версией себя.

О деятельности


Уже в пять лет я хорошо шила, моделировала одежду. Тогда создавала вещи для кукол, и у меня уже было видение, как правильно конструировать те или иные модели. В пятом классе я создавала одежду для взрослых людей. Выстраивала все модели в голове, четко представляла всю конструкцию. Уже тогда могла с первого раза создать четкие лекала одежды, которую увидела где-нибудь в клипе или придумала сама.

дизайнер

К 17 годам я немного устала от дизайна, поэтому поступила в университет на направление «Международная журналистика». Хотела стать fashion-журналистом. Развивала свои навыки, изучала PR. Но любовь к моде никуда не ушла, поэтому уже в студенчестве я профессионально занялась дизайном одежды. После замужества создала команду, зарегистрировала бренд.

Мой бизнес — это моя основная деятельность. Но главная цель на данный момент — развитие моды в Узбекистане, помощь другим дизайнерам. Я не хочу просто зарабатывать деньги. Для меня важно и развитие индустрии. Я бесплатно обучаю талантливых людей, привлекаю классных специалистов для этого. Верю, что моя работа принесет плоды.

Главная цель на данный момент — развитие моды в Узбекистане, помощь другим дизайнерам


Мы работаем над международными проектами. В планах создавать проекты, которые помогут молодым дизайнерам из Центральной Азии выходить на мировой рынок. Мы уже провели пробный проект в Дубае — Grand Fashion Week. Познакомили дизайнеров с клиентами из ОАЭ. Будем проводить подобные мероприятия в Париже, Милане, Штатах.

Дело моей жизни — получать максимальные результаты и радость от всего, что я делаю.

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#мода #узбекистан #ташкент #дизайнер #созидатели
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.